Jadalne prezenty. Jak własnoręcznie zrobić pyszne prezenty, które ucieszą i wzruszą?

Jadalne prezenty to hit ostatnich lat. Taki podarunek do zjedzenia ucieszy zarówno łasucha, jak i smakosza. Pyszności przygotowane samodzielnie w domu to świetny pomysł na prezent pod choinkę. Dżemy, konfitury, pikle i ciasteczka sprawią każdemu radość. Należy tylko odpowiednio je zapakować, aby pięknie się prezentowały. Zobacz, jak zrobić jadalne prezenty, które zachwycą wyglądem i smakiem.

Jadalne prezenty - przetwory

Jeżeli co roku przygotowujesz przetwory z owoców i warzyw na zimę, od razu część przeznacz na prezenty. Dżem, galaretkę czy konfiturę włóż do niedużego ładnego słoiczka. Zamknij go pokrywką twist. W grudniu zrobisz z niego efektowny i pyszny prezent. Wystarczy przykleić do niego ozdobną etykietkę i opisać na niej zawartość. Wieczko nakryj koronkową serwetką lub odpowiednio przyciętym kawałkiem materiału i przewiąż atłasową wstążeczką lub rafią.

Więcej przydatnych informacji na ten temat znajdziesz w artykule Prezenty pod choinkę - jak udekorować słoik z przetworami

Jadalne prezenty - kolekcja zakąsek

Równie pożądanym prezentem może być przygotowana kolekcja pikantnych zakąsek. Mogą to być miniaturowe marynowane grzyby, korniszony i borówki. Małe słoiki zapakuj w pasujący wielkością koszyczek, puste miejsca wypełnij rafią, a całość owiń celofanem lub tylko przewiąż kolorową wstążką.

Jadalne prezenty - ciasteczka

Własnoręcznie upieczone ciasto czy chrupiące kruche ciasteczka także doskonale nadają się na świąteczny prezent. Pomyśl o specjalnym udekorowaniu wypieków za pomocą lukru czy masy marcepanowej. Okolicznościowe napisy czy dedykacje również są mile widziane. Obdarowany od razu poczuje, że to jest dar prosto z serca.

Każdy słodki wypiek należy starannie zapakować w folię i pudełko. Sprawdzi się też torebka ozdobiona świątecznym motywem. Warto na tę okoliczność kupić specjalne, oklejone kolorowym papierem, dostosowane do wielkości naszego prezentu opakowanie. Całość owiń ozdobnym papierem i przewiąż wstążką, pod którą włóż małą świerkową gałązkę, suszony plaster pomarańczy lub cytryny, gwiazdkę anyżu lub laskę cynamonu.

Co na prezent do jedzenia?

Sprawdź nasze pomysłu na jadalne prezenty dla bliskich, które możesz przygotować z okazji mikołajek i świąt Bożego Narodzenia. 

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne ciasta i ciasteczka na wigilię i Boże Narodzenie. Poniżej znajdziesz także quiz o świątecznych ciasteczkach z rożnych stron świata. 

