Modne i kolorowe drinki na sylwestra i karnawał. Poznaj najlepsze przepisy!

Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska
Monika Czerwińska-Konarska
2025-12-18 10:10

Impreza sylwestrowa nie może obejść się bez drinków. Poznajcie najlepsze przepisy na alkoholowe drinki na sylwestra. Zobaczcie, jak zrobić Mojito, Cosmopolitan, Bellini i inne popularne drinki na bazie szampana lub whisky. Te kolorowe i smaczne drinki na sylwestra zachwycą gości i wprawią w dobry nastrój. Oto cztery sprawdzone przepisy, które warto wypróbować na domowej imprezie.

drinki na sylwestra i karnawał

i

Autor: Anton Vierietin/ Shutterstock Poznaj najlepsze przepisy na popularne drinki, które świetnie sprawdzą się w czasie imprezy sylwestrowej w domu.

Co najlepiej pić w sylwestra?

Organizując imprezę sylwestrową czy karnawałową, zależy nam na dobrym samopoczuciu gości, dlatego przygotowujemy pyszne menu, wybieramy ciekawe dekoracje do domu, ulubioną muzykę. Nie może też zabraknąć też kolorowych drinków. A co lubimy najbardziej? Które drinki są ostatnio najbardziej popularne? Czy szukamy czegoś nowego, czy lubimy stare i znane klasyki sztuki barowej takie jak Mojito lub Cosmopolitan?

Poniżej znajdziecie proste przepisy na pyszne drinki na sylwestra i karnawał. Każdy z nich ma swoją historię, smakuje pysznie i pięknie się prezentuje. Znane są od lat i nigdy nie wychodzą z mody. Zobaczcie, jak zrobić:

Rusty nail

i

Autor: Shutterstock Podstawą rusty nail jest whisky

Drinki na sylwestra - Cosmopolitan

Cosmopolitan, w skrócie nazywany Cosmo, zyskał sławę dzięki bohaterkom słynnego serialu „Sex & the City”. Mimo, że Cosmopolitan jest drinkiem powstałym niedawno, szybko wszedł do barowej klasyki. Dzięki swojej rubinowej barwie i słodyczy, ten short drink jest wyjątkowo kobiecy. Ma jednak swoją moc i bywa bardzo zdradliwy.

Składniki na 1 porcję:

  • 40 ml wódki
  • 15 ml triple sec
  • 15 ml świeżego soku z limonki
  • 30 ml soku z żurawiny

Przygotowanie:

Wszystkie składniki Cosmopolitan dokładnie mieszamy w shakerze przez kilkanaście sekund. Następnie przelewamy do schłodzonego kostkami lodu (przed wlaniem drinka kostki wyrzucamy) kieliszka do koktajli lub Martini.

Drink Cosmopolitan: delikatny i zmysłowy, choć z wódki!

i

Autor: Archiwum serwisu Cosmopolitan to koktajl, który zyskał popularność dzięki serialowi "Seks w wielkim mieście".

Drinki na Sylwestra - Caipirinha

Caipirinha to drink o zróżnicowanym smaku słodko-kwaśnym przygotowany na bazie Cachaca, czyli mocnej brazylijskiej wódki z fermentowanego soku trzcinowego. Cachaca'ę można zastąpić zwykłą wódką.

Składniki na 1 porcję:

  • 40 ml Cachaca (lub zwykłej wódki)
  • 1/2 limonki pokrojonej w łódeczki
  • cukier trzcinowy
  • kruszony lód

Przygotowanie:

Do szklanki wrzucamy limonkę, cukier i miażdżymy. Przekładamy do shakera, dodajemy kruszony lód i wódkę. Wstrząsamy kilka razy tak by wymieszać składniki. Przelewamy do szklanki i Caipirinha jest gotowa!

przepis-na-caipirinhe.jpg

i

Autor: Shutterstock Caipirinha jest  kultowym drinkiem z Brazylii.

Drinki na Sylwestra - Bellini

Sylwester kojarzy się przede wszystkim z szampanem. Tradycyjnie pije się go o północy, aby uczcić Nowy Rok. Warto wiedzieć, że na bazie szampana można przygotowywać znakomite drinki. Jednym z najpopularniejszych jest drink Bellini.

Składniki na 1 porcję:

  • szampan lub wino musujące
  • brzoskwinie
  • kilka świeżych malin lub sok z malin
  • odrobina cukru pudru
  • kilka kropel soku z cytryny

Brzoskwinie dokładnie miksujemy. Proporcje koktajlu to: 1/4 musu z owoców i 3/4 szampana. Następnie dodajemy odrobinę cukru pudru, kilka kropel soku z cytryny i maliny (lub sok malinowy). Dzięki temu drink zyskuje swój lekko różowy kolor. Tak przygotowany drink przelewamy do schłodzonego kieliszka do koktajli.

bellini-z-rabarbarem-prosty-przepis-na-wiosenny-drink.jpg

i

Autor: Archiwum serwisu Jak zrobić słynny drink Bellini? Przepis jest prosty, a drink pyszny.

Drinki na Sylwestra - Mojito

Mojito to jeden z najpopularniejszych drinków ostatnich lat. Przepadał za nim sam Ernest Hemingway. Pije się go w klubach i barach, ale też z łatwością można przygotować go w domu. Drink pochodzi z Kuby. Bazą jest biały rum z dodatkiem cukru trzcinowego i mięty oraz lodu. 

Składniki na 1 porcję:

  • 40 ml białego rumu
  • woda gazowana
  • cukier trzcinowy
  • limonka pokrojona w ósemki
  • świeża mięta
  • kruszony lód

Przygotowanie:

Do wysokiej szklanki wkładamy gałązki mięty, kilka kawałków limonki, cukier trzcinowy i miażdżymy. Dosypujemy prawie do pełna kruszony lód, wlewamy rum i uzupełniamy wodą gazowaną. Mojito gotowe!

Jak zrobić mojito? Dobry przepis na kultowy drink!

i

Autor: Shutterstock Kultowy drink mojito nie jest trudny w przygotowaniu.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na kolorowe drinki na sylwestra i karnawał. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o znanych i lubianych drinkach z całego świata. 

Szampan i jego musujący kuzyni – co warto o nich wiedzieć?
Jak zrobić mojito? Dobry przepis na kultowy drink!
7 zdjęć
QUIZ. Czy rozpoznasz drinka po składnikach? Sprawdź, czy znasz podstawowe składniki znanych koktajli!
Pytanie 1 z 20
Cuba libre to:
Beszamel SE Google News
drinki z szampanem
drinki na sylwestra przepisy
drinki alkoholowe
drinki z alkoholem przepisy
przepisy na drinki
drinki na sylwestra