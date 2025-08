Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

10:57

„Air Fryer dla smakoszy” to kolejna książka Pawła Lorocha, która jest już dostępna w księgarniach internetowych i stacjonarnych w całej Polsce. Na czytelników czeka aż sto przepisów na pyszne i aromatyczne dania przyrządzone w wiatropiecu. To biblia dla tych, którzy pragną, aby ich dania zmieniły się w ucztę zmysłów.

Autor: Wydawnictwo Harde „Air Fryer dla smakoszy” Pawła Lorocha to sto pysznych przepisów na obłędne dania z wiatropieca.

„Air Fryer dla smakoszy” to już druga książka kulinarna Pawła Lorocha z przepisami na najróżniejsze pyszności z wiatropieca. Paweł Loroch oddaje w ręce czytelników książkę kucharską jedyną w swoim rodzaju. Jest i do czytania, i do oglądania. Znalazło się w niej sto przepisów, które wzbogacone są ciekawymi historyjkami pełnymi kulinarnych wspomnień i wielkich marzeń. Przede wszystkim jednak jest to opowieść o smakoszostwie jako sposobie postrzegania świata, czyli odważnym, zmysłowym i pozbawionym wstydu.

W czasach, gdy wiele książek kulinarnych sprowadza gotowanie do funkcji, Paweł Loroch robi coś odwrotnego. Pokazuje, że Air Fryer może być narzędziem zmysłowej opowieści. Z książki dowiecie się, jak przyrządzić na śniadanie oszałamiające dubajskie naleśniki, na obiad wykwintne cordon bleu, a wieczorem zgrzeszyć z czadyjskim gulaszem orzechowym. Nie bójcie się próbować i eksperymentować. Pamiętajcie, że prawdziwy smakosz przede wszystkim czerpie radość z życia!

Pierwsza książka Pawła Lorocha, czyli „Air Fryer dla początkujących”, ukazała się w zeszłym roku i od razu stała się prawdziwym hitem. To porcja znakomitych przepisów na dania, przekąski i desery sprawdzonych przez samego autora. Według niego każdy kto ma to urządzenie, ten może właściwie bez żalu pozbyć się nie tylko piekarnika i grilla, ale też mikrofalówki, frytkownicy, tostera i maszyny do kanapek na gorąco.

Paweł Loroch jest dziennikarzem radiowym, autorem książek, zdjęć i rysunków, prezenterem festiwali kulinarnych, popularyzatorem smakoszostwa, znany m.in. z audycji Strefa Gastro w Eska ROCK. Od dwóch dekad łączy literaturę z kuchnią, prowadząc słuchaczy i czytelników przez zmysłowe opowieści o jedzeniu, emocjach i codziennym rytuale posiłku. Z wykształcenia dziennikarz, z pasji twórca, z natury – brzuchpasterz. Słynie z wyrazistego stylu, literackiej czułości i ironii, które przekładają się na teksty pełne smaku i wspomnień. Twórca scenariuszy i tekstów lektorskich programów telewizyjnych, gospodarz podcastów, juror konkursów i człowiek, który potrafi opowiedzieć o gotowanej marchewce tak, że ludzie płaczą.

Nowa książka Pawła Lorocha „Air Fryer dla smakoszy” jest już dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl. Można też zamówić ją w wersji e-book m.in. na empik.com, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl.

Zobaczcie galerię i poznajcie proste przepisy na pyszne i aromatyczne dania z Air Fryera.

Jak zrobić NALEŚNIKI idealne? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.