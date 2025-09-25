Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł
20 kilogramów - właśnie tyle udało się zrzucić Danucie Martyniuk, która wygląda niesamowicie. Sekretem jej metamorfozy jest jej dieta. Jak zdradziła żona artysty, wyeliminowała z diety kilka składników. Jak wygląda więcej jej codzienne menu?
Danuta Martyniuk, czyli żona popularnego muzyka Zenka Martyniuka, który napisał takie hity jak "Mandacik" czy "Przez twe oczy zielone", przeszła niedawno metamorfozę. I nie chodzi tutaj tylko o zabiegi medycyny estetycznej, ale udało się jej również zrzucić około 20 kilogramów.
Jak powiedziała w "Pytaniu na śniadanie":
Kiedy przy moich 154 centymetrach waga pokazała 67 kilogramów, wiedziałam, że przede wszystkim muszę przestać jeść słodycze, bo to one mnie gubiły. Zmniejszyłam też o połowę porcje posiłków i piłam dużo wody. W sumie schudłam 17 kilo
Zmiana w diecie i aktywność fizyczna. Tak udało się jej schudnąć
Od tego czasu jednak żona króla polskiego disco polo zrzuciła jeszcze dodatkowe kilogramy. 58-latk jednak nie zatrzymała się na po prosty na rzuceniu słodyczy. Zmiany w jej jadłospisie były o wiele większe.
Jak można się dowiedzieć Danuta Martyniuk zaczęła regularnie ćwiczyć, ale również ograniczyła jedzenie. Dodatkowo całkowicie ostawiła ziemniaki i białe pieczywo. Niestety, jeśli chcemy zrzucić dużą ilość kilogramów potrzebny będzie deficyt kaloryczny, czyli spalanie większej ilości kalorii niż spożywanie. Oznacza to, że będzie trzeba zrezygnować z niektórych przysmaków.
Codzienny jadłospis Danuty Martyniuk. Tak udało się jej schudnąć
Jak wygląda codzienny jadłospis Danuty Martyniuk? Żona piosenkarza zdradziła, że swój dzień zaczyna od kisielu z siemienia lnianego. Następnie odczekuje 30 minut, po czym sięga po kawę z mlekiem bez laktozy. Kiedy minie kolejne 30 minut, sięga ona po lekko owsiankę. Jeśli nie masz pomysłu, jak przygotować owsiankę, możesz skorzystać z tego przepisu.
Jeśli chodzi o obiad to żona piosenkarza zazwyczaj ogranicza się do mięsa i surówki. Jak już wcześniej pisaliśmy, wyrzekła się ona bowiem ziemniaków. Co ważne, ostatnio posiłek Danuta Martyniuk spożywa w okolicach 17-18 godziny.
Ulubiona surówka Martyniuk. Jest przepyszna
Zdrowa dieta jest podstawą zrzucania kalorii. Jak podaje Interia Kobieta, żona Zenka Martyniuka zdradziła, że jej ulubioną surówką jest ta z czerwonej kapusty z dodatkiem sosu na bazie octu jabłkowego. Jeśli masz ochotę ją przygotować, to zdradzamy przepis.
Składniki:
- 1/4 główki czerwonej kapusty
- 1 cebula
- 1 marchewka
- 1 jabłko
- 2 łyżki octu jabłkowego
- 1 łyżka cukru
- sól
Kapustę myjemy i dokładnie szatkujemy. Przekładamy do miski. Dodajemy starte na tarce jabłko oraz marchewkę. W niewielkiej miseczce mieszamy cukier, sól i ocet. Przelewamy do warzyw i dokładnie mieszamy. Odstawiamy na około 30 minut.
Jeśli więc chcielibyśmy dorównać pani Danucie Martyniuk w tej niesamowitej metamorfozie, konieczna będzie zmiana naszych nawyków żywieniowych oraz regularne ćwiczenia.