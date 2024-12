Sylwester w domu - pomysły na wystrzałowe menu! Przekąski i dania gorące!

Sylwester w domu jest idealną okazją do zabawy ze znajomymi i przyjaciółmi. Menu na Sylwestra w domu nie jest także zbyt skomplikowane. Wystarczy tylko pamiętać o kilku słusznych zasadach pomagających zorganizować idealne przyjęcie w formie koktajlu. Dobrze się także składa, że Sylwester w domu jest imprezą składkową, także gospodarz jest zwolniony z wielkich przygotowań – powinien się wykazać jedynie koordynacją gości!

Autor: Shutterstock Na sylwestrowej imprezie idealnie sprawdzają się przekąski na jeden kęs.

Spis treści

Sylwester w domu

Pomysłów na sylwestrowe menu jest całe mnóstwo. Najważniejsze zasady, których warto się trzymać podczas imprezy koktajlowej, to te że: przekąski powinny być możliwe do zjedzenia na jeden kęs bez używania noża i widelca, nie powinny także zawierać zbyt dużo „aromatycznych” składników, czyli cebuli, czosnku, szczypiorku, ciepłe dania także powinny być łatwe do spożycia, najlepiej jeśli mieszczą się w małej miseczce i można je zjeść tylko przy pomocy łyżki lub widelca.

Przekąski na jeden kęs na domowego sylwestra

Sylwester w domu ma być przede wszystkim wspaniałą zabawą z tańcami włącznie. Jednak nie obędzie się także bez pysznego jedzenia. Najwygodniejsze będą niewielkie przekąski - takie na jeden kęs, które można zjeść nie siadając przy stole. Do takich przekąsek możemy na pewno zaliczyć sushi, roladki z boczku i marynowanej bądź suszonej śliwki, wszelkiego rodzaju tartaletki, koreczki i slidery, czyli mini hamburgery. W formie koreczków możemy podać lubianą i lekką sałatkę caprese – wystarczy na wykałaczki nadziać połówki mini kulek mozarelli i pomidorków koktajlowych przedzielonych liściem bazylii. Całość możemy skropić dressingiem pesto i sosem balsamico. Do sliderów potrzebujemy mini bułeczki, burgery łatwo zrobić samodzielnie – klasyczne z wołowiny, lżejsze z indyka lub wegetariańskie z soczewicy. Sushi możemy rolować z gośćmi – niecodzienny początek zabawy sylwestrowej lub zamówić gotowe. Tartaletki – pyszne, kolorowe kanapeczki na jeden kęs są bardziej pracochłonną przekąską – ale możemy je zamówić u jednego z sylwestrowych gości. Trataletki możemy przygotować z pasztetem, pasta jajeczną, wędzonym łososiem i odrobiną kawioru, wegetariańskie – dokładnie takie jak lubimy najbardziej. Podczas wieczoru sylwestrowego sprawdzą się także tradycyjne koreczki z żółtego sera, szynki i mini korniszona.

Sylwester w domu - sprawdzone dania jednogarnkowe

Najlepszymi daniami ciepłymi na imprezie sylwestrowej w formie koktajlowej są potrawy jednogarnkowe. Z jednej strony nie wymagają od gospodarza długiego przebywania w kuchni, z drugiej strony gościom łatwo je zjeść, nawet stojąc. Najlepszymi daniami tego typu są: boeuf bourguignon, warzywny gulasz śródziemnomorski, boeuf stroganoff, zupy kremy lub dla wielbicieli klasyki - bigos. Najlepszy przepis na wołowinę po burgundzku opublikowała wiele lat temu słynna Julia Child. Na pierwszy rzut oka potrawa wydaje się skomplikowana do przygotowania, jednak taką nie jest. Te i jak i pozostałe ciepłe potrawy warto przygotować dzień wcześniej. Potrawy jednogarnkowe lubią mieć czas na „przegryzienie się”, gospodarze nie będą zmęczeni staniem w kuchni, a w mieszkaniu nie będzie pachniało smażeniem albo gotowaniem.

