Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę

Jeśli pozwalasz, by owoce i warzywa w twojej kuchni stawały się nadgnite, a mięso przeterminowane albo notorycznie wyrzucasz resztki napoczętych, a wciąż nadających się do spożycia produktów, to zdecydowanie czas na zmianę nawyków. Pamiętaj, że na wyprodukowanie jednego jabłka potrzeba nawet kilkudziesięciu litrów wody, którą – wyrzucając owoc do kosza – właśnie zmarnowałeś.

Autor: AndreyPopov Mężczyzna wyrzuca makaron z sosem do kosza na śmieci, w którym znajdują się już inne resztki jedzenia w jednorazowych pojemnikach. Scena ukazuje marnowanie żywności, co jest problemem, o którym możesz przeczytać na portalu Poradnik Zdrowie.

Z corocznego raportu Federacji Banków Żywności pn. „Nie Marnuj Jedzenia” wynika, że co roku Polacy marnują blisko 5 mln ton jedzenia! To trochę tak, jakby do kosza wyrzucić ciężką pracę rolników i producentów żywności. To zmarnowanie ogromnych zasobów wody i energii, a także nasz niechlubny wkład w zwiększanie ilości dwutlenku węgla w atmosferze. A przecież można inaczej – wystarczy drobna zmiana nawyków, aby zadbać o środowisko, domowy budżet, a dodatkowo szansa, by rozwijać swoją kreatywność!

Zmiany zaczynają się od Ciebie

Jeśli właśnie pomyślałeś „nawet jak zjem to jabłko zamiast wyrzucać, to i tak nie uratuję całego świata”, to zastanów się: gdyby każdy człowiek na świecie zareagował podobnie, problem marnowania żywności nie mógłby być ograniczany. A jednak, są wśród nas osoby, które starają się podejmować świadome decyzje w kuchni, planując posiłki oraz zakupy. Możesz być jedną z nich. To bardzo proste! Wystarczy podjąć decyzję, że od dziś zwrócisz większą uwagę na to co jesz, co i w jakich ilościach kupujesz i co zrobisz z resztkami.

Grunt to dobry plan

Dokładnie tak, jak planujesz prace w domu, w pracy czy w ogrodzie, możesz zaplanować też posiłki i zakupy. Wydasz na nie mniej, idąc do sklepu z torbą wielorazowego użytku. Aby zmiana nawyków nie kojarzyła ci się z przykrym obowiązkiem, możesz zaangażować do planowania całą rodzinę np. ustalając tygodniowe menu wspólnie z pociechami. Możecie narysować ulubione posiłki i wypisać potrzebne do ich przygotowania produkty. Zanim wybierzesz się do marketu, sprawdź zapasy w lodówce i spiżarni, a następnie sporządź listę zakupów. Dzięki temu unikniesz kupowania produktów, które już masz, a w konsekwencji – wyrzucania ich. Warto dopasować menu do kalendarza, uwzględniając w nim m.in. wycieczkę szkolną dziecka, służbowy wyjazd męża czy weekend poza domem. W każdym przypadku potrzeby zakupowe twojej rodziny będą nieco inne. Przechadzając się między sklepowymi półkami, nie przekreślaj mniej atrakcyjnie wyglądających produktów (banan z oderwaną końcówką jest równie smaczny co ten obok).

Kto je ostatki, ten… nie marnuje jedzenia

Warto również zaplanować „dzień gotowania z resztek”. Jeden dzień w tygodniu możesz przeznaczyć właśnie na przygotowanie dań z tego, co zostało w lodówce. Popuść wodze fantazji w kuchni i zaskocz bliskich wymyślnym daniem! Czy naprawdę pozostały makaron, pieczone warzywa, mięso lub czerstwe pieczywo nadają się już tylko do wyrzucenia? A może warto je zamienić np. w nietuzinkową sałatkę, zapiekankę lub ugotować z nich zupę? Niektóre odpadki można także wykorzystać do innych celów niż kuchenne. Czy wiesz, że skórka od banana może sprawić, że twoje buty będą błyszczeć? Z kolei fusy po kawie idealnie posłużą jako nawóz do kwiatów. Zachęcając dziecko do wspólnego poszukiwania nowych zastosowań dla odpadków spożywczych, budujesz w nim świadomość ekologiczną i rozwijasz jego kreatywność.

Odpowiednie przechowywanie

Jeśli już wiesz, że w najbliższym czasie Ty i twoi bliscy nie zdołacie spożyć nadmiaru warzyw, owoców czy mięsa, możesz je zamrozić. Mrożenie nie wpływa na jakość produktów ani dań, które dłużej zachowują świeżość i wartości odżywcze. Warto pamiętać też o tym, żeby nie myć warzyw i owoców przed umieszczeniem ich w lodówce – to przyspiesza ich psucie! Zadaj sobie pytanie, czy prawidłowo przechowujesz kupione produkty. Marchew i brokuły powinny być w chłodnym miejscu, ziemniaki i cebulę przechowuj osobno, a pomidory dłużej będą przydatne do spożycia poza lodówką. Do przechowywania produktów żywnościowych warto używać przezroczystych pojemników – najlepiej opisanych datami. Wtedy już po otwarciu drzwi lodówki widzisz, ile, czego masz i do kiedy najbezpieczniej to zjeść.

Czytaj etykiety

Trzymasz w rękach opakowanie ulubionego jogurtu? To przyjrzyj się mu uważnie, bo napis:

„Należy spożyć do” – oznacza, że produkt po upływie tej daty może być niebezpieczny dla zdrowia i nie powinno się go już spożywać;

– oznacza, że produkt po upływie tej daty może być niebezpieczny dla zdrowia i nie powinno się go już spożywać; „Najlepiej spożyć przed” – to informacja o jakości, nie o bezpieczeństwie. Taki produkt można bezpiecznie zjeść po terminie, jeśli był prawidłowo przechowywany. Jedyne czego możesz się po nim spodziewać to nieznaczna zmiana jego smaku, zapachu lub konsystencji.

W sklepach Netto trwa specjalna akcja „Nie marnuję i zyskuję”, w ramach której znajdziesz produkty z krótkim terminem ważności w bardzo atrakcyjnych cenach. Wybierając właśnie te produkty, wydasz mniej na zakupy, a dodatkowo bardzo pomożesz w ograniczeniu strat żywności. Każdy krok ma znaczenie: planowanie posiłków, zrobienie listy zakupów, wykorzystanie resztek i uważne czytanie etykiet na opakowaniach produktów. Przyłącz się do akcji Netto, by zmniejszyć ilość marnowanej żywności. Myśl globalnie i działaj lokalnie!

