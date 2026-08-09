Przetwory w sierpniu: co na zimę przygotować w sierpniu [ściąga]

Przetwory w sierpniu: szybka ściąga

Sierpień to jeden z najlepszych momentów na uzupełnianie domowej spiżarni. W pierwszych tygodniach miesiąca warto wykorzystać ogórki, cukinię i owoce jagodowe, później przychodzi czas na dojrzałe pomidory, paprykę, śliwki oraz pierwsze jabłka. Dokładne terminy zbiorów mogą się różnić w zależności od pogody, regionu i odmiany, dlatego najlepiej kierować się wyglądem i dojrzałością produktów.

Początek sierpnia: ogórki, cukinia, maliny i ostatnie wiśnie. Można przygotować kiszonki, marynaty, soki oraz konfitury.

Połowa sierpnia: pomidory, papryka, fasolka szparagowa, mirabelki, morele i brzoskwinie. To dobry czas na przeciery, domowy ketchup, sałatki do słoików i dżemy.

Koniec sierpnia: śliwki, pierwsze jabłka i gruszki, jeżyny oraz aronia. Najlepiej sprawdzą się powidła, musy, kompoty, soki i konfitury.

Przetwory z owoców w sierpniu

Sierpień to miesiąc pachnący melonami. Melon dobry jest na surowo, lepszy z dojrzewającą szynką, ale najlepiej zatrzymać jego smak i zapach w nalewce, którą zaskoczycie gości podczas rodzinnych lub przyjacielskich spotkań.

Melonówka: nalewka z melona

W sierpniu owocują maliny. Jest wiele odmian kolorystycznych maliny uprawnej: czarne, purpurowe, czerwone, żółte, a nawet biały maliny. Na malinowe dżemy, konfitury i soki najlepiej nadają się odmiany purpurowe i czerwone, wyjątkowo słodkie i soczyste. Dzięki wysokiej zawartości naturalnych cukrów w owocach maliny, do przetworów używa się mniej cukru. Maliny nadają się również na słodkie nalewki i likiery oraz do domowej produkcji wina.

Konfitura z malin

Domowa konfitura z malin bez żelfixu

Sok z malin: jak zrobić?

Wyciskany sok z malin

Nalewka z malin na spirytusie i wódce

Przepis na malinówkę z miodem

Likier malinowy

Pod koniec sierpnia owocuje jeżyna – kuzynka maliny. Jeżyny są wyjątkowo aromatyczne, a ich głęboka czarna barwa przyciąga wzrok. W smaku są bardzo słodkie z odrobiną cierpkiej nuty. Dżemy i konfitury z jeżyny są wysoko cenione przez smakoszy. Doskonała jest także nalewka na jeżynach, zachowująca wiele właściwości zdrowotnych jeżyny.

Konfitury z jeżyn: jak zrobić, ile cukru dodać?

Dżem z jeżyn

Jak zrobić marmoladę z jeżyn i jabłek?

Sok z jeżyn

Nalewka z jeżyn - tradycyjny przepis

Nalewka z jeżyn: lecznicza i pyszna

Likier z jeżyn

Beszamel: Jeżyny - właściwości odżywcze, zastosowanie jeżyn w kuchni

Drugi miesiąc wakacji to także prawdziwy wysyp wiśni. Te soczyste i niezwykle aromatyczne owoce doskonale nadają się na soki, dżemy i konfitury. Warto także zachować ich smak i barwę w nalewkach i likierach.

Konfitura z wiśni: klasyczny przepis

Sok wiśniowy: proporcje, jak zrobić?

Mocna nalewka wiśniowa

Przepis na wiśniówkę ze skórką cytrynową

W sierpniu rozpoczyna się zbiór owoców czarnego bzu. Czasem można je kupić na straganach, ale najlepiej zbierać owoce samemu. Krzewy bzu czarnego występują pospolicie na śródleśnych polanach, łąkach i przy drogach. Należy jedynie wybrać krzew z dala od ruchliwych dróg. Drobne, kuliste, czarne owocki bzu czarnego zawierają związki o właściwościach antyoksydacyjnych, czyli mają zdolność do wiązania wolnych rodników. Cenione są również za swoje właściwości bakteriobójcze, a do tego są bardzo smaczne. Dlatego warto włączyć do swojej diety przetwory z czarnego bzu: powidełka i soki. A dorośli mogą cieszyć się walorami domowego wina z owoców czarnego bzu, które w niczym nie ustępuje winom gronowym.

Przepis na syrop z czarnego bzu

Sok z owoców czarnego bzu

Leczniczy przecier z czarnego bzu

Likier z owoców czarnego bzu

Wino z owoców czarnego bzu

W tym miesiącu nadchodzi czas na aronię. Ten cierpki owoc to prawdziwa bomba witaminowa. Praktycznie niejadalny na surowo, doskonale sprawdza się w przetworach: dżemach, sokach, a nawet wytrawnych nalewkach. Aronię dobrze też dodawać do innych owoców: porzeczek i jabłek, robiąc mieszane dżemy. Niezwykle smaczna jest wytrawna konfitura z aronii - doskonały dodatek do długo dojrzewających wędlin i serów. Aronię można również suszyć i używać do ciast, jak rodzynki i żurawinę.

Sok z aronii na zimę

Dżem z aronii

Klasyczny dżem z aronii

Wytrawna konfitura z aronii

Aronia suszona: jak ususzyć aronię?

Nalewka z aronii: domowa aroniówka

Domowe wino z aronii

W sierpniu zbiera się borówkę brusznicę, zwaną również borówką czerwoną. Te drobne czerwone owoce przesmażone z cukrem są niezastąpionym dodatkiem do ciemnych mięs i dziczyzny. Robi się z nich galaretki i w połączeniu z gruszką dżemy, które są podstawą słynnego sosu Cumberland.

Jak zrobić konfiturę z borówek?

Borówki do mięsa

Sierpień to przede wszystkim miesiąc śliwek. Począwszy od drobnych mirabelek, przez soczyste renklody, po słodkie morele i brzoskwinie, na dużych, ciemnych odmianach kończąc. Sierpniowe odmiany śliwek nadają się na przetwory: dżemy, kompoty i soki. Doskonale nadają się również na nalewki, słynne polskie śliwówki, a nawet domowe wino.

Dżem z mirabelek

Nalewka z mirabelek

Konfitura morelowa z limonką

Przecier z moreli do naleśników i ciast

Morele w rumowej zalewie

Jak suszyć morele?

Kompot z brzoskwiń na zimę

Dżem z brzoskwiń

Brzoskwiniówka: nalewka z brzoskwiń

Wino śliwkowe

W ten ciepły czas zaczyna się zbiór owoców jarzębiny. Surowe owoce są niejadalne. Ale po przemrożeniu (w zamrażalniku) lub blanszowaniu (zanurzeniu na chwilę we wrzątku) tracą swoją gorycz i doskonale nadają się na konfitury i powidełka. Z tak przygotowanych owoców robi się nalewki, w tym przede wszystkim słynny jarzębiak.

Dżem z jarzębiny

Dżem jarzębinowy z jabłkami i gruszkami

Wytrawna konfitura z jarzębiny do mięs

Jarzębiak, nalewka z jarzębiny na spirytusie

Jarzębiak z głogiem i śliwkami

Jarzębiak z cytryną

Wino z jarzębiny

Sierpień to także pora soczystych gruszek. Te owoce również warto przechować w słoikach. Dodać do borówkowych lub aroniowych dżemów. Zalać alkoholem, aby uzyskać słoneczne, słodko pachnące nalewki. Ale przede wszystkim warto gruszki konserwować octem.

Kompot z gruszek w słoikach

Gruszki w przecierze śliwkowym - prosty przepis

Dżem gruszkowy do mięs

Gruszki marynowane w occie

Suszone gruszki na kompot: jak suszyć gruszki?

Jak zrobić nalewkę z gruszek? Przepis

Gruszkówka, nalewka z gruszek na wódce i spirytusie

Gruszkówka z cynamonem

Domowe wino z gruszek i rodzynek

Pod sierpniowym słońcem dojrzewają pierwsze jabłka, które można przeznaczyć na domowe musy – niezbędny dodatek do ciast i naleśników, a wersji pikantnej do wieprzowiny. Równie doskonałe z jabłek są kompoty, dżemy i powidła. Warto też suszyć jabłka w postaci chipsów - zdrowej i smacznej przekąski. Z jabłek można także przygotować domowe wino.

Mus z jabłek do ciast i naleśników

Kompot z jabłek na zimę

Dżem jabłkowy

Powidła z jabłek

Jak suszyć jabłka? Domowe chipsy z jabłek

Jak zrobić domowe wino z jabłek? Przepis

Owoce to zaledwie część zimowej spiżarni. Najwięcej miejsca zajmują przetwory z warzyw. Jest ich nie ograniczona ilość. Smaczne i prawidłowo zakonserwowane warzywa mogą i powinny być podstawą naszej codziennej diety

Przetwory z warzyw w sierpniu: przykładowa lista

Sierpień to miesiąc, w którym dojrzewają cukinia, patison i kabaczek. Oprócz spożywania tych warzyw na bieżąco, warto zamknąć ich smak w słoikach, zachowując na zimę także ich cenne wartości odżywcze.

Co zrobić z kabaczków i cukinii: Przetwory na zimę – przepisy

Kiszona cukinia [PRZEPIS]: jak przygotować, ile soli dodać?

Cukinia kiszona w rulonach

Cukinia marynowana

Marynowane patisony

Nadal trwa sezon na ogórki, które warto zakisić lub zamarynować na zimę. Różnorodność odmian pozwala na prawdziwą kreatywność. Małe ogórki warto przeznaczyć na korniszony, większe kisić lub piklować, a dorodne ogórki przechować w postaci sałatek marynowanych octem.

