Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Wśród wielu superfoods dostępnych na rynku istnieje produkt, który ma niesamowitą moc. Jest niedrogi i można go kupić przez cały rok. Wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości i zawiera porcję witamin, minerałów i niezbędnych substancji odżywczych. Siemię lniane, bo to o nim właśnie mowa, stało się głównym bohaterem nowej książki Agaty Lewandowskiej, która właśnie pojawiła się w księgarniach.

Autor: Wydawnictwo RM/ Shutterstock „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” to kompendium wiedzy i garść prostych przepisów na pyszne i zdrowe dania.

Jakie właściwości ma siemię lniane?

Siemię lniane z powodzeniem można nazwać naturalnym suplementem diety. – Na korzyść tych niepozornych ziaren przemawia nie tylko ich bogaty skład, lecz także łatwa i szeroka dostępność w naszym kraju oraz niska cena – mówi Agata Lewandowska, autorka nowej książki „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Jakie właściwości wykazuje siemię lniane?

Bogate źródło błonnika – pomaga regulować trawienie, daje uczucie sytości i wspiera zdrową florę jelitową.

„Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” – nowa książka

Siemię lniane to genialny superfood, którego nawet niewielki dodatek do diety może poprawić samopoczucie i zdrowie. Dzięki sporej porcji wiedzy zawartej w nowej książce „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” Agaty Lewandowskiej można poznać jego niesamowite działanie, właściwości prozdrowotne i zastosowanie w przepisach kulinarnych. Jak używać siemienia w kuchni i jak wkomponować je do potraw? Czy siemię lniane może zastąpić jajko? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć właśnie w tej książce. Oprócz wiedzy w książce znalazło się też sporo autorskich przepisów, w których siemię lniane gra główną rolę.

Ta książka przybliży zalety stosowania siemienia lnianego. Znalazły się w niej także informacje o przeciwwskazaniach do jego stosowania i jak włączyć nasiona lnu do diety w bezpieczny i racjonalny sposób.

Książka „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” Agaty Lewandowskiej dostępna jest w księgarniach stacjonarnych w całej Polsce. Można też kupić ją on-line.

Autorka książki „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” Agata Lewandowska jest dietetyczką z kilkunastoletnim doświadczeniem. W swoim dorobku ma ponad 20 poradników dietetycznych. Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, SGGW oraz podyplomowych studiów z psychodietetyki na SWPS. Ukończyła też liczne kursy i szkolenia. Pisze artykuły, prowadzi warsztaty, wykłady i webinary.

Chrupiąca sałatka z pistacjami i siemieniem lnianym – przepis Agaty Lewandowskiej

„Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” to porcja wiedzy oraz garść przepisów kulinarnych. Dzięki nim można dowiedzieć się, jak używać siemię lniane w potrawach. Poniżej znajdziecie prosty i szybki przepis na chrupiącą sałatkę z pistacjami i siemieniem lnianym. Wszystkie składniki, które się do niej wykorzystuje, wykazują wysoką zawartość składników odżywczych i mają pozytywny wpływ na zdrowie.

Chrupiąca sałatka z pistacjami i siemieniem lnianym

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:

8-10 brukselek

2 brzoskwinie

1 łyżka płynnego miodu dobrej jakości

1 łyżka dobrej oliwy

1-2 łyżeczki soku z cytryny

3 łyżki pistacji

2 płaskie łyżki siemienia lnianego złocistego

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Brukselkę umyj, osusz, urwij zewnętrzne listki. Możesz wyciąć też głąby, jeśli ich nie lubisz. Poszatkuj ostrym nożem.

2. Brzoskwinie pozbaw pestek i pokrój w kostkę.

3. W filiżance wymieszaj oliwę z miodem, odrobiną wody, szczyptą soli i pieprzu oraz sokiem z cytryny.

4. Do salaterki wsyp kawałki brzoskwiń i brukselkę, a następnie skrop sosem. Wszystko dokładnie wymieszaj.

5. Pistacje posiekaj.

6. Podziel sałatkę na dwie części i podawaj posypaną pistacjami i siemieniem lnianym.

* Wskazówka: poza sezonem zamiast brzoskwiń można użyć gruszek.

