Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?
W największy skwar ratunku szukamy nie tylko w cieniu czy klimatyzacji, ale także… na talerzu i w szklance. Odpowiednio dobrane potrawy i napoje mogą przynieść natychmiastowe orzeźwienie, ugasić pragnienie i pomóc organizmowi lepiej znosić upał. Sprawdź, co jeść i pić w gorące dni, by poczuć prawdziwą ulgę.
Kojące produkty
Wychłodzenie organizmu zapewnia wysokie spożycie nabiału oraz soczystych warzyw i owoców. W upały niezastąpione jest zsiadłe mleko i jego odmiany: kefir i jogurt. A także twarogi.
Wśród owoców i warzyw godne polecenia są zwłaszcza: ogórki, cukinia, arbuz, melon, pomidory, truskawki, owoce jagodowe.
Zamiast tłustych mięs, sięgajmy po drób i ryby oraz jajka. Są lżej strawne. Warto sięgać po przepisy narodów, które na co dzień muszą sobie radzić z upałami. Polecamy przepisy kuchni śródziemnomorskiej i południowoamerykańskiej.
Nie zapominajmy o przyprawach i ziołach o działaniu orzeźwiającym i wychładzającym, takich jak: mięta, rumianek, prawoślaz, szałwia, tymianek.
Po pierwsze woda
Po pierwsze i po drugie woda. Stałe uzupełnianie płynów w organizmie to podstawa. Pijmy często, małymi łykami w regularnych odstępach. W ten sposób najlepiej nawadniamy nasze ciało. Wodę warto wzbogacić w dodatki warzywne lub owocowe. Takie wody smakowe dostarczają więcej elektrolitów, niezbędnych w upały .
Polecamy przepisy:
Orzeźwiający napój cytrusowy z ogórkiem i miętą
Napoje wychładzające
Orzeźwienie w gorący i duszny dzień przyniosą nam także napoje na bazie owoców i ich soków, a także mleka i jego przetworów. Sięgajmy po nie zamiast przekąsek.
Polecamy przepisy:
Melonowe smoothie na orzeźwienie
Chłodniki
Chłodnik to staropolska nazwa gęstej zupy na bazie zsiadłego mleka z dużą ilością warzyw lub owoców bogatych w wodę i mikroelementy. Tradycyjne dodatki są lekkostrawne, jak jajko (wzorcowe białko) lub gotowane szyjki rakowe (mięsisty odwłok). Chłodnik to rodzaj naturalnego elektrolitu, w którym doskonale zbilansowane są sól i cukier, aby lepiej i szybciej nawodnić nasze ciało. Warto sięgać po chłodniki w upalne dni - najlepiej nakarmią i nawodnią.
Wypróbujcie przepisy na:
Soczyste sałatki
Nic tak nie ukoi naszego głodu w upalny dzień, jak pożywne, pełne soczystych warzyw i owoców sałatki. Szczególnie wartościowe są pełne mikroelementów ogórki, melony, arbuzy, ale także pomidory oraz truskawki i inne owoce jagodowe. Najlepiej ochłodzą w połączeniu z twarogami i jogurtowymi dressingami.
Polecamy przepisy:
Turecka sałatka z pomidorów i papryki
Orzeźwiające przekąski
Wybierajmy zdrowe połączenie pełnych wilgoci warzyw i owoców oraz wychładzającego organizm nabiału.
Polecamy przepisy:
Pomidory faszerowane twarożkiem
Ogórki faszerowane pastą z tuńczyka
Letnie dania główne
W żar tropików lejący się z nieba najlepiej zaspokoić głód daniami warzywnymi.
Sięgnijcie po przepisy:
Cukinia z twarożkiem na ciepło
Tarta z cukinią i serem ricotta
Na większy apetyt godne polecenia są lekkie dania z jajek z warzywami.
Polecamy przepisy:
Grecki omlet z pomidorami i serem feta
Wielki głód zaspokoją dania z rybami i owocami morza. Najlepiej jeśli zostaną przyrządzone na parze lub grillu.
Wypróbujcie przepisy:
Tradycjonalistom polecamy dania z drobiu lub dania z grilla.
Polecamy przepisy:
Grillowane nóżki z kurczaka w słodkiej marynacie
Lemoniada to idealny napój na upalny dzień - zdrowszy niż wszelkie gotowe napoje i smaczniejszy niż woda