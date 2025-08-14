Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

2025-08-14 11:27

W największy skwar ratunku szukamy nie tylko w cieniu czy klimatyzacji, ale także… na talerzu i w szklance. Odpowiednio dobrane potrawy i napoje mogą przynieść natychmiastowe orzeźwienie, ugasić pragnienie i pomóc organizmowi lepiej znosić upał. Sprawdź, co jeść i pić w gorące dni, by poczuć prawdziwą ulgę.

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?
Autor: Shutterstock Odpowiednia dieta nie tylko nie obciąży naszego ciała w upał, ale potrafi przynieść ulgę w zmęczeniu upałem

Kojące produkty

Wychłodzenie organizmu zapewnia wysokie spożycie nabiału oraz soczystych warzyw i owoców. W upały niezastąpione jest zsiadłe mleko i jego odmiany: kefir i jogurt. A także twarogi.

Wśród owoców i warzyw godne polecenia są zwłaszcza: ogórki, cukinia, arbuz, melon, pomidory, truskawki, owoce jagodowe.

Zamiast tłustych mięs, sięgajmy po drób i ryby oraz jajka. Są lżej strawne. Warto sięgać po przepisy narodów, które na co dzień muszą sobie radzić z upałami. Polecamy przepisy kuchni śródziemnomorskiej i południowoamerykańskiej. 

Nie zapominajmy o przyprawach i ziołach o działaniu orzeźwiającym i wychładzającym, takich jak: mięta, rumianek, prawoślaz, szałwia, tymianek. 

Wody smakowe, przepis na domowe orzeźwienie
Zobacz galerię 8 zdjęć

Po pierwsze woda

Po pierwsze i po drugie woda. Stałe uzupełnianie płynów w organizmie to podstawa. Pijmy często, małymi łykami w regularnych odstępach. W ten sposób najlepiej nawadniamy nasze ciało. Wodę warto wzbogacić w dodatki warzywne lub owocowe. Takie wody smakowe dostarczają więcej elektrolitów, niezbędnych w upały . 

Polecamy przepisy: 

Nawilżające wody  smakowe   

 Orzeźwiający napój cytrusowy z ogórkiem i miętą    

Napoje wychładzające

Orzeźwienie w gorący i duszny dzień przyniosą nam także napoje na bazie owoców i ich soków, a także mleka i jego przetworów. Sięgajmy po nie zamiast przekąsek.

Polecamy przepisy: 

Melonowe smoothie na orzeźwienie 

 Napój ogórkowy na kefirze   

Kawa mrożona

Chłodniki

Chłodnik to staropolska nazwa gęstej zupy na bazie zsiadłego mleka z dużą ilością warzyw lub owoców bogatych w wodę i mikroelementy. Tradycyjne dodatki są  lekkostrawne, jak jajko (wzorcowe białko)  lub gotowane szyjki rakowe (mięsisty odwłok). Chłodnik to rodzaj naturalnego elektrolitu, w którym doskonale zbilansowane są sól i cukier, aby lepiej i szybciej nawodnić nasze ciało. Warto sięgać po chłodniki w upalne dni - najlepiej nakarmią i nawodnią.

Wypróbujcie przepisy na:

 Łatwy chłodnik z ogórków  

 Chłodnik litewski z jajkiem   

Chłodnik z pomidorów

Sałata z awokado, malinami i serem feta: przepis na lekką sałatkę
Zobacz galerię 7 zdjęć

Soczyste sałatki

Nic tak nie ukoi naszego głodu w upalny dzień, jak pożywne, pełne soczystych warzyw i owoców sałatki. Szczególnie wartościowe są pełne mikroelementów ogórki, melony, arbuzy, ale także pomidory oraz truskawki i inne owoce jagodowe. Najlepiej ochłodzą w połączeniu z twarogami i jogurtowymi dressingami.

Polecamy przepisy:

 Sałata ze śmietaną  

 Turecka sałatka z pomidorów i papryki

  Sałatka z grillowanym arbuzem   

Orzeźwiające przekąski

Wybierajmy zdrowe połączenie pełnych wilgoci warzyw i owoców oraz wychładzającego organizm nabiału.

Polecamy przepisy: 

Szynka parmeńska z melonem   

 Pomidory faszerowane twarożkiem     

Ogórki faszerowane pastą z tuńczyka

Co to jest ratatouille? Przepis na zdrowy obiad
Zobacz galerię 8 zdjęć

Letnie dania główne

W żar tropików lejący się z nieba najlepiej zaspokoić głód daniami warzywnymi.

Sięgnijcie po przepisy: 

 Ratatuj - letni obiad    

Cukinia z twarożkiem na ciepło 

 Tarta z cukinią i serem ricotta

Na większy apetyt godne polecenia są lekkie dania z jajek z warzywami.

Polecamy przepisy: 

 Grecki omlet z pomidorami i serem feta    

Omlet z kurkami 

 Jajka zapiekane w pomidorach

Wielki głód zaspokoją dania z rybami i owocami morza. Najlepiej jeśli zostaną przyrządzone na parze lub grillu.

Wypróbujcie przepisy: 

Ośmiornica z grilla    

Spaghetti z krewetkami   

 Łosoś na szparagach

Tradycjonalistom polecamy dania z drobiu lub dania z grilla. 

Polecamy przepisy: 

Szaszłyki z kurczaka   

Grillowane nóżki z kurczaka w słodkiej marynacie 

Karkówka w plastrach z grilla 

Lemoniada to idealny napój na upalny dzień - zdrowszy niż wszelkie gotowe napoje i smaczniejszy niż woda

Lemoniada czereśniowa: orzeźwiający napój z czereśni zamiast kompotu
Zobacz galerię 5 zdjęć
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska

To Cię Zainteresuje

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska

Domowe lody, jakich nie kupisz w sklepie! TOP 20 przepisów na pyszne desery lodowe

Domowe lody, jakich nie kupisz w sklepie! TOP 20 przepisów na pyszne desery lodowe

Pyszne domowe ciasta bez pieczenia. Oto 13 superprzepisów na łatwe desery na herbatnikach

Pyszne domowe ciasta bez pieczenia. Oto 13 superprzepisów na łatwe desery na herbatnikach

QUIZ. Jedzenie na literę G z Polski i ze świata. Rozpoznasz 20/20?

QUIZ. Jedzenie na literę G z Polski i ze świata. Rozpoznasz 20/20?