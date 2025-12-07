QUIZ. Potrawy świąteczne. Rozpoznaj wszystkie pyszności z wigilijnego i bożonarodzeniowego stołu!

2025-12-07 13:39

Tradycyjne potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe to pyszności jakich mało. Wiele z nich jadamy tylko raz w roku i to dodatkowo podkreśla ich wyjątkowość. Czy potrafisz je przygotować? Rozpoznasz dania po składnikach lub niewielkiej podpowiedzi? Sprawdź, czy jesteś ekspertem świątecznego menu. Rozwiąż nasz quiz i zgarnij komplet punktów!

Quiz. Potrawy świąteczne

Autor: Agencjamagico/ Shutterstock Czy rozpoznasz wszystkie świąteczne potrawy? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę!

Potrawy na Wigilię i Boże Narodzenie

Wigilia i Boże Narodzenie to prawdziwa uczta. Świąteczne stoły uginają się pod ciężarem tradycyjnych potraw. Barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami czy smażony karp – to tylko niektóre przykłady tradycyjnych przysmaków przyrządzanych na tę wyjątkową okazję. W pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia królują mięsa, takie jak schab pieczony, szynka czy pasztet, który smakuje jak u babci. Oczywiście nie może zabraknąć sałatki jarzynowej. Na deser serwuje się makowiec, sernik, aromatyczny piernik czy kutię z dodatkiem miodu i bakalii. Wszystkie te potrawy tworzą niezapomnianą atmosferę świąt, pełną smaków i zapachów, które kojarzą się z ciepłem rodzinnego domu.

Quiz o wigilijnych i bożonarodzeniowym potrawach

Niektóre potrawy, o które pytamy w quizie są popularne w całej Polsce, ale pewne dania są typowo regionalne i nie tak łatwo je rozpoznać. Wiesz, z czym podaje się rybę po grecku, z jakim sosem podaje się śledzie po kaszubsku i czym jest śląska moczka? Masz więc szansę zgarnąć komplet punktów. A jeśli nie, to tym bardziej zapraszamy do rozwiązania quizu, bo to super nauka przez rozrywkę. Powodzenia!

Poniżej znajdziesz galerię z przepisami na 12 tradycyjnych potraw, które powinny znaleźć się na stole w czasie wigilijnej kolacji. 

Quiz. Przysmaki wigilijne i bożonarodzeniowe. Czy rozpoznasz je wszystkie i zgarniesz komplet puntów?
Pytanie 1 z 23
Tradycyjne świąteczne ciasteczka to:
