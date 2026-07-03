Zrobiłam domowy trik na plamy z jagód. Moje ręce i bluzka są czyste w mig!

Jak doczyścić plamy z soku z porzeczek lub jagód

Truskawki, porzeczki, jagody – plamy z soków najsmaczniejszych owoców usunąć najtrudniej, zarówno ze spodni, jak i części ciała. W każdym przypadku trzeba działać bardzo szybko, z czasem sok wnika głęboko, a mycie zamienia się w energiczne szorowanie. Po godzinie od zaplamienia zwykłe mydło i gorąca woda nie przyniosą już oczekiwanego efektu. Co zatem robić w takiej sytuacji?

Paradoksalnie w usuwaniu niepożądanych skutków stosowania środków chemicznych, np. proszków i płynów do prania czy płynów do zmywania naczyń, najlepiej pomaga właśnie sok z porzeczki. Samą porzeczkę jednak usuniemy sokiem z cytrusów. Stosowanym od pokoleń, w zasadzie najstarszym i najprostszym sposobem na usunięcie soku z porzeczki, który zawsze działa, jest wymycie rąk sokiem z cytryny/kwaskiem cytrynowym. Odbarwienie rąk jest niemal natychmiastowe. Aby złagodzić skutki zmywania dłoni plastrami cytryny, warto później nałożyć na dłonie kojący krem o ziołowym składzie.

Niektóre plamy z owoców schodzą z dłoni pod wpływem działania wody utlenionej.

Domowym sposobem jest także pocieranie poplamionych rąk wewnętrzną stroną rabarbaru, którego sok ma właściwości wybielające. Sok z cytryny równie dobrze zadziała na plamy z jagód, wyczyścimy nim także przebarwienia na paznokciach i skórkach wokół nich, powstałe w efekcie drylowania śliwek, czereśni czy wiśni.