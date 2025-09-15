Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

2025-09-15 10:00

Twój catering zasługuje na specjalne wyróżnienie? Jeżeli uważasz, że dba o Twoje zdrowie i formę, a jedzenie z pudełka smakuje wyśmienicie, oddaj swój głos. Właśnie ruszył plebiscyt „Smakujesz – głosujesz”, w którym zostaną wyłonione trzy najlepsze firmy cateringowe działające w Warszawie i okolicach miasta. Poznaj zasady plebiscytu i weź udział w internetowym głosowaniu!

Plebiscyt Smakujesz - głosujesz
Jedzenie z pudełka – wybierz najlepszy catering!

Firmy cateringowe wzięły szturmem rynek lunchboxów, zamieniając zwykłe pudełka w skarbnice smaku i zdrowia. Dzięki temu codziennie można odkrywać coś nowego – od egzotycznych curry, przez pyszne sałatki pełne superfood, po fit desery. Catering dba o wszystko. Zbilansowane posiłki, dostosowanie posiłków do diety (keto, wege, bez glutenu - wybór jest ogromny) czy ekologiczne opakowania to tylko niektóre zalety tej usługi. Catering dostarcza pudełka z posiłkami pełnymi witamin, minerałów i składników odżywczych prosto pod drzwi, oszczędzając czas i dbając o zdrowie.

Jeżeli twoja dieta cateringowa jest pyszna, dania są kreatywne i zdrowe, oddaj swój głos w plebiscycie „Smakujesz – głosujesz”. Jego celem jest wyłonienie trzech najlepszych usług cateringowych w Warszawie i okolicach, które najlepiej dbają o zdrowie, formę i komfort swoich klientów. Pokaż, który catering naprawdę zasługuje na twój głos. Poniżej dowiesz się wszystkiego – kto może wziąć udział, jak i kiedy głosować.

Kto może wziąć udział w plebiscycie „Smakujesz – głosujesz”?

Uczestnikami plebiscytu „Smakujesz - głosujesz” mogą być firmy cateringowe oferujące diety pudełkowe, które prowadzą działalność w Warszawie lub w promieniu 50 km od granic miasta. Powinny posiadać swoją stronę internetową lub profil w mediach społecznościowych. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez formularz dostępny na stronie plebiscytowej, które następnie są weryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem. Lista zweryfikowanych uczestników zostanie opublikowana na stronie plebiscytowej, gdzie udostępnione będzie również narzędzie do głosowania.

Plebiscyt odbywa się na stronie internetowej pod adresem smakujeszglosujesz.se.pl i został podzielony na cztery etapy:

  • Etap 1 – zgłoszenia uczestników: 15.09.2025 – 28.09.2025
  • Etap 2 – weryfikacja kandydatów: 29.09.2025 – 05.10.2025
  • Etap 3 – głosowanie: 06.10.2025 – 19.10.2025
  • Etap 4 – zliczenie głosów i ogłoszenie zwycięzców: 20.10.2025 – 26.10.2025

Jak głosować w plebiscycie „Smakujesz – głosujesz”?

Głosowanie w plebiscycie „Smakujesz – głosujesz” odbywa się w dwóch formach:

  • głosowanie bezpłatne – wymaga zalogowania się za pomocą konta Google, a każdy użytkownik może oddać jeden głos dziennie na wybranego uczestnika.
  • głosowanie płatne – głosujący może wykupić pakiet wirtualnych głosów na stronie plebiscytowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej plebiscytu „Smakujesz – głosujesz” pod adresem smakujeszglosujesz.se.pl.

Anna Szulc-Górska
