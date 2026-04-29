Sałatki idealne na grilla!

Idealnym dopełnieniem menu są sałatki, które nie tylko orzeźwiają podniebienie, ale też wprowadzają do posiłku niezbędną lekkość i harmonię smaków. Planując swoje ulubione przepisy na grilla, warto postawić na kompozycje, które wykorzystują sezonowe składniki i zaskakujące techniki, takie jak grillowanie samej sałaty czy owoców.

Poniżej znajdziesz trzy propozycje sałatek, które idealnie pasują do dań z rusztu:

Polska sałatka tabbouleh z kaszą pęczak

To rodzima wariacja na temat bliskowschodniego klasyka, w której tradycyjny bulgur zastąpiono swojskim pęczakiem. Jest to lekka, ale sycąca propozycja, która doskonale komponuje się z grillowanymi mięsami i rybami.

Składniki: 150 g kaszy pęczak, 2 duże pomidory, mały ogórek, mała cebula, 2 pęczki natki pietruszki, pęczek mięty oraz dressing z oliwy, soku z cytryny, czosnku, cynamonu i kminu rzymskiego.

Przygotowanie: Kaszę zalej wrzątkiem i odstaw na 20 minut do napęcznienia. Pomidory (najlepiej sparzone i obrane) oraz ogórki pokrój w kostkę, a cebulę i zioła drobno posiekaj. Wszystkie składniki połącz w misce, dopraw dressingiem i wymieszaj – najlepiej dłonią, by kasza dobrze wchłonęła aromaty. Przed podaniem schłódź w lodówce przez minimum 30 minut.

Przepis pochodzi z książki "To mi smakuje!" autorstwa Jakuba Kuronia.

Sałatka z grillowaną cukinią, burratą i pesto

To danie łączy prostotę sezonowej cukinii z kremową konsystencją sera burrata i intensywnym aromatem ziół. Jest to efektowna przystawka, która zachwyca bogatym, ziemistym smakiem przełamanym świeżością bazylii.

Składniki: 2 cukinie, 1 kulka sera burrata, 2 łyżki domowego pesto, 2 łyżki uprażonych pestek słonecznika, listki świeżej bazylii, oliwa extra virgin, sól i pieprz.

Przygotowanie: Cukinie pokrój w grube plastry, skrop oliwą, dopraw i grilluj na mocno rozgrzanym ruszcie przez 2–3 minuty z każdej strony, aż zmiękną, ale zachowają strukturę. Na talerzu ułóż ciepłą cukinię, na niej rozłóż kawałki burraty oraz kleksy pesto. Całość posyp chrupiącymi ziarnami słonecznika i udekoruj bazylią.

Przepis pochodzi z książki "To mi smakuje!" autorstwa Jakuba Kuronia.

Grillowana sałata rzymska z kurczakiem

Nowoczesna interpretacja królewskiej sałatki, w której kluczowym elementem jest poddanie sałaty rzymskiej działaniu wysokiej temperatury. Kontrast między ciepłym, lekko zrumienionym liściem a kremowym sosem to prawdziwa kulinarna rozkosz.

Składniki: Główki sałaty rzymskiej, pierś z kurczaka, grzanki z bagietki, płatki parmezanu oraz sos na bazie żółtka (lub majonezu), anchois, musztardy Dijon, soku z cytryny i oliwy.

Przygotowanie: Kurczaka zamarynuj w czosnku, oliwie i sosie Worcestershire, a następnie grilluj do soczystości (ok. 10–12 minut). Sałatę przekrój wzdłuż, posmaruj oliwą i grilluj stroną cięcia do dołu przez ok. 3 minuty, aż liście się lekko przypieką, ale pozostaną jędrne. Na grillowanej sałacie ułóż plastry mięsa, posyp grzankami oraz serem i obficie polej dressingiem. Podawaj natychmiast, gdy sałata jest jeszcze ciepła.

Przepis pochodzi z książki "Air Fryer dla smakoszy" autorstwa Pawła Lorocha.