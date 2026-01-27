Żabka rozwija ofertę dań gotowych we współpracy z zakładem Nowalijka w Jarostach

Nowalijka Convenience Food w Jarostach (k. Piotrkowa Trybunalskiego) jest jednym z ważniejszych partnerów Żabki w produkcji gotowych dań, w tym zup. Powstają one ze świeżych, lokalnych, wyselekcjonowanych warzyw i ziół, a następnie trafiają do punktów Żabki. Dzięki temu każda, nawet najbardziej zabiegana i zapracowana osoba, może sobie pozwolić na ciepły, zdrowy i smaczny posiłek w ciągu dnia.

Nowoczesny zakład produkcyjny

Działająca od 2019 r. Nowalijka Convenience Food w Jarostach to zakład produkcyjny z magazynem wyposażonym w chłodnię i nowoczesną szklarnią hydroponiczną. Tu gotowe dania powstają na bazie warzyw własnych, dostarczonych od sprawdzonych dostawców, a także ziół pochodzących ze szklarni.

W odpowiednich warunkach wilgotności i temperatury, na powierzchni 1,5 ha, wzrastają m.in. mięta, bazylia, kolendra i inne zioła. Następnie są pakowane i wysyłane dalej. Z kolei sam proces przygotowania zupy odbywa się w wielkim kotle. Do olbrzymiego „garnka” trafiają wyselekcjonowane składniki, zgodnie z zasadą clean label tak, aby gotowy produkt miał jak najprostszy skład. Ugotowana zupa poddawana jest pasteryzacji w specjalnych urządzeniach, które pozwalają ją „zawekować”.

– W hali produkcyjnej proces przebiega z tą samą dbałością, co w kuchni domowej – różni się jedynie wielkością garnka, który mieści nawet 1000 litrów zupy. Starannie odważone składniki trafiają do niego w dokładnie określonej kolejności, zgodnej z recepturą. Dla nas czystość składu i autentyczny smak to nie tylko zasada, ale codzienny standard – podkreśla Magdalena Lec-Rozwandowicz Dyrektor ds. Dań Gotowych Nowalijka Convenience Food.

Szybko i zdrowo

Zupy dostępne w Żabce to dobry wybór w przypadku osób zapracowanych, zabieganych, a także starszych i schorowanych, które często nie mają możliwości, by ugotować sobie ciepły posiłek. A tu wystarczy kupić zupę i podgrzać ją w kilka minut. Proste!

– Zupy stanowią wartościowy element codziennej diety. Pozwalają w prosty sposób zwiększyć spożycie warzyw oraz błonnika pokarmowego, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego i utrzymania sytości. W okresie jesienno-zimowym ciepłe posiłki dodatkowo wspierają komfort termiczny i mogą sprzyjać lepszemu samopoczuciu. W ofercie „Porcja DobreGO!” stawiamy na prosty skład, naturalne surowce oraz sposób przygotowania, który pozwala zachować ich wartość odżywczą, bez konieczności stosowania sztucznych dodatków – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyk kliniczny, doradca ds. żywienia Grupy Żabka.

Jakość i bezpieczeństwo

Wiele osób wzbrania się przed gotowymi daniami. Niepotrzebnie. Te z linii „Porcja DobreGO!” to wygodny sposób na dostarczenie sobie pełnowartościowego posiłku w ciągu dnia. Zupy Szamamm są smaczne i nie zawierają sztucznych dodatków.

– Naszym celem było uzyskanie zup o smaku możliwie zbliżonym do domowego. Skład, proporcje i sposób przygotowania zostały opracowane tak, aby zachować naturalną strukturę i wyrazistość smaku – wyjaśnia Jakub Emanuel Malec, Sustainable Food Manager w Grupie Żabka.

Linia „Porcja DobreGO!” to dowód na to, że każdy, nawet najbardziej zapracowany, może jeść smacznie i przede wszystkim zdrowo. Co ważne, każdy produkt marki własnej przechodzi dokładną ocenę laboratoryjną oraz sensoryczną, którą przeprowadzają eksperci. To nie tylko rygorystyczne wymogi jakościowe, ale też dodatkowe standardy ustalane przez sieć, sprawdzane podczas regularnych audytów. Dlatego gotowe dania są nie tylko smaczne, łatwe w przygotowaniu, ale i pożywne. Warto po nie sięgać, by oszczędzić czas i zdrowo się odżywiać! W ten sposób Żabka wspiera świadome wybory konsumentów.