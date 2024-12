Co zrobić, gdy ość stanie w gardle?

15:51

Ość w gardle to bardzo nieprzyjemny "dodatek" do wigilijnej kolacji. Jedzenie niewyfiletowanych ryb może skutkować niebezpiecznym urazem spowodowanym przez ości. Mało kto wie, jak niebezpieczne może to być dla przełyku. Jak sobie poradzić w sytuacji, gdy ość utkwiła w gardle? Co zrobić, gdy ość stanie w gardle? Wyjaśniamy.

Autor: Shutterstock Ość w gardle to częsty problem laryngologiczny w okresie świąt Bożego Narodzenia

Spis treści

Ość w gardle

Sezon na ości to nie czas wakacyjnych wypadów połączonych z wędkowaniem, ale okres Bożego Narodzenia! Laryngolodzy co roku biją na alarm, aby uważniej sprawdzać przyrządzane ryby i przywiązywać większą wagę do spożywanych posiłków. Wbrew pozorom, wigilijna kolacja przy świecach czy świąteczne posiłki w gronie znajomych i rodziny mogą skończyć się tragicznie dla wielu miłośników ryb. Kiedy drażniąca ość stanie w gardle, zachowaj spokój i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Co zrobić, gdy ość stanie w gardle?

Według laryngologów, najbardziej niebezpieczny bywa popularny sposób zajadania ości chlebem. Sam odruch połykania, polegający na zaciskaniu mięśni gardła, może jeszcze głębiej wbić ość. Język przepycha pokarm do gardła, a tam dachówkowato ułożone mięśnie wykonują ruchy przepychające połknięte pokarmy do przełyku, który też ma swoją strukturę mięśniową. Jeśli ość nie wbije się głębiej w wyniku tych ruchów, chleb może przepchnąć ją do przełyku. Tymczasem w odległości 17-23 cm od jamy ustnej po lewej stronie biegnie aorta. Jej przebicie mogłoby być katastrofalne w skutkach. Co zatem pozwoli nam pozbyć się ości z przełyku?

Co zrobić po połknięciu ości?

W przypadku połknięcia ości najlepiej przy pomocy drugiej osoby usunąć ją z przełyku. Należy zaświecić latarką w głąb przełyku i pęsetą spróbować usunąć ość. Jeśli ten sposób zawiedzie, a ość okaże się zbyt głęboko wbita w ścianki gardła i przełyku, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy laryngologa lub udać się na ostry dyżur.

Pamiętaj, że czasami niepozorne połknięcie ości może okazać się tragiczne w skutkach. Aby oszczędzić sobie takiego wątpliwego prezentu, jakim jest pobyt na pogotowiu, najlepiej uważnie spożywać ulubione posiłki.

Jak uniknąć kłopotów z ośćmi ryb w Wigilię? Na początek warto odpowiednio przygotować karpia i pozbyć się możliwie jak największej ilości ości. Właściwe przygotowanie karpia przed smażeniem sprawi, że jego ości nie będą zagrożeniem.

Zobacz galerię i poznaj najlepsze przepisy na wigilijnego karpia. Poniżej znajdziesz także szybki quiz kulinarny o świątecznych potrawach.

Zawrotna kariera karpia. Czyli skąd karp na polskim stole

