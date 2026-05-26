Ten grzyb to hit wegetarian! Rośnie na drzewach i smakuje jak najlepszy kurczak

Co to jest żółciak siarkowy?

Huba siarkowa, huba żółta czy żagiew Rostafińskiego to inne nazwy tego grzyba. Rośnie na wszystkich kontynentach, a szczególnie w Ameryce Północnej i w Europie. W Polsce zaliczany jest do grzybów pospolitych. Żółciak rośnie na drzewach liściastych i można spotkać go w parkach, sadach i ogrodach. Grzyb jest pasożytem i atakuje drzewa zdrowe, jak i te chore. Pojawia się na drzewkach owocowych, wierzbach, topolach, brzozach i dębach, doprowadzając do brunatnej zgnilizny drewna.

Chociaż żółciak siarkowy jest pasożytem, który zabija drzewa, można go jeść. Doświadczeni grzybiarze uważają, że po odpowiedniej obróbce termicznej grzyb konsystencją i smakiem przypomina mięso kurczaka. Dlatego często nazywają go kurczakiem z lasu. Huba zdobywa coraz więcej fanów wśród osób, które rezygnują z mięsa i są na diecie wegetariańskiej.

Jak wygląda żółciak siarkowy?

Grzyb ma żółto-pomarańczowy kolor, a z upływem czasu staje się jaśniejszy. Najlepsze do jedzenia są młode grzyby, które mają bulwiasty kształt. Starsze okazy wyglądają jak wachlarze. Ich średnica dochodzi nawet do 40 cm.

Czy żółciak siarkowy jest jadalny?

Tak, żółciak siarkowy jest grzybem jadalnym, ale tylko pod jednym warunkiem. Aby cieszyć się jego oryginalnym smakiem przypominającym mięso z kurczaka, najpierw należy go opłukać i ugotować. Dopiero po tych czynnościach można przystąpić do dalszego przyrządzania posiłku. Należy również pamiętać, że jadalne i najlepsze są tylko młode grzyby. Starsze okazy mogą być szkodliwe dla zdrowia nawet po obróbce termicznej. Są też twarde i niesmaczne.

Huba żółta jest grzybem niskokalorycznym. W porcji o wadze 100 g jest około 375 kcal. Mimo tego, grzyb jest sycący i doskonale zastąpi kurczaka.

Jak zbierać żółciaka siarkowego?

Grzyby można znaleźć w lasach liściastych. Najsmaczniejsze są młode owocniki, które pojawiają się na drzewach w maju i czerwcu. Obcina się je tuż przy pniu. Następnie należy je dokładnie oczyścić, opłukać i ugotować w wodzie. Grzyby w całości powinny gotować się nawet pół godziny. Czas gotowania można skrócić do 15 minut, jeżeli pokroi się je w plasterki lub na mniejsze kawałki. Po odcedzeniu można zacząć robić wybraną potrawę. Wodę, w której gotowały się żółciaki, należy wylać i nie wykorzystywać jej do innych dań.

Co zrobić z żółciaka siarkowego?

Smak i tekstura tego grzyba do złudzenia przypominają mięso drobiowe. Świetnie sprawdzi się w diecie wegetariańskiej. Po obgotowaniu w wodzie można go usmażyć, upiec lub zamarynować. To pyszny składnik flaczków bez mięsa, zapiekanek czy wege pasztetów. Grzybiarze polecają sznycle i nuggetsy z żółciaka.

Czy warto jeść grzyby?