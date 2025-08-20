Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

11:59

Soczyste śliwki, delikatne ciasto i aromat domowego wypieku – to połączenie, któremu trudno się oprzeć. Ewa Wachowicz zdradziła swój sprawdzony przepis na ciasto ze śliwkami, które zawsze wychodzi i smakuje obłędnie. Idealne na każdy dzień tygodnia, do kawy lub jako słodki deser dla całej rodziny.

Autor: Archiwum serwisu

Ciepły zapach śliwek i cynamonu otulający nas niczym szal w chłodny wrześniowy poranek to naszym zdaniem zdecydowanie dobry pomysł. Zainspirowani Ewą Wachowicz polecamy wam świetny przepis na szybkie i szalenie proste ciasto ze śliwkami. Nie czekajcie do jutra, upieczcie je jeszcze dzisiaj. To naprawdę banalnie prost! A jakie smaczne!

Szybkie ciasto ze śliwkami - przepis na proste ciasto z owocami [WIDEO]

„Niech i Wam słodko zacznie się tydzień!” - podpisała swoje zdjęcie Ewa Wachowicz, a my się do tych życzeń przyłączamy.