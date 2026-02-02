Jak zrobić faworki – 10 sprawdzonych przepisów na chrusty domowe, smażone, pieczone i ekspresowe

Faworki, chrusty, chruściki – delikatne, kruche i absolutnie uzależniające smakołyki karnawału. Nie musisz przepłacać w cukierni ani sklepie – przygotujesz je samodzielnie, a wychodzą taniej i pyszniej niż większość gotowych wersji. W naszym poradniku znajdziesz 10 najlepszych przepisów na faworki: od klasycznych smażonych, przez pieczone, aż po szybkie ekspresowe chrusty, które możesz zrobić w domu w mgnieniu oka.

Domowe faworki

Autor: Anna Szubińska Domowe faworki nie mają sobie równych.

Co to są faworki?

Klasyczne faworki to cienkie i długie ciastka z wybijanego ciasta kruchego, smażonego w głębokim tłuszczu. Oryginalny przepis na ciasto znany jest niemal w całej Europie. Chociaż w formie wąskich wstążek, naciętych po środku i przewiniętych występują tylko w Polsce, na Litwie i w Niemczech. W innych regionach kontynentu europejskiego chrusty mają nieco inne kształty. Najczęściej są to po prostu prostokątne lub okrągłe kawałki ciasta. Na wschód od Bugu najczęściej faworki przyjmują postać róży. Tatarskie faworki zwijane są w mniej lub bardziej ciasną rolkę. 

Skąd nazwa faworków?

Polska nazwa faworków pochodzi od francuskiego słowa faveur, które oznacza wąską wstążeczkę lub jedwabną tasiemkę. Starszą nazwą jest chrust lub chruścik. Dawniej zapisywany w formie chróst

Skład ciasta na faworki

Tradycyjnie receptura ciasta na faworki zawiera tylko mąkę, żółtka jaj kurzych, kwaśną śmietanę oraz nieco alkoholu lub octu. Dodatek spirytusu, wódki lub rumu jest konieczny. Nieco alkoholu zapobiega wchłanianiu tłuszczu przez ciasto. Dzięki czemu chrusty są tak wyjątkowo chrupkie, a ta ilość alkoholu etylowego lub octu spirytusowego nie wpływa na smak ciastek. Podczas smażenia obie substancje gwałtownie odparowują. 

Technologia przygotowania ciasta

Jedną z tajemnic przygotowania ciasta na faworki jest wybijanie. Wyrobione ciasto należy bić wałkiem. Gdy kula ciasta rozpłaszczy się na placek, należy go złożyć wielokrotnie i ponownie zbić. Czynność tę należy powtórzyć kilka razy. Czasem w przepisach znajdziecie opis: "wybijać przez 10 minut". W ten sposób dość zwarte ciasto zostaje napowietrzone. Stąd obfita ilość kruchych "bąbli" na paskach smażonego ciasta.

