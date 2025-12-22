Wegańska Wigilia i święta: sprawdzone przepisy na roślinne wersje tradycyjnych potraw

Spis treści
Święta za pasem, czas więc zaplanować wigilijne i bożonarodzeniowe dania w taki sposób, aby każda osoba przy stole znalazła coś dla siebie. Coraz więcej wśród nas jest wegetarian i wegan, więc i o nich należy pomyśleć. Wigilijne dania same są sobie są jarskie, ale zawierają ryby i nabiał, czyli produkty, których żaden weganin, ale i niejeden wegetarianin nie tknie. Co więc przygotować, jeśli przy wigilijnym lub świątecznym stole będziemy gościć osoby unikające produktów odzwierzęcych. A może chcecie skomponować całkowicie wegańskie menu i w ten sposób świętować w tym roku?
Wegańska Wigilia
Dania rybne bez ryby
Wegańskie śledzie, ryba w galarecie czy po grecku smakują i wyglądają bardzo podobnie do dań rybnych, choć nie zawierają ani grama ryby. Oto sprawdzone przepisy na wegańskie odpowiedniki tradycyjnych potraw wigilijnych.
- Wegańskie śledzie z boczniaków
- Faszerowana bezrybna "ryba w galarecie"
- Wegański łosoś z marchewki
- Wegańska pasta z "tuńczyka"
- Wegańska nibyryba z selera po grecku
Wegańskie pierogi i uszka
Na wigilijnym stole nie może zabraknąć pierogów - z zasady są one bezmięsne, ale niekiedy zawierają sery. Na wegańska wigilię warto przygotować pierogi z tradycyjnym farszem kapuściano grzybowym. Farsz można tez przygotować z warzyw, kaszy lub strączków. Świetne są również pierogi ze słodkim nadzieniem - owocowym bądź makowym. Przygotowując ciasto na wegańskie pierogi pamiętajmy że nie powinno ono zawierać bez jajek.
- Pierogi z kapustą i grzybami
- Wegańskie ruskie pierogi z kasza jaglana i ziemniakami
- Pierogi z makiem
- Pierogi ze śliwką moczona w śliwowicy
- Wegańskie uszka do czerwonego barszczyku
Zupy na wegańskie święta
Barszcz czerwony czysty to przepis na wegańska zupę, która można podać i w Wigilię - do pierogów czy uszek, jak i na świąteczne pierwsze danie - na przykład z kapuścianym pasztecikiem. Wegańskie lub bardzo łatwe do przerobienia na wegańska wersję są też zupy regionalne - migdałowa z Kresów, śląska moczka czy kaszubska zupa z brządu, czyli suszonych owoców. Z kolei tym z was, którzy chcieliby wbrew tradycji postawić w świątecznym menu na nowoczesność i międzykulturowość polecamy azjatycki wegański rosół, niekonwencjonalny krem z buraków i malin lub zupę tajską wege. No i nie zapominajmy o grzybach suszonych - na wywarze grzybowym można przygotować rewelacyjne wegańskie zupy w różnych wariantach, na przykład taką - grzybową z kaszą.
Smakowitości na wegański świąteczny obiad
Co zrobić na wegański świąteczny obiad? Możliwości jest tak wiele, że ciężko się zdecydować. Może danie warzywną pieczeń a'la polędwica Wellington, a może schabowe z kalafiora. Do tego wegański bigos z dodatkiem boczniaków lub ciecierzycy lub brukselkę z orzechami lub żurawiną. Ponadto polecam:
- Pieczeń z soczewicy
- Steki z czerwonej kapusty z orzechami
- Makloubeh warzywny
- Kotlety z soczewicy i kaszy jaglanej
Wegańskie słodycze na święta
Wszyscy kochamy słodyczy, zwłaszcza te domowe, samodzielnie przygotowane. Wegańskie święta nie obędą się bez odpowiednio przygotowanych ciast i ciasteczek. Oto kilka przepisów, których receptura została tak skomponowana, aby nie zawierały one żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wegański makowiec, sernik czy pierniczki są proste do przygotowania i bardzo smaczne.