Domowe lody, jakich nie kupisz w sklepie! TOP 20 przepisów na pyszne desery lodowe

12:01

Dla prawdziwych miłośników lodów – mamy coś specjalnego! 20 sprawdzonych przepisów na domowe lody, które zachwycą każdego smakosza. Klasyczne czekoladowe, modne solone karmelowe, owocowe czy lekkie wodne – wybór jest ogromny! Proste, szybkie w przygotowaniu lub te wymagające trochę więcej czasu – każdy znajdzie tu swój ulubiony, domowy deser lodowy na każdą okazję.

Autor: Shutterstock

Spis treści

Domowe lody - tradycyjne smaki, które kochasz

Tradycyjne lody, jakie znamy i wielu z nas kocha, to lody śmietankowe, waniliowe, czekoladowe i owocowe. Proste smaki znane od dziecka, zawsze na topie. Takie lody możesz swobodnie przygotować w domu, będziesz wtedy wiedzieć, co zawierają i nie zapłacisz za nie majątku - co pożądane przy stale rosnących cenach żywności. Polecamy nasze przepisy na domowe lody tradycyjne.

Domowe lody czekoladowe w 15 minut: tylko 3 składniki!

Najprostsze lody cytrynowe bez maszynki, bez mieszania

Domowe lody śmietankowe: bez gotowania, bez maszyny, bez jajek

Domowe lody truskawkowe! Zrób je sama!

Domowe sorbety

Dla tych, którzy bardzo dbają o linię, lepsze od lodów będą owocowe sorbety - mniej kaloryczne od tradycyjnych lodów, a równie chłodzące. W sezonie na owoce warto wykorzystywać dostępne, niedrogie i pyszne owoce rodzime, które są idealnym surowce do przygotowania domowych sorbetów, idealnych na upały.

Sorbet z melona miodowego: bez glutenu, bez mleka, bez problemów

Sorbet jagodowy na patyku - jak zrobić?

Lody arbuzowe - przepis na lody o smaku i wyglądzie arbuza

Domowe lody wodne na patyku: jak zrobić lody brzoskwiniowe?

Lody w 5 minut - błyskawiczne domowe lody ananasowe

Błyskawiczne lody borówkowe

Oryginalne połączenia smakowe

Moda na lody o nietypowych, bardziej skomplikowanych smakach niż lody waniliowe, śmietankowe, czekoladowe czy owocowe, trwa od kilku lat. Nie jesteś skazany na oryginalne lody z cukierni, możesz samodzielnie przygotować lody o ciekawym modnym smaku w zaciszu domowej kuchni. Oto kilka naszych propozycji na lody o nietypowych smakach i... kolorach. Całkowie naturalne, zdrowe i tańsze niż w cukierni.

Domowe lody kiwi ze szpinakiem

Lody z moreli, żurawiny i mango

Domowe lody bananowe: bez nabiału, bez glutenu i bez cukru

Domowe lody słony karmel: przepis

Lody z awokado wg Jamie'go Olivera

Lody chałwowe z domową pastą tahini

Indyjskie lody kulfi: przepis na orientalny przysmak

Domowe desery lodowe

Jeśli już poczułeś się mistrzem w produkcji domowych lodów, czas na kolejny stopień wtajemniczenia - desery lodowe. To nie takie trudne, jak myślisz. Wystarczy odrobina wprawy i szczypta fantazji. Ale jeśli jeszcze nie czujesz się na siłach, by wymyślić własny, autorski przepis na deser lodowy - mamy dla ciebie kilka propozycji, którymi zachwycisz swoich gości.

Domowy jogurt mrożony z 3 składników

Czekoladowe pucharki z ptasim mleczkiem

Sorbet z pokrzyw - pomysł na niebanalny deser

Mrożony sernikz malinami

Parfait z poziomek: przepis na mrożony deser

Jak przygotować deser SEMIFREDDO?

Granita kawowa z likierem na bazie whiskey - na orzeźwienie i umysłu pobudzenie

Jak zrobić lody domowe?

