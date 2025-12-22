Wegańska Wigilia i święta: sprawdzone przepisy na roślinne wersje tradycyjnych potraw

Święta za pasem, czas więc zaplanować wigilijne i bożonarodzeniowe dania w taki sposób, aby każda osoba przy stole znalazła coś dla siebie. Coraz więcej wśród nas jest wegetarian i wegan, więc i o nich należy pomyśleć. Wigilijne dania same są sobie są jarskie, ale zawierają ryby i nabiał, czyli produkty, których żaden weganin, ale i niejeden wegetarianin nie tknie. Co więc przygotować, jeśli przy wigilijnym lub świątecznym stole będziemy gościć osoby unikające produktów odzwierzęcych. A może chcecie skomponować całkowicie wegańskie menu i w ten sposób świętować w tym roku?

Wegańska Wigilia

Dania rybne bez ryby

Wegańskie śledzie, ryba w galarecie czy po grecku smakują i wyglądają bardzo podobnie do dań rybnych, choć nie zawierają ani grama ryby. Oto sprawdzone przepisy na wegańskie odpowiedniki tradycyjnych potraw wigilijnych.

i Autor: Shuttertock/ Archiwum prywatne W wegańskiej rybie po grecku mięso zastępujemy selerem panierowanym w glonach.

Wegańskie pierogi i uszka

Na wigilijnym stole nie może zabraknąć pierogów - z zasady są one bezmięsne, ale niekiedy zawierają sery. Na wegańska wigilię warto przygotować pierogi z tradycyjnym farszem kapuściano grzybowym. Farsz można tez przygotować z warzyw, kaszy lub strączków. Świetne są również pierogi ze słodkim nadzieniem - owocowym bądź makowym. Przygotowując ciasto na wegańskie pierogi pamiętajmy że nie powinno ono zawierać bez jajek.

i Autor: Shutterstock Uszka do barszczu można nadziewać farszem rybnym, np. ze śledzi.

Zupy na wegańskie święta

Barszcz czerwony czysty to przepis na wegańska zupę, która można podać i w Wigilię - do pierogów czy uszek, jak i na świąteczne pierwsze danie - na przykład z kapuścianym pasztecikiem. Wegańskie lub bardzo łatwe do przerobienia na wegańska wersję są też zupy regionalne - migdałowa z Kresów, śląska moczka czy kaszubska zupa z brządu, czyli suszonych owoców. Z kolei tym z was, którzy chcieliby wbrew tradycji postawić w świątecznym menu na nowoczesność i międzykulturowość polecamy azjatycki wegański rosół, niekonwencjonalny krem z buraków i malin lub zupę tajską wege. No i nie zapominajmy o grzybach suszonych - na wywarze grzybowym można przygotować rewelacyjne wegańskie zupy w różnych wariantach, na przykład taką - grzybową z kaszą.

Smakowitości na wegański świąteczny obiad

Co zrobić na wegański świąteczny obiad? Możliwości jest tak wiele, że ciężko się zdecydować. Może danie warzywną pieczeń a'la polędwica Wellington, a może schabowe z kalafiora. Do tego wegański bigos z dodatkiem boczniaków lub ciecierzycy lub brukselkę z orzechami lub żurawiną. Ponadto polecam:

i Autor: Shutterstock Pasztet z soczewicy to pyszna propozycja nie tylko od święta.

Wegańskie słodycze na święta

Wszyscy kochamy słodyczy, zwłaszcza te domowe, samodzielnie przygotowane. Wegańskie święta nie obędą się bez odpowiednio przygotowanych ciast i ciasteczek. Oto kilka przepisów, których receptura została tak skomponowana, aby nie zawierały one żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wegański makowiec, sernik czy pierniczki są proste do przygotowania i bardzo smaczne.