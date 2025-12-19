Gotowe masy makowe - pomoc przed wigilią czy problem? Eksperci sprawdzają

Wielu Polaków sięga po gotowe masy makowe, by ułatwić sobie przygotowanie tej jednej z najważniejszych kolacji w roku. Czy jednak jest to na pewno doby ruch? Fundacja Pro-Test postanowiła wziąć pod lupę popularne produkty przedświąteczne. Jednym z nich były właśnie gotowe masy makowe do przygotowania makowca.

Uważaj na gotowe masy makowe. Ich skład zaskakuje

Co udało im się odkryć? Otóż według informacji w najnowszym teście wykryto w nich pozostałości pestycydów. To jednak nie koniec. Ich składy również pozostawiają wiele do życzenia. Pro-Test przebadał cztery popularne masy makowe dostępne w dużych sieciach handlowych.

Jak podane zostało w informacji prasowej:

Pozostałości pestycydów wykryto w trzech z czterech badanych próbek. Analizy obejmujące 528 substancji wykonał na zlecenie Fundacji Pro-Test Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach

W tych masach makowych znaleziono pozostałości pestycydów. Zachowaj ostrożność

Pytanie, które pozostaje, to: które masy makowe zawierały pestycydy? Może zacznijmy od dobrych wiadomości. Najlepiej pod względem czystości chemicznej wypadała masa makowa Bakalland, w której nie znaleziono żadnych pozostałości pestycydów.

Na drugim miejscu w rankingu Fundacji Pro-Test uplasowała się masa makowa z bakaliami marki Helio. W tym produkcie badacze znaleźli pozostałość jednego pestycydu – piraklostrobiny.

Dwa ostatnie miejsc zajęły ex aequo: masa makowa z bakaliami Bakello – marki własnej Biedronki oraz sygnowana przez Kaufland masa makowa z bakaliami Stąd Takie Dobre. W obu tych produktach znaleziono, aż po 4 różne pestycydy. W tym pierwszym: acetamipryd, cyprodynil, metalaksyl i pirymetanil; zaś w drugim: fluopyram, glifosat, protiokonazol i tebukonazol.

Warto jednak podkreślić, że dla gotowych mas makowych nie zostały określone odrębne maksymalne poziomy pozostałości pestycydów. Limity odnoszą się do poszczególnych surowców, a nie do produktu finalnego.

Składy gotowych mas makowych. Mogą zaskoczyć

Fundacja Pro-Test przeanalizowała również składy mas makowych. Okazuje się, że mak stanowi maksymalnie... 24 procent produktu. reszta to woda, cukier, bakalie i dodatki takie jak aromaty, skrobia czy regulatory kwasowości. O wiele bezpieczniej będzie przygotować taką masę samodzielnie. Jeśli nie wiesz jak się za to zabrać, skorzystaj z naszego przepisu.