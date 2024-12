Co zrobić z olejem po smażeniu, aby nie zatkać rur? Wiele osób popełnia błąd

Smażenie to jedna z najczęściej stosowanych technik kulinarnych, która pozwala wydobyć głębię smaku potraw. Niestety, wiele osób wylewa zużyty tłuszcz do zlewu lub toalety, co może skutkować poważnymi problemami – od zatkanych odpływów po uszkodzone rury. Zobacz, dlaczego tak się dzieje i jak skutecznie temu zapobiec!

Autor: Shutterstock.com Żadne mechaniczne odtykanie nie pomoże na zatkane olejem rury. Trzeba działać sprytnie i rozważnie

Co zrobić ze zużytym olejem, to pytanie za dziesięć punktów. Jeśli chodzi tylko o jedną łyżkę, to możemy mówić o małym problemie. Co jednak robić, gdy smażymy duże ilości jedzenia? Gdy smażymy w głębokim tłuszczu? Co zrobić z przepalonym tłuszczem z patelni i frytkownicy? Odpowiadamy na te wszystkie pytania i wyjaśniamy, dlaczego nie należy wylewać zużytego tłuszczu do kanalizacji oraz co zrobić, jeśli popełniło się ten błąd.

Dlaczego olej wylany do zlewu zatyka rury?

Olej wylany do kanalizacji niestety nie spływa, lecz osadza się na ściankach rur. Może gromadzić się w "kolankach" i łukach instalacji. Do tego dochodzą inne zanieczyszczenia, takie jak resztki jedzenia i włosy, które lgną do lepkiego tłuszczu. W ten sposób tworzą się zatory, które z czasem mogą ulegać zmydleniu. Większość awarii kanalizacji spowodowanych jest właśnie zatorami tłuszczowymi. Pod żadnym pozorem nie wylewaj zużytego tłuszczu do zlewu lub ubikacji.

Co zrobić ze zużytym olejem?

Kilka kropel tłuszczu na patelni możesz usunąć papierowym ręcznikiem i wyrzucić go do śmieci zmieszanych. Jednak większą ilość zużytego oleju najlepiej zlać do pustej butelki po oleju lub do słoika. Takie naczynie trzymaj pod zlewem i sukcesywnie je napełniaj. Gdy już się napełni, zakręć je i wyrzuć do śmieci bytowych (zmieszanych).

Butelki ze zużytym olejem można również oddać do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje w każdej polskiej gminie. Mieszkańcy mogą oddawać tam nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady. Jeśli do PSZOK-u masz za daleko, zainteresuj się np. Mobilnym Punktem Odbioru Odpadów.

Co zrobić, jeśli rury są zatkane?

Czasem przez niedbalstwo lub zapominalstwo zdarza się wylać zużyty olej do kanalizacji. Jeśli już popełniłaś/popełniłeś ten błąd i wylałaś/wylałeś olej do zlewu lub (o zgrozo!) do toalety, to należy jak najszybciej zapobiec negatywnym skutkom. W tym celu wsyp do odpływu około 100 g sody oczyszczonej. Następnie wlej 100 ml octu 10% i 100 ml wody. Zatkaj odpływ i pozostaw na 10 minut. Po tym czasie odetkaj zlew i wlej 2-3 l wrzącej wody. W razie potrzeby powtórz czynności.

I nigdy więcej nie wylewaj oleju do zlewu!

