Nie trzeba objadać się w święta, by tęsknić za lekkim posiłkiem. W polskiej tradycji świąteczna uczta to nadmiar protein i cukru pod każdą postacią. I praktycznie zero warzyw. Świąteczne smakołyki obciążają nasz układ trawienny i spowalniają metabolizm. Różnorodność nie sprzyja szybkiemu trawieniu. Dlatego warto wesprzeć nasz system pokarmowy, jedząc przez kilka dni po świętach potrawy lekkostrawne. Redaktorki Beszamel.pl wybrały 15 przepisów na odciążenie żołądka i przyspieszenie trawienia.
Lekki obiad po świętach – 15 przepisów, gdy masz dość przejadania się
2025-12-31 11:44
Lekki obiad po świętach to coś, na co czeka niemal każdy z nas. Po dniach pełnych sycących potraw i obfitych porcji często czujemy się przejedzeni i mamy ochotę na coś prostszego, lżejszego i łatwiejszego do strawienia. Dlatego przygotowaliśmy TOP 15 przepisów na lekkie obiady, które pomogą wrócić do kulinarnej równowagi po świątecznym obżarstwie.
Jesz co lubisz - nowy program dietetyczny online