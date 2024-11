Pysznie, lekko i bez tłuszczu. Dowiedz się, jak gotować w Air Fryerze

Air Fryer to jedno z najbardziej rewolucyjnych i zdobywających coraz większą popularność urządzenie kuchenne. Ma wszechstronne zastosowanie i działa znacznie lepiej i szybciej niż tradycyjny piekarnik. Z powodzeniem zastępuje cały szereg urządzeń i minimalizuje zużycie tłuszczu. Oszczędza czas i pieniądze. Jak gotować w Air Fryerze? Oto podstawowe zasady.

Autor: Shutterstock Jak gotować w Air Fryerze? Poznaj genialne urządzenie, które oszczędza czas i energię.

Spis treści

Czy w Air Fryer można gotować?

Air Fryer urządzenie AGD, które staje się coraz popularniejsze. Polecane jest nie tylko dla osób zabieganych, które nie mają zbyt dużo czasu na gotowanie. Sprawdzi się w każdym domu. Największą zaletą Air Fryera jest to, że smaczne domowe jedzenie można przyrządzić, naciskając jeden przycisk. Air Fryer ma wszechstronne zastosowanie, jest łatwe w obsłudze, a potrawy w nim przyrządzone smakują wyśmienicie. Można w nim piec, smażyć, dusić, grillować czy gotować na parze. Sprawdzi się także do wypieku domowego chleba. Urządzenie pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale i sporo energii.

Jak gotować w Air Fryerze?

Przyrządzanie domowych potraw w Air Fryerze jest naprawdę proste i nie wymaga wielu godzin w kuchni. Oszczędza także energię. Podstawowe modele wyposażone są w dwa pokrętła. Jedno reguluje temperaturę, a za pomocą drugiego ustawia się czas pieczenia. W droższych modelach znajduje się panel sterujący z ekranem dotykowym, który pozwala na ustawienie większej liczby parametrów. Przygotowanie potraw w Air Fryerze jest tak łatwe, ponieważ producenci tworzą automatyczne programy do gotowania. Wystarczy włożyć składniki do koszyka w urządzeniu, wybrać odpowiedni program i wcisnąć przycisk. Jedzenie jest gotowe, kiedy Air Fryer poinformuje dźwiękiem.

Czego nie wkładać do Air Fryera?

Jak każde urządzenie AGD, Air Fryer ma także swoje ograniczenie. Producenci nie zalecają wkładania do niego folii aluminiowej czy papieru do pieczenia. Jeżeli dolna część kosza zostanie przykryta, zmniejszy się przepływ powietrza, a urządzenie będzie mniej wydajne. Nie zaleca się także wykładania folią aluminiową lub papierem do pieczenia części, w której zbiera się tłuszcz. W tym przypadku jedzenie nie będzie dobrze przygotowane, ponieważ przepływ powietrza zostanie zaburzony.

Co można ugotować w Air Fryer?

Air Fryer nazywany jest frytkownicą beztłuszczową. Dlatego wiele osób myśli, że służy tylko do przygotowywania domowych frytek w zdrowej wersji bez tłuszczu. Jest to urządzenie, które ma wszechstronne zastosowanie. Jak najbardziej można usmażyć w nim frytki, ale też idealnie sprawdzi się do pieczenia kurczaka, ryb czy warzyw. W Air Fryerze można piec chleb, pizzę i różne słodkie wypieki. Potrawy w nim przyrządzone są pyszne i zdrowe, a także apetycznie prezentują się na talerzu.

Jeżeli zaczynacie przygodę z Air Fryerem, warto sięgnąć po nową książkę kucharską, która właśnie pojawiła się w księgarniach. „Air Fryer dla początkujących” Pawła Lorocha to porcja znakomitych przepisów na dania, przekąski i desery sprawdzonych przez samego autora. Według niego każdy kto ma to urządzenie, ten może właściwie bez żalu pozbyć się nie tylko piekarnika i grilla, ale też mikrofalówki, frytkownicy, tostera i maszyny do kanapek na gorąco.

W czasie lata Paweł Loroch odkrywał zalety Air Fryera, nazywając je „wiatorpiecem”. W całej książce używa tylko tego określenia. Wszystkie dania, które poleca Paweł, są pyszne i łatwe, więc warto z nich skorzystać. W książce znalazło się też sporo porad i spostrzeżeń oraz zabawnych historyjek. Wszystkie przepisy zilustrowane są zdjęciami oraz rysunkami.

Poniżej znajdziecie kilka przepisów na różne pyszności według przepisów Pawła Lorocha:

Zobacz galerię z przepisami na pyszne pizze, do których spód możesz przygotować w Air Fryerze. Poniżej znajdziesz także quiz o kuchennych gadżetach, których używano w czasach PRL-u.

