Modne i kolorowe drinki na sylwestra i karnawał. Poznaj najlepsze przepisy!

Co najlepiej pić w sylwestra?

Organizując imprezę sylwestrową czy karnawałową, zależy nam na dobrym samopoczuciu gości, dlatego przygotowujemy pyszne menu, wybieramy ciekawe dekoracje do domu, ulubioną muzykę. Nie może też zabraknąć też kolorowych drinków. A co lubimy najbardziej? Które drinki są ostatnio najbardziej popularne? Czy szukamy czegoś nowego, czy lubimy stare i znane klasyki sztuki barowej takie jak Mojito lub Cosmopolitan?

Poniżej znajdziecie proste przepisy na pyszne drinki na sylwestra i karnawał. Każdy z nich ma swoją historię, smakuje pysznie i pięknie się prezentuje. Znane są od lat i nigdy nie wychodzą z mody. Zobaczcie, jak zrobić:

i Autor: Shutterstock Podstawą rusty nail jest whisky

Drinki na sylwestra - Cosmopolitan

Cosmopolitan, w skrócie nazywany Cosmo, zyskał sławę dzięki bohaterkom słynnego serialu „Sex & the City”. Mimo, że Cosmopolitan jest drinkiem powstałym niedawno, szybko wszedł do barowej klasyki. Dzięki swojej rubinowej barwie i słodyczy, ten short drink jest wyjątkowo kobiecy. Ma jednak swoją moc i bywa bardzo zdradliwy.

Składniki na 1 porcję:

40 ml wódki

15 ml triple sec

15 ml świeżego soku z limonki

30 ml soku z żurawiny

Przygotowanie:

Wszystkie składniki Cosmopolitan dokładnie mieszamy w shakerze przez kilkanaście sekund. Następnie przelewamy do schłodzonego kostkami lodu (przed wlaniem drinka kostki wyrzucamy) kieliszka do koktajli lub Martini.

i Autor: Archiwum serwisu Cosmopolitan to koktajl, który zyskał popularność dzięki serialowi "Seks w wielkim mieście".

Drinki na Sylwestra - Caipirinha

Caipirinha to drink o zróżnicowanym smaku słodko-kwaśnym przygotowany na bazie Cachaca, czyli mocnej brazylijskiej wódki z fermentowanego soku trzcinowego. Cachaca'ę można zastąpić zwykłą wódką.

Składniki na 1 porcję:

40 ml Cachaca (lub zwykłej wódki)

1/2 limonki pokrojonej w łódeczki

cukier trzcinowy

kruszony lód

Przygotowanie:

Do szklanki wrzucamy limonkę, cukier i miażdżymy. Przekładamy do shakera, dodajemy kruszony lód i wódkę. Wstrząsamy kilka razy tak by wymieszać składniki. Przelewamy do szklanki i Caipirinha jest gotowa!

i Autor: Shutterstock Caipirinha jest kultowym drinkiem z Brazylii.

Drinki na Sylwestra - Bellini

Sylwester kojarzy się przede wszystkim z szampanem. Tradycyjnie pije się go o północy, aby uczcić Nowy Rok. Warto wiedzieć, że na bazie szampana można przygotowywać znakomite drinki. Jednym z najpopularniejszych jest drink Bellini.

Składniki na 1 porcję:

szampan lub wino musujące

brzoskwinie

kilka świeżych malin lub sok z malin

odrobina cukru pudru

kilka kropel soku z cytryny

Brzoskwinie dokładnie miksujemy. Proporcje koktajlu to: 1/4 musu z owoców i 3/4 szampana. Następnie dodajemy odrobinę cukru pudru, kilka kropel soku z cytryny i maliny (lub sok malinowy). Dzięki temu drink zyskuje swój lekko różowy kolor. Tak przygotowany drink przelewamy do schłodzonego kieliszka do koktajli.

i Autor: Archiwum serwisu Jak zrobić słynny drink Bellini? Przepis jest prosty, a drink pyszny.

Drinki na Sylwestra - Mojito

Mojito to jeden z najpopularniejszych drinków ostatnich lat. Przepadał za nim sam Ernest Hemingway. Pije się go w klubach i barach, ale też z łatwością można przygotować go w domu. Drink pochodzi z Kuby. Bazą jest biały rum z dodatkiem cukru trzcinowego i mięty oraz lodu.

Składniki na 1 porcję:

40 ml białego rumu

woda gazowana

cukier trzcinowy

limonka pokrojona w ósemki

świeża mięta

kruszony lód

Przygotowanie:

Do wysokiej szklanki wkładamy gałązki mięty, kilka kawałków limonki, cukier trzcinowy i miażdżymy. Dosypujemy prawie do pełna kruszony lód, wlewamy rum i uzupełniamy wodą gazowaną. Mojito gotowe!

i Autor: Shutterstock Kultowy drink mojito nie jest trudny w przygotowaniu.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na kolorowe drinki na sylwestra i karnawał. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o znanych i lubianych drinkach z całego świata.

