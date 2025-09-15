Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Od 1 października 2025 roku w życie ma wejść system kaucyjny, który miał zostać wdrożony już na początku tego roku. Przedsiębiorcy jednak zyskali dodatkowych 9 miesięcy na wdrożenie regulacji. Co to jednak mają być za zmiany i jak wpłyną na każdego z nas? Sprawdzamy!

Od pierwszego października w Polsce ma zacząć obowiązywać system kaucyjny. Głównym celem tego przedsięwzięcia ma być zwiększenie poziomu zarówno zbiórek, jak i recyklingu. Co więcej, ma również pomóc ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych, które trafiają na wysypiska i do środowiska.

Ten system nie jest jednak niczym nowym. Jest stosowany w wielu europejskich krajach, w celu promowania recyklingu i ograniczania zanieczyszczenia środowiska. Jak podaje GOV, już 180 mln Europejczyków korzysta z tego typu systemów.

Tu na przykład warto zerknąć do założeń unijnej dyrektywy SUP, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek zmniejszenia ilości używanych na co dzień produktów z tworzyw sztucznych.

Na czym polegać ma system kaucyjny?

Otóż przy zakupie napoju w opakowaniu oznaczonym symbolem dwóch strzałek układających się w prostokąt z napisem kaucja i kwotą w środku, jak łatwo się można domyślić, będziemy płacić kaucję.

System kaucyjny obejmować będzie w Polsce butelki PET do 3 litrów, metalowe puszki oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Pozostaje pytanie, ile będzie wynosiła kaucja?

za butelkę PET - 50 groszy

za puszkę - 50 groszy

za szklaną butelkę - 1 zł

Gdzie będziemy mogli oddawać butelki i puszki?

Punktami zbiórek opakowań, jak donosi portal GOV mają być:

Wszystkie sklepy powyżej 200 m2, które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,

Sklepy poniżej 200 m2, w których sprzedawane będą napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku

Pozostałe sklepy, które przystąpią do systemu,

Automaty kaucyjne dostępne także poza punktami handlowymi,

Inne punkty zbiórki.

Warto również wiedzieć, że kaucję można będzie odebrać zarówno przy zwrocie w sklepie, jak i w automacie. Co najważniejsze, nie będziemy potrzebować paragonu, by otrzymać kaucję za opakowania, które będą oznakowane odpowiednim symbolem.

Czy jest powód do stresu?

Niektórzy jednak obawiają się wdrożenia nowego systemu. Wiele osób zastanawia się, czy będzie się on wiązał ze wzrostem kosztów za odbiór śmieci. Jak jednak uspokoił prezes zarządu Kaucja.pl – Krajowego Systemu Kaucyjnego - Piotr Okurowski w rozmowie z agencją Newseria:

Chciałbym obalić ten mit, wyjaśniając, jak naprawdę rzecz się będzie miała. System kaucyjny wymusza na jego operatorach, na każdej ze spółek, utworzenie co najmniej jednego punktu zbiórki w każdej gminie. W każdej gminie w Polsce powstanie na pewno co najmniej jeden punkt zbiórki, w związku z czym mieszkańcy, konsumenci będą mogli dosyć łatwo te opakowania oddać

Podkreślił, że nie ma powodu, by firmy miały wnioskować o zwyżkę cen. Prawdą jest, że część surowców, które trafiają "do żółtych worków" zostanie zabrana systemem kaucyjnym, jednak nie oznacza to, że firmy sortownicze i odpadowe nie będą miały "co robić". To do nich bowiem będą później trafiały pozyskane z systemu kaucyjnego surowce, by je posortować, zbelować i zrecyklingować.

Nie ma więc się czego obawiać. Nowy system kaucyjny nie powinien być odpowiedzialny za podwyższenie cen wywozu śmieci.