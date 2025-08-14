Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

11:27

W największy skwar ratunku szukamy nie tylko w cieniu czy klimatyzacji, ale także… na talerzu i w szklance. Odpowiednio dobrane potrawy i napoje mogą przynieść natychmiastowe orzeźwienie, ugasić pragnienie i pomóc organizmowi lepiej znosić upał. Sprawdź, co jeść i pić w gorące dni, by poczuć prawdziwą ulgę.

Autor: Shutterstock Odpowiednia dieta nie tylko nie obciąży naszego ciała w upał, ale potrafi przynieść ulgę w zmęczeniu upałem

Kojące produkty

Wychłodzenie organizmu zapewnia wysokie spożycie nabiału oraz soczystych warzyw i owoców. W upały niezastąpione jest zsiadłe mleko i jego odmiany: kefir i jogurt. A także twarogi.

Wśród owoców i warzyw godne polecenia są zwłaszcza: ogórki, cukinia, arbuz, melon, pomidory, truskawki, owoce jagodowe.

Zamiast tłustych mięs, sięgajmy po drób i ryby oraz jajka. Są lżej strawne. Warto sięgać po przepisy narodów, które na co dzień muszą sobie radzić z upałami. Polecamy przepisy kuchni śródziemnomorskiej i południowoamerykańskiej.

Nie zapominajmy o przyprawach i ziołach o działaniu orzeźwiającym i wychładzającym, takich jak: mięta, rumianek, prawoślaz, szałwia, tymianek.

Po pierwsze woda

Po pierwsze i po drugie woda. Stałe uzupełnianie płynów w organizmie to podstawa. Pijmy często, małymi łykami w regularnych odstępach. W ten sposób najlepiej nawadniamy nasze ciało. Wodę warto wzbogacić w dodatki warzywne lub owocowe. Takie wody smakowe dostarczają więcej elektrolitów, niezbędnych w upały .

Polecamy przepisy:

Nawilżające wody smakowe

Orzeźwiający napój cytrusowy z ogórkiem i miętą

Napoje wychładzające

Orzeźwienie w gorący i duszny dzień przyniosą nam także napoje na bazie owoców i ich soków, a także mleka i jego przetworów. Sięgajmy po nie zamiast przekąsek.

Polecamy przepisy:

Melonowe smoothie na orzeźwienie

Napój ogórkowy na kefirze

Kawa mrożona

Chłodniki

Chłodnik to staropolska nazwa gęstej zupy na bazie zsiadłego mleka z dużą ilością warzyw lub owoców bogatych w wodę i mikroelementy. Tradycyjne dodatki są lekkostrawne, jak jajko (wzorcowe białko) lub gotowane szyjki rakowe (mięsisty odwłok). Chłodnik to rodzaj naturalnego elektrolitu, w którym doskonale zbilansowane są sól i cukier, aby lepiej i szybciej nawodnić nasze ciało. Warto sięgać po chłodniki w upalne dni - najlepiej nakarmią i nawodnią.

Wypróbujcie przepisy na:

Łatwy chłodnik z ogórków

Chłodnik litewski z jajkiem

Chłodnik z pomidorów

Soczyste sałatki

Nic tak nie ukoi naszego głodu w upalny dzień, jak pożywne, pełne soczystych warzyw i owoców sałatki. Szczególnie wartościowe są pełne mikroelementów ogórki, melony, arbuzy, ale także pomidory oraz truskawki i inne owoce jagodowe. Najlepiej ochłodzą w połączeniu z twarogami i jogurtowymi dressingami.

Polecamy przepisy:

Sałata ze śmietaną

Turecka sałatka z pomidorów i papryki

Sałatka z grillowanym arbuzem

Orzeźwiające przekąski

Wybierajmy zdrowe połączenie pełnych wilgoci warzyw i owoców oraz wychładzającego organizm nabiału.

Polecamy przepisy:

Szynka parmeńska z melonem

Pomidory faszerowane twarożkiem

Ogórki faszerowane pastą z tuńczyka

Letnie dania główne

W żar tropików lejący się z nieba najlepiej zaspokoić głód daniami warzywnymi.

Sięgnijcie po przepisy:

Ratatuj - letni obiad

Cukinia z twarożkiem na ciepło

Tarta z cukinią i serem ricotta

Na większy apetyt godne polecenia są lekkie dania z jajek z warzywami.

Polecamy przepisy:

Grecki omlet z pomidorami i serem feta

Omlet z kurkami

Jajka zapiekane w pomidorach

Wielki głód zaspokoją dania z rybami i owocami morza. Najlepiej jeśli zostaną przyrządzone na parze lub grillu.

Wypróbujcie przepisy:

Ośmiornica z grilla

Spaghetti z krewetkami

Łosoś na szparagach

Tradycjonalistom polecamy dania z drobiu lub dania z grilla.

Polecamy przepisy:

Szaszłyki z kurczaka

Grillowane nóżki z kurczaka w słodkiej marynacie

Karkówka w plastrach z grilla

Lemoniada to idealny napój na upalny dzień - zdrowszy niż wszelkie gotowe napoje i smaczniejszy niż woda