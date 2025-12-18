Modne i kolorowe drinki na sylwestra i karnawał. Poznaj najlepsze przepisy!

Spis treści
Co najlepiej pić w sylwestra?
Organizując imprezę sylwestrową czy karnawałową, zależy nam na dobrym samopoczuciu gości, dlatego przygotowujemy pyszne menu, wybieramy ciekawe dekoracje do domu, ulubioną muzykę. Nie może też zabraknąć też kolorowych drinków. A co lubimy najbardziej? Które drinki są ostatnio najbardziej popularne? Czy szukamy czegoś nowego, czy lubimy stare i znane klasyki sztuki barowej takie jak Mojito lub Cosmopolitan?
Poniżej znajdziecie proste przepisy na pyszne drinki na sylwestra i karnawał. Każdy z nich ma swoją historię, smakuje pysznie i pięknie się prezentuje. Znane są od lat i nigdy nie wychodzą z mody. Zobaczcie, jak zrobić:
Drinki na sylwestra - Cosmopolitan
Cosmopolitan, w skrócie nazywany Cosmo, zyskał sławę dzięki bohaterkom słynnego serialu „Sex & the City”. Mimo, że Cosmopolitan jest drinkiem powstałym niedawno, szybko wszedł do barowej klasyki. Dzięki swojej rubinowej barwie i słodyczy, ten short drink jest wyjątkowo kobiecy. Ma jednak swoją moc i bywa bardzo zdradliwy.
Składniki na 1 porcję:
- 40 ml wódki
- 15 ml triple sec
- 15 ml świeżego soku z limonki
- 30 ml soku z żurawiny
Przygotowanie:
Wszystkie składniki Cosmopolitan dokładnie mieszamy w shakerze przez kilkanaście sekund. Następnie przelewamy do schłodzonego kostkami lodu (przed wlaniem drinka kostki wyrzucamy) kieliszka do koktajli lub Martini.
Drinki na Sylwestra - Caipirinha
Caipirinha to drink o zróżnicowanym smaku słodko-kwaśnym przygotowany na bazie Cachaca, czyli mocnej brazylijskiej wódki z fermentowanego soku trzcinowego. Cachaca'ę można zastąpić zwykłą wódką.
Składniki na 1 porcję:
- 40 ml Cachaca (lub zwykłej wódki)
- 1/2 limonki pokrojonej w łódeczki
- cukier trzcinowy
- kruszony lód
Przygotowanie:
Do szklanki wrzucamy limonkę, cukier i miażdżymy. Przekładamy do shakera, dodajemy kruszony lód i wódkę. Wstrząsamy kilka razy tak by wymieszać składniki. Przelewamy do szklanki i Caipirinha jest gotowa!
Drinki na Sylwestra - Bellini
Sylwester kojarzy się przede wszystkim z szampanem. Tradycyjnie pije się go o północy, aby uczcić Nowy Rok. Warto wiedzieć, że na bazie szampana można przygotowywać znakomite drinki. Jednym z najpopularniejszych jest drink Bellini.
Składniki na 1 porcję:
- szampan lub wino musujące
- brzoskwinie
- kilka świeżych malin lub sok z malin
- odrobina cukru pudru
- kilka kropel soku z cytryny
Brzoskwinie dokładnie miksujemy. Proporcje koktajlu to: 1/4 musu z owoców i 3/4 szampana. Następnie dodajemy odrobinę cukru pudru, kilka kropel soku z cytryny i maliny (lub sok malinowy). Dzięki temu drink zyskuje swój lekko różowy kolor. Tak przygotowany drink przelewamy do schłodzonego kieliszka do koktajli.
Drinki na Sylwestra - Mojito
Mojito to jeden z najpopularniejszych drinków ostatnich lat. Przepadał za nim sam Ernest Hemingway. Pije się go w klubach i barach, ale też z łatwością można przygotować go w domu. Drink pochodzi z Kuby. Bazą jest biały rum z dodatkiem cukru trzcinowego i mięty oraz lodu.
Składniki na 1 porcję:
- 40 ml białego rumu
- woda gazowana
- cukier trzcinowy
- limonka pokrojona w ósemki
- świeża mięta
- kruszony lód
Przygotowanie:
Do wysokiej szklanki wkładamy gałązki mięty, kilka kawałków limonki, cukier trzcinowy i miażdżymy. Dosypujemy prawie do pełna kruszony lód, wlewamy rum i uzupełniamy wodą gazowaną. Mojito gotowe!
