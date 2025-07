Śniadanie w 15 minut? Te omletowe muffinki znikają szybciej, niż się pieką!

14:03

Omletowe muffinki z szynką i szpinakiem to szybkie, efektowne i wyjątkowo pyszne śniadanie – nie tylko dla fanów diety keto. Zrobisz je w kilkanaście minut, bez zbędnego bałaganu i stania przy patelni. Są lekkie, sycące, świetnie się przechowują i smakują równie dobrze na zimno, jak i po podgrzaniu. Idealne do pudełka, na wynos, do pracy czy szkoły. A do tego wyglądają tak apetycznie, że znikają z talerza zanim zdążysz powiedzieć „muffinka”!

Autor: Shutterstock Omletowe muffinki to propozycja nie tylko dla osób na diecie keto.

Składniki:

6 dużych jaj

1/2 szklanki mleka

3/4 szklanki miękkiego sera koziego, pokruszonego

150 g szpinaku baby, posiekanego

1/2 szklanki czerwonej papryki, pokrojonej w kostkę

100 g szynki lub bekonu - pokrojone w kostkę

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 170 stopni C. Formę do muffinek z 12 wgłębieniami nasmaruj tłuszczem.

W dużej misce ubij jajka, mleko, 1/4 łyżeczki soli i 1/8 łyżeczki czarnego pieprzu. Wymieszaj z serem, szpinakiem i czerwoną papryką.

Rozłóż ciasto do foremek na muffinki, na wierzchu połóż szynkę i piecz przez 20 do 25 minut lub do momentu, aż ciasto zetnie się na środku.

Schładzaj w formie przez 5 minut, a następnie wyjmij z foremek. Podawaj na ciepło. Muffinki można przechowywać w lodówce do 4 dni; przed podaniem należy je wtedy podgrzać w mikrofalówce przez 30 sekund.

