QUIZ. Sprawdź, co wiesz o potrawach z Polski i innych krajów! 8 punktów to minimum

Czy sznycel pochodzi z Austrii? Z czego robi się salceson? Na czyją cześć powstał deser melba? Jeżeli lubisz gotować i robisz to na co dzień, na pewno znasz odpowiedzi na te pytania. Połącz podróże z kulinariami i weź udział w naszej zabawie. Sprawdź swoją wiedzę i zgarnij minimum 8 punktów.

Kuchnia polska to mnóstwo przepysznych dań, które zachwycają smakiem i aromatem za każdym razem. Obok takich klasyków jak kluski śląskie czy kotlety schabowe, popularne są także dania pochodzące z różnych zakątków świata. Można je spróbować w restauracjach lub przyrządzić w domu, korzystając z oryginalnego przepisu. Jeżeli znacie się na polskich przysmakach i daniach z innych krajów, weźcie udział w naszej zabawie, która łączy kulinaria z podróżami.

Sprawdźcie swoją wiedzę i ruszajcie w kulinarną podróż. W tym szybkim quizie czeka na was 12 pytań na temat najróżniejszych przysmaków pochodzących z Polski i reszty świata. Jeżeli wiecie, czym jest włoskie cannoli, jaką mąkę dodaje się do klusek śląskich, a skąd pochodzi sznycel bez trudu zaznaczycie właściwe odpowiedzi. Minimum to osiem punktów. Powodzenia!

QUIZ. Sprawdź, co wiesz o potrawach z Polski i innych krajów! Pytanie 1 z 12 Jaką mąkę dodaje się do klusek śląskich? mąkę ziemniaczaną mąkę pszenną mąkę ryżową Następne pytanie