Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

20 kilogramów - właśnie tyle udało się zrzucić Danucie Martyniuk, która wygląda niesamowicie. Sekretem jej metamorfozy jest jej dieta. Jak zdradziła żona artysty, wyeliminowała z diety kilka składników. Jak wygląda więcej jej codzienne menu?

Autor: AKPA/ Shutterstock

Danuta Martyniuk, czyli żona popularnego muzyka Zenka Martyniuka, który napisał takie hity jak "Mandacik" czy "Przez twe oczy zielone", przeszła niedawno metamorfozę. I nie chodzi tutaj tylko o zabiegi medycyny estetycznej, ale udało się jej również zrzucić około 20 kilogramów.

Jak powiedziała w "Pytaniu na śniadanie":

Kiedy przy moich 154 centymetrach waga pokazała 67 kilogramów, wiedziałam, że przede wszystkim muszę przestać jeść słodycze, bo to one mnie gubiły. Zmniejszyłam też o połowę porcje posiłków i piłam dużo wody. W sumie schudłam 17 kilo

Zmiana w diecie i aktywność fizyczna. Tak udało się jej schudnąć

Od tego czasu jednak żona króla polskiego disco polo zrzuciła jeszcze dodatkowe kilogramy. 58-latk jednak nie zatrzymała się na po prosty na rzuceniu słodyczy. Zmiany w jej jadłospisie były o wiele większe.

Jak można się dowiedzieć Danuta Martyniuk zaczęła regularnie ćwiczyć, ale również ograniczyła jedzenie. Dodatkowo całkowicie ostawiła ziemniaki i białe pieczywo. Niestety, jeśli chcemy zrzucić dużą ilość kilogramów potrzebny będzie deficyt kaloryczny, czyli spalanie większej ilości kalorii niż spożywanie. Oznacza to, że będzie trzeba zrezygnować z niektórych przysmaków.

Codzienny jadłospis Danuty Martyniuk. Tak udało się jej schudnąć

Jak wygląda codzienny jadłospis Danuty Martyniuk? Żona piosenkarza zdradziła, że swój dzień zaczyna od kisielu z siemienia lnianego. Następnie odczekuje 30 minut, po czym sięga po kawę z mlekiem bez laktozy. Kiedy minie kolejne 30 minut, sięga ona po lekko owsiankę. Jeśli nie masz pomysłu, jak przygotować owsiankę, możesz skorzystać z tego przepisu.

Jeśli chodzi o obiad to żona piosenkarza zazwyczaj ogranicza się do mięsa i surówki. Jak już wcześniej pisaliśmy, wyrzekła się ona bowiem ziemniaków. Co ważne, ostatnio posiłek Danuta Martyniuk spożywa w okolicach 17-18 godziny.

Ulubiona surówka Martyniuk. Jest przepyszna

Zdrowa dieta jest podstawą zrzucania kalorii. Jak podaje Interia Kobieta, żona Zenka Martyniuka zdradziła, że jej ulubioną surówką jest ta z czerwonej kapusty z dodatkiem sosu na bazie octu jabłkowego. Jeśli masz ochotę ją przygotować, to zdradzamy przepis.

Składniki:

1/4 główki czerwonej kapusty

1 cebula

1 marchewka

1 jabłko

2 łyżki octu jabłkowego

1 łyżka cukru

sól

Kapustę myjemy i dokładnie szatkujemy. Przekładamy do miski. Dodajemy starte na tarce jabłko oraz marchewkę. W niewielkiej miseczce mieszamy cukier, sól i ocet. Przelewamy do warzyw i dokładnie mieszamy. Odstawiamy na około 30 minut.

Jeśli więc chcielibyśmy dorównać pani Danucie Martyniuk w tej niesamowitej metamorfozie, konieczna będzie zmiana naszych nawyków żywieniowych oraz regularne ćwiczenia.