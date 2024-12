Quiz. Mikołajki w PRL-u. Fajna niespodzianka pod poduszką czy rózga w skarpecie? Który prezent sobie sprawisz?

Już 6 grudnia grzeczne dzieci znajdą pod swoimi poduszkami drobne upominki. Mikołajki, bo tak nazywa się to święto, obchodzi się w Polsce od lat. Nawet w szarych czasach PRL-u była to okazja, aby chociaż na chwilę oderwać się od smutnej rzeczywistości. Pamiętacie, jak obchodziło się mikołajki w PRL-u? Weźcie udział w naszej zabawie i sprawdźcie się.

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Pamiętasz mikołajki w Polsce Ludowej? Rozwiąż quiz i zgarnij komplet punktów.

Mikołajki w PRL-u

Mikołajki w czasach Polski Ludowej obchodzone są tak jak dziś, czyli 6 grudnia. Przez całe lata zwyczaj ten nic się nie zmienił. W minionej epoce dzieci znajdowały drobne upominki pod poduszkami. W szkołach i przedszkolach odbywało się losowanie i najmłodsi obywatele obdarowywali się wzajemnie prezentami. Można też było dostać paczkę od św. Mikołaja, w której znajdowały się prawdziwe rarytasy. Czekolada, kakao, pomarańcze lub banany, czy cukierki były za komuny niczym skarb. Opłacało się być grzecznym, żeby dostać takie łakocie.

Quiz o mikołajkach w PRL-u

Jeżeli urodziliście się za komuny, na pewno pamiętacie, jak wtedy obchodzono mikołajki. Co mogło znaleźć się w paczce świątecznej w czasach PRL-u? Czym groziło bycie niegrzecznym przez cały rok? Co trzeba było zrobić, aby otrzymać prezent do św. Mikołaja? Znacie odpowiedzi na te pytania? Sprawdźcie się w tym szybkim quizie. Powodzenia!

