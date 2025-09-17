Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek
Wśród wielu superfoods dostępnych na rynku istnieje produkt, który ma niesamowitą moc. Jest niedrogi i można go kupić przez cały rok. Wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości i zawiera porcję witamin, minerałów i niezbędnych substancji odżywczych. Siemię lniane, bo to o nim właśnie mowa, stało się głównym bohaterem nowej książki Agaty Lewandowskiej, która właśnie pojawiła się w księgarniach.
Jakie właściwości ma siemię lniane?
Siemię lniane z powodzeniem można nazwać naturalnym suplementem diety. – Na korzyść tych niepozornych ziaren przemawia nie tylko ich bogaty skład, lecz także łatwa i szeroka dostępność w naszym kraju oraz niska cena – mówi Agata Lewandowska, autorka nowej książki „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Jakie właściwości wykazuje siemię lniane?
- Bogate źródło błonnika – pomaga regulować trawienie, daje uczucie sytości i wspiera zdrową florę jelitową.
- Źródło kwasów tłuszczowych Omega-3 – działa przeciwzapalnie, wspomaga pracę mózgu i serca, obniża poziom cholesterolu.
- Zawartość lignanów – są to związki o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwnowotworowym, regulują gospodarkę hormonalną.
- Działanie osłonowe na żołądek – siemię lniane łagodzi podrażnienia i stany zapalne przewodu pokarmowego.
- Nawilżenie skóry – kwasy tłuszczowe zawarte w siemieniu lnianym pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry.
- Obniżenie poziom cukru – błonnik i inne składniki siemienia lnianego mogą pomagać w regulacji poziomu glukozy we krwi.
„Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” – nowa książka
Siemię lniane to genialny superfood, którego nawet niewielki dodatek do diety może poprawić samopoczucie i zdrowie. Dzięki sporej porcji wiedzy zawartej w nowej książce „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” Agaty Lewandowskiej można poznać jego niesamowite działanie, właściwości prozdrowotne i zastosowanie w przepisach kulinarnych. Jak używać siemienia w kuchni i jak wkomponować je do potraw? Czy siemię lniane może zastąpić jajko? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć właśnie w tej książce. Oprócz wiedzy w książce znalazło się też sporo autorskich przepisów, w których siemię lniane gra główną rolę.
Ta książka przybliży zalety stosowania siemienia lnianego. Znalazły się w niej także informacje o przeciwwskazaniach do jego stosowania i jak włączyć nasiona lnu do diety w bezpieczny i racjonalny sposób.
Książka „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” Agaty Lewandowskiej dostępna jest w księgarniach stacjonarnych w całej Polsce. Można też kupić ją on-line.
Autorka książki „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” Agata Lewandowska jest dietetyczką z kilkunastoletnim doświadczeniem. W swoim dorobku ma ponad 20 poradników dietetycznych. Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, SGGW oraz podyplomowych studiów z psychodietetyki na SWPS. Ukończyła też liczne kursy i szkolenia. Pisze artykuły, prowadzi warsztaty, wykłady i webinary.
Chrupiąca sałatka z pistacjami i siemieniem lnianym – przepis Agaty Lewandowskiej
„Siemię lniane. Uzdrawiająca moc” to porcja wiedzy oraz garść przepisów kulinarnych. Dzięki nim można dowiedzieć się, jak używać siemię lniane w potrawach. Poniżej znajdziecie prosty i szybki przepis na chrupiącą sałatkę z pistacjami i siemieniem lnianym. Wszystkie składniki, które się do niej wykorzystuje, wykazują wysoką zawartość składników odżywczych i mają pozytywny wpływ na zdrowie.
Chrupiąca sałatka z pistacjami i siemieniem lnianym
Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:
- 8-10 brukselek
- 2 brzoskwinie
- 1 łyżka płynnego miodu dobrej jakości
- 1 łyżka dobrej oliwy
- 1-2 łyżeczki soku z cytryny
- 3 łyżki pistacji
- 2 płaskie łyżki siemienia lnianego złocistego
- sól, pieprz
Przygotowanie:
1. Brukselkę umyj, osusz, urwij zewnętrzne listki. Możesz wyciąć też głąby, jeśli ich nie lubisz. Poszatkuj ostrym nożem.
2. Brzoskwinie pozbaw pestek i pokrój w kostkę.
3. W filiżance wymieszaj oliwę z miodem, odrobiną wody, szczyptą soli i pieprzu oraz sokiem z cytryny.
4. Do salaterki wsyp kawałki brzoskwiń i brukselkę, a następnie skrop sosem. Wszystko dokładnie wymieszaj.
5. Pistacje posiekaj.
6. Podziel sałatkę na dwie części i podawaj posypaną pistacjami i siemieniem lnianym.
* Wskazówka: poza sezonem zamiast brzoskwiń można użyć gruszek.