Ogórki kiszone [przepis]: czego potrzebujemy, ile soli sypać?

Ogórki kiszone z liśćmi dębu

Ogórki kiszone na zupę

Ogórki konserwowe [sprawdzony przepis]

Ogórki w zalewie musztardowej

Ogórki marynowane z miodem i chilli

Ogórki marynowane po kozacku

Beszamel: Aronia

Sierpień to wciąż sezon na fasolkę szparagową. Jedzmy ją na bieżąco, bo właśnie teraz jest najlepsza, ale też przechowajmy ją na zimę mrożąc i wekując.

Fasolka szparagowa – przetwory. Jak zrobić fasolkę na zimę?

Jak mrozić fasolkę szparagową? [sprawdzone porady]

W sierpniu dojrzewają pomidory odmian doskonale nadających się na przetwory. To właśnie w tym miesiącu pomidory osiągają swój idealnie skoncentrowany smak, słodycz i aromat. Warto przeznaczyć je na aromatyczny przecier, sok lub domowy ketchup (bez konserwantów i zbędnych dodatków).

Domowy przecier pomidorowy

Domowy ketchup

Ketchup pomidorowo-jabłkowy

Chutney z pomidorów i moreli do mięs i przekąsek

Lutenica - bałkańska pasta pomidorowa do mięs

Przepis na domowe wino z pomidorów

Pod koniec sierpnia można zabrać się za kiszenie kapusty. Trudno wyobrazić sobie naszą jesienną dietę bez surówek z kapusty, sałatek, kapuśniaków i bigosów. Domowe przetwory z kapusty będą w zimowe dni prawdziwą skarbnicą witaminy C.

Kapusta kiszona, kapusta kwaszona, czym się różnią?

Jak ukisić kapustę w domu?

Kapusta kiszona w słoiku - prosty przepis

Kapusta kiszona z jabłkami i marchewką

Kapusta kiszona z jałowcem i chrzanem

Kapusta marynowana - prosty przepis

Co zrobić z grzybów w sierpniu?

Sierpień jest z zasady bardziej deszczowy niż lipiec, stąd częsty w tym miesiącu wysyp grzybów takich, jak - kurki, maślaki, prawdziwki i koźlarze (choć oczywiście nie tylko). Oprócz suszenia zbiorów, można też z grzybów przygotować pyszne przetwory na zimę marynowane, kiszone lub pasteryzowane.

Jak czyścić grzyby?

Przepis na grzyby marynowane w occie

Kurki marynowane: przepis na przetwory z kurek

Grzyby marynowane na ostro

Mrożenie grzybów: jak mrozić grzyby?

Grzyby kiszone - sprawdzony przepis

Jak pasteryzować grzyby?

Jak suszyć grzyby w piekarniku?

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Jak bezpiecznie przygotować słoiki na zimę?

Do przetworów wybieraj świeże, dojrzałe i nieuszkodzone owoce oraz warzywa. Słoiki dokładnie umyj i wyparz, a przed napełnieniem sprawdź, czy nie mają pęknięć ani wyszczerbień. Używaj nowych, nieodkształconych zakrętek i trzymaj się proporcji cukru, soli oraz octu podanych w sprawdzonym przepisie. Gotowe przetwory pasteryzuj zgodnie z zaleceniami, opisz datą przygotowania i przechowuj w chłodnym, suchym oraz zacienionym miejscu. Słoików z wypukłym wieczkiem, wyciekiem, pleśnią albo nietypowym zapachem nie należy próbować.

Najczęstsze pytania o sierpniowe przetwory

Jakie przetwory najlepiej robić na początku sierpnia?

Na początku miesiąca warto kisić i marynować ogórki, przygotowywać przetwory z cukinii oraz zamykać w słoikach maliny i ostatnie wiśnie.

Co przygotować w drugiej połowie sierpnia?

To najlepszy moment na przeciery i sosy pomidorowe, marynowaną paprykę, powidła śliwkowe, musy z pierwszych jabłek oraz przetwory z gruszek, jeżyn i aronii.

Czy wszystkie przetwory trzeba pasteryzować?

Sposób utrwalania zależy od rodzaju przetworu i użytego przepisu. Dżemy, soki, przeciery i marynaty przeznaczone do dłuższego przechowywania najczęściej wymagają pasteryzacji. Kiszonki utrwala naturalna fermentacja, ale również trzeba przygotowywać je według sprawdzonych proporcji.

Jak sprawdzić, czy słoik jest szczelnie zamknięty?

Po ostygnięciu wieczko powinno być lekko wklęsłe i nie może uginać się ani klikać pod naciskiem. Nieszczelny słoik najlepiej przechowywać w lodówce i szybko wykorzystać.

Jak długo można przechowywać domowe przetwory?

Najlepiej zużywać je w kolejności przygotowania i regularnie kontrolować stan zakrętek oraz zawartości. Słoiki trzeba przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu, a po otwarciu w lodówce.