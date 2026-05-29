Handlarze oszukują na truskawkach! Po tym poznasz, czy te truskawki są naprawdę polskie

Łubianka truskawek jest już dostępna do kupienia na większości bazarów i straganów w całej Polsce. Na rynku pojawiły się już polskie truskawki, ale są one droższe od owoców importowanych z takich krajów jak Hiszpania, Grecja czy Węgry.

Dobre, bo polskie... truskawki

Polskie truskawki są zwykle droższe od truskawek zagranicznych np. z powodu przymrozków, które na początku maja mogą niszczyć dużą część krajowych upraw. Niewielka ilość truskawek krajowych na rynku dyktuje ich cenę, która w porównaniu z owocami importowanymi jest o parę złotych wyższa.

Niecny proceder handlarzy - truskawki zagraniczne udają polskie

Przywiązanie polskich konsumentów do truskawek pochodzących z Polski w połączeniu z wciąż utrzymującą się różnicą w cenie skłania nieuczciwych handlarzy do sprzedawania truskawek importowanych jako polskie. Jest to powszechna praktyka, która pozwala sprzedawcom zwiększyć zyski w okresie dużych wahań cen owoców i warzyw.

Nieuczciwe oferowanie słabszego produktu importowanego i oznaczanie go jako pochodzącego z krajowej uprawy dotyczy również wielu innych produktów rolnych, w tym np. pomidorów i ogórków. Jest to praktyka szkodliwa zarówno dla producentów, jak i dla klientów. Producenci tracą dobrą markę polskich produktów wśród swoich klientów, a kupujący dostają słabszy produkt po wyższej cenie. Niestety udowodnienie takiego działania jest bardzo trudne i rzadko udaje się wykryć oszustów.

Stuprocentowej pewności, że u pośrednika kupujemy rzeczywiście polskie truskawki, tak naprawdę nigdy nie będziemy mieli. Warto pamiętać, że przynajmniej do końca maja polskie truskawki są trochę mniej czerwone i „wyrośnięte” niż te z zagranicy.

Nie warto zatem przepłacać za importowane truskawki sprzedawane pod płaszczykiem „made in Poland”, jeśli nie mamy zaufania co do danego sprzedawcy. Lato jest długie i polskie truskawki prędzej czy później dominują na krajowym rynku. Powinno to ucieszyć wszystkich miłośników tego zdrowego i pięknego owocu.

Ale na razie nie takie piękne

Jednak cena nie jest jedyną cechą odróżniającą polski produkt od tego importowanego. Nasze truskawki nie są jeszcze tak „wybarwione” jak ich zagraniczne odpowiedniki. Oznacza to, że mimo iż te nasze dorównują smakiem truskawkom z południowej Europy (a niejednokrotnie są nawet smaczniejsze), to ich walory estetyczne są cały czas gorsze. Jeśli mamy do wyboru dwie łubianki, to ta z mniej idealnym owocem w środku prawdopodobnie pochodzi z krajowej uprawy, a ta z „truskawką jak z obrazka” - zapewne z zagranicy.

Przeczytaj koniecznie: Ładne i świeże truskawki. Jak przechowywać truskawki, by dobrze się trzymały?

Intensywny zapach jako cecha polskich truskawek

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech, która pozwala odróżnić krajowe owoce od importowanych, jest ich zapach. Polskie truskawki, zbierane w pełni dojrzałości, wyróżniają się intensywną i słodką wonią, która przywodzi na myśl wspomnienie lata. To nieoceniona wskazówka, zwłaszcza w porównaniu z owocami z zagranicy, które często są niemal bezwonne z powodu zbierania ich w stanie niedojrzałym, aby mogły przetrwać długi transport.

Szczególnie przydatnym trikiem jest powąchanie owoców w okolicy ich szypułki. To właśnie w tym miejscu aromat polskich truskawek jest najbardziej skoncentrowany i wyczuwalny. Jeśli zapach jest mdły lub niewyczuwalny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że owoce przyjechały do nas z daleka.

Wpływ polskiego klimatu na wyjątkowy smak truskawek

Za wyjątkowym smakiem polskich truskawek stoi coś więcej niż tylko odpowiednie odmiany i metody uprawy. Kluczową rolę odgrywa nasz umiarkowany klimat. Duże dobowe i roczne amplitudy temperatur sprawiają, że owoce dojrzewają w specyficznych warunkach, co przekłada się na ich unikalny charakter. Dzięki temu zyskują one idealny balans pomiędzy słodyczą a delikatną kwasowością.

Ten wyjątkowy balans smakowy sprawia, że polskie truskawki są cenione przez smakoszy i często uznawane za jedne z najlepszych w Europie. W przeciwieństwie do owoców z cieplejszych rejonów, gdzie dominuje głównie słodycz, nasze krajowe owoce oferują znacznie bogatszy i bardziej złożony profil smakowy, który trudno podrobić.

Obowiązek informowania o kraju pochodzenia – co sprawdzać na etykietach?

Podczas zakupów warto pamiętać, że każdy sprzedawca ma prawny obowiązek umieszczania w widocznym miejscu informacji o kraju pochodzenia owoców. Jeżeli truskawki są zapakowane, najprostszym sposobem na weryfikację jest dokładne przeczytanie etykiety. To podstawowy krok, który pozwala uniknąć pomyłki i świadomie wspierać rodzimych producentów.

Warto jednak szukać czegoś więcej niż tylko ogólnego napisu „Polska”. Wiarygodni krajowi plantatorzy często zamieszczają na opakowaniach dodatkowe dane, takie jak nazwa gospodarstwa, adres, a nawet numer telefonu czy odnośnik do strony internetowej. Taki poziom transparentności to mocny sygnał, że mamy do czynienia z autentycznym, polskim produktem.

Pod tekstem znajdziesz przepisy na ciasta z truskawkami

Beszamel: Truskawki - właściwości truskawek. Dlaczego warto jeść truskawki? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz: Truskawki - czy jesteś ich prawdziwym znawcą? Pytanie 1 z 7 Kiedy dojrzewają truskawki? W marcu Na przełomie maja i czerwca Jesienią Następne pytanie