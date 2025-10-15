Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę

2025-10-15 10:09 Materiał sponsorowany

Jeśli pozwalasz, by owoce i warzywa w twojej kuchni stawały się nadgnite, a mięso przeterminowane albo notorycznie wyrzucasz resztki napoczętych, a wciąż nadających się do spożycia produktów, to zdecydowanie czas na zmianę nawyków. Pamiętaj, że na wyprodukowanie jednego jabłka potrzeba nawet kilkudziesięciu litrów wody, którą – wyrzucając owoc do kosza – właśnie zmarnowałeś.

Marnowanie jedzenia
Autor: AndreyPopov Mężczyzna wyrzuca makaron z sosem do kosza na śmieci, w którym znajdują się już inne resztki jedzenia w jednorazowych pojemnikach. Scena ukazuje marnowanie żywności, co jest problemem, o którym możesz przeczytać na portalu Poradnik Zdrowie.

Z corocznego raportu Federacji Banków Żywności pn. „Nie Marnuj Jedzenia” wynika, że co roku Polacy marnują blisko 5 mln ton jedzenia! To trochę tak, jakby do kosza wyrzucić ciężką pracę rolników i producentów żywności. To zmarnowanie ogromnych zasobów wody i energii, a także nasz niechlubny wkład w zwiększanie ilości dwutlenku węgla w atmosferze. A przecież można inaczej – wystarczy drobna zmiana nawyków, aby zadbać o środowisko, domowy budżet, a dodatkowo szansa, by rozwijać swoją kreatywność!

Zmiany zaczynają się od Ciebie

Jeśli właśnie pomyślałeś „nawet jak zjem to jabłko zamiast wyrzucać, to i tak nie uratuję całego świata”, to zastanów się: gdyby każdy człowiek na świecie zareagował podobnie, problem marnowania żywności nie mógłby być ograniczany. A jednak, są wśród nas osoby, które starają się podejmować świadome decyzje w kuchni, planując posiłki oraz zakupy. Możesz być jedną z nich. To bardzo proste! Wystarczy podjąć decyzję, że od dziś zwrócisz większą uwagę na to co jesz, co i w jakich ilościach kupujesz i co zrobisz z resztkami.

Kosz z resztkami
Autor: Fevziie Ryman/ Getty Images

Grunt to dobry plan

Dokładnie tak, jak planujesz prace w domu, w pracy czy w ogrodzie, możesz zaplanować też posiłki i zakupy. Wydasz na nie mniej, idąc do sklepu z torbą wielorazowego użytku. Aby zmiana nawyków nie kojarzyła ci się z przykrym obowiązkiem, możesz zaangażować do planowania całą rodzinę np. ustalając tygodniowe menu wspólnie z pociechami. Możecie narysować ulubione posiłki i wypisać potrzebne do ich przygotowania produkty. Zanim wybierzesz się do marketu, sprawdź zapasy w lodówce i spiżarni, a następnie sporządź listę zakupów. Dzięki temu unikniesz kupowania produktów, które już masz, a w konsekwencji – wyrzucania ich. Warto dopasować menu do kalendarza, uwzględniając w nim m.in. wycieczkę szkolną dziecka, służbowy wyjazd męża czy weekend poza domem. W każdym przypadku potrzeby zakupowe twojej rodziny będą nieco inne. Przechadzając się między sklepowymi półkami, nie przekreślaj mniej atrakcyjnie wyglądających produktów (banan z oderwaną końcówką jest równie smaczny co ten obok).

Kto je ostatki, ten… nie marnuje jedzenia

Warto również zaplanować „dzień gotowania z resztek”. Jeden dzień w tygodniu możesz przeznaczyć właśnie na przygotowanie dań z tego, co zostało w lodówce. Popuść wodze fantazji w kuchni i zaskocz bliskich wymyślnym daniem! Czy naprawdę pozostały makaron, pieczone warzywa, mięso lub czerstwe pieczywo nadają się już tylko do wyrzucenia? A może warto je zamienić np. w nietuzinkową sałatkę, zapiekankę lub ugotować z nich zupę? Niektóre odpadki można także wykorzystać do innych celów niż kuchenne. Czy wiesz, że skórka od banana może sprawić, że twoje buty będą błyszczeć? Z kolei fusy po kawie idealnie posłużą jako nawóz do kwiatów. Zachęcając dziecko do wspólnego poszukiwania nowych zastosowań dla odpadków spożywczych, budujesz w nim świadomość ekologiczną i rozwijasz jego kreatywność.

Odpowiednie przechowywanie

Jeśli już wiesz, że w najbliższym czasie Ty i twoi bliscy nie zdołacie spożyć nadmiaru warzyw, owoców czy mięsa, możesz je zamrozić. Mrożenie nie wpływa na jakość produktów ani dań, które dłużej zachowują świeżość i wartości odżywcze. Warto pamiętać też o tym, żeby nie myć warzyw i owoców przed umieszczeniem ich w lodówce – to przyspiesza ich psucie! Zadaj sobie pytanie, czy prawidłowo przechowujesz kupione produkty. Marchew i brokuły powinny być w chłodnym miejscu, ziemniaki i cebulę przechowuj osobno, a pomidory dłużej będą przydatne do spożycia poza lodówką. Do przechowywania produktów żywnościowych warto używać przezroczystych pojemników – najlepiej opisanych datami. Wtedy już po otwarciu drzwi lodówki widzisz, ile, czego masz i do kiedy najbezpieczniej to zjeść.

Czytaj etykiety

Trzymasz w rękach opakowanie ulubionego jogurtu? To przyjrzyj się mu uważnie, bo napis:

  • „Należy spożyć do” – oznacza, że produkt po upływie tej daty może być niebezpieczny dla zdrowia i nie powinno się go już spożywać;
  • „Najlepiej spożyć przed” – to informacja o jakości, nie o bezpieczeństwie. Taki produkt można bezpiecznie zjeść po terminie, jeśli był prawidłowo przechowywany. Jedyne czego możesz się po nim spodziewać to nieznaczna zmiana jego smaku, zapachu lub konsystencji.

W sklepach Netto trwa specjalna akcja „Nie marnuję i zyskuję”, w ramach której znajdziesz produkty z krótkim terminem ważności w bardzo atrakcyjnych cenach. Wybierając właśnie te produkty, wydasz mniej na zakupy, a dodatkowo bardzo pomożesz w ograniczeniu strat żywności. Każdy krok ma znaczenie: planowanie posiłków, zrobienie listy zakupów, wykorzystanie resztek i uważne czytanie etykiet na opakowaniach produktów. Przyłącz się do akcji Netto, by zmniejszyć ilość marnowanej żywności. Myśl globalnie i działaj lokalnie!

Netto Sp. z o.o.

To Cię Zainteresuje

Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę
Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę

Materiał sponsorowany

Zgrabna sylwetka Kasi Cichopek to zasługa tej diety. Nie trzeba się katować

Zgrabna sylwetka Kasi Cichopek to zasługa tej diety. Nie trzeba się katować

Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

Danuta Martyniuk zrzuciła 20 kilogramów. Ten przepis jej w tym pomógł

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu