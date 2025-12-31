Lekki obiad po świętach – 15 przepisów, gdy masz dość przejadania się

Lekki obiad po świętach to coś, na co czeka niemal każdy z nas. Po dniach pełnych sycących potraw i obfitych porcji często czujemy się przejedzeni i mamy ochotę na coś prostszego, lżejszego i łatwiejszego do strawienia. Dlatego przygotowaliśmy TOP 15 przepisów na lekkie obiady, które pomogą wrócić do kulinarnej równowagi po świątecznym obżarstwie.

Autor: Jenifoto/ Shutterstock Pomysły na lekkie dania obiadowe przydadzą się nam zwłaszcza po świętach
Nie trzeba objadać się w święta, by tęsknić za lekkim posiłkiem. W polskiej tradycji świąteczna uczta to nadmiar protein i cukru pod każdą postacią. I praktycznie zero warzyw. Świąteczne smakołyki obciążają nasz układ trawienny i spowalniają metabolizm. Różnorodność nie sprzyja szybkiemu trawieniu. Dlatego warto wesprzeć nasz system pokarmowy, jedząc przez kilka dni po świętach potrawy lekkostrawne. Redaktorki Beszamel.pl wybrały 15 przepisów na odciążenie żołądka i przyspieszenie trawienia. 

Zabielana zupa z liści rzodkiewki: łatwy przepis na kartoflankę z rzodkiewkami

Autor: Shutterstock Pyszna zupa z liści i korzeni rzodkiewki zabielana śmietaną Link: Zabielana zupa z liści i korzeni rzodkiewki
Ostra zupa pomidorowa z soczewicą i kolendrą

Autor: Archiwum serwisu Link: Ostra zupa pomidorowa z soczewicą i kolendrą
Zupa szczawiowa według Magdy Gessler [Kuchenne rewolucje, Antykwariat, Ąka, Lublin]

Autor: Shutterstock Kwaśna i esencjonalna szczawiowa to jedno z najmilszych wspomnień dzieciństwa Link: Zupa szczawiowa według Magdy Gessler
Marchewkowa zupa-krem z ryżem

Autor: Shutterstock Marchewkowy krem o aksamitnej teksturze to pyszna zupa Link: Marchewkowy krem z ryżem
Pieczony omlet z cukinią i ryżem

Autor: Shutterstock Pieczony omlet z cukinią i ryżem można również przygotować w mniejszych naczyniach Link: Pieczony omlet z cukinią
Omlet biszkoptowy z pesto i szynką: łatwy przepis na wytrawny grzybek

Autor: Shutterstock Omlet biszkoptowy jest pyszny i sycący Link: Omlet biszkoptowy z szynką i pesto
Dietetyczna zapiekanka jajeczna z brokułem i kalafiorem: przepis na detoks z mrożonymi warzywami

Autor: Shutterstock Smaczna zapiekanka z brokułów i kalafiorów w jajeczno-jogurtowym sosie Link: Dietetyczna zapiekanka z brokułem i kalafiorem
Tłuczone ziemniaki zapiekane ze szpinakiem i jakami: łatwy przepis na tani obiad

Autor: Shutterstock Tłuczone ziemniaki zapiekane ze szpinakiem i jajkami Link: Tłuczone ziemniaki zapiekane ze szpinakiem i jajkami
Klopsiki warzywne jak z IKEA: łatwy przepis na pyszny obiad bezmięsny

Autor: Shutterstock Pyszne klopsiki warzywne odtworzone z przepisu IKEA Link: Klopsiki warzywne jak z IKEA
Pieczone warzywa z parmezanem z menu beszamel.pl DIETETYCZNIE

Autor: Shutterstock Pieczone warzywa z parmezanem z menu beszamel.pl DIETETYCZNIE Link: Pieczone warzywa z parmezanem
Najlepsza kasza gryczana z pomidorami: ten przepis odmieni wasze życie

Autor: Shutterstock Wilgotna i sycąca kasza gryczana z pomidorami Link: Kasza gryczana z pomidorami
risotto verde, ryż ze szpinakiem, zielony ryż, włoskie risotto ze szpinakiem

Autor: Shutterstock Risotto verde szczególnie smakuje wiosną, z młodymi, świeżymi liśćmi szpinaku Link: Zielone risotto ze szpinakiem
Ratatuja zapiekana: przepis na warzywną zapiekankę

Autor: Shutterstock Pięknie się prezentuje i jeszcze lepiej smakuje zapiekana ratatuja Link: Ratatuja zapiekana
Zapiekana cukinia z czerwoną fasolą i papryką

Autor: Shutterstock Zapiekana cukinia to doskonały pomysł na bezmięsny obiad Link: Zapiekana cukinia z czerwoną fasolą i papryką
Pieczone placki z cukinii

Autor: Shutterstock Pyszne i chrupkie placki z cukinii Link: Pieczone placki z cukinii
