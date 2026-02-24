Placki owsiane z bananem z 4 składników – zdrowe śniadanie, które pokochasz od pierwszego kęsa

Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska
2026-02-24 13:08

Placki owsiane z bananem to jedno z najprostszych i najsmaczniejszych śniadań na ciepło, jakie można przygotować w kilka minut. Wystarczą 4 składniki, by wyczarować naturalnie słodkie, miękkie w środku i lekko chrupiące placuszki bez mąki i cukru. Sycą na długo, poprawiają nastrój od pierwszego kęsa i dodają energii na dobry początek dnia.

placki z bananami i płatkami owsianymi

Autor: Shutterstock Placki z bananami i płatkami owsianymi to szybkie fit śniadanie na ciepło.

Jak zrobić placki z bananami i płatkami owsianymi?

Przyrządzenie lekkich i dietetycznych placków bananowych z dodatkiem płatków owsianych rozpoczyna się do rozgniecenia dojrzałego banana. Jajka należy zmiksować z płatkami owsianymi, a następnie dodać papkę bananową. Całość miesza się i partiami smaży na patelni na oleju. Usmażone placki dobrze jest przełożyć na deskę lub talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Dzięki temu nadmiar tłuszczu wsiąknie w papier, a placuszki będą lekkie i smaczniejsze.

Przepis na placki z bananami i płatkami owsianymi

  • To najprostszy przepis na domowe placki. Robi się je w kilku łatwych krokach.
  • Czas przygotowania placków bananowych nie jest długi, więc można je zrobić nawet rano przed wyjściem do pracy.
  • Do przyrządzenia śniadania na ciepło wystarczą tylko cztery składniki. Aby zrobić te wyjątkowe placki, potrzebne są płatki owsiane, jajka, banan oraz cukier z prawdziwą wanilią.
  • Do puszystych placków nie dodaje się mąki pszennej, którą z powodzeniem zastępują płatki owsiane.
  • Zdrowe placki owsiane można usmażyć na oleju roślinnym o delikatnym smaku. Sprawdzi się też olej kokosowy.
  • Według tego przepisu można zrobić także placki z bananami w wersji bezglutenowej. Wystarczy użyć płatków owsianych bez glutenu.
  • Dzięki miksowaniu jajek z płatkami owsianymi placki są bardziej puszyste.
  • Placki z bananami i płatkami owsianymi mogą jeść osoby na diecie. To zdrowe i pełne dobroczynnych składników danie zaspokoi głód i doda energii.

Z czym podawać placki z bananami i płatkami owsianymi?

Pyszne i zdrowe placuszki świetnie smakują na śniadanie. Danie można podać w towarzystwie świeżych lub suszonych owoców. Doskonale komponują się z posiekanymi orzechami. Ich smak wzbogaci dżem, konfitura czy powidła. Sprawdzi się też jogurt naturalny lub grecki. Placuszki można skropić miodem, syropem klonowym czy polewą czekoladową.

Placki z bananami i płatkami owsianymi – przepis krok po kroku

Składniki:

  • 1/2 szklanki płatków owsianych błyskawicznych
  • 1 duży dojrzały banan
  • 2 średnie jajka
  • 1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią
  • olej do smażenia

Przygotowanie:

1. Banana obrać i rozgnieść widelcem na papkę.

2. Do miski wbić jajka, wsypać płatki owsiane i cukier z prawdziwą wanilią. Miksować na średnich obronach, aż powstanie piana. Dodać banana i wymieszać łyżką. Odstawić na 15 minut.

3. Na dużej patelni rozgrzać olej i za pomocą łyżki nakładać porcje ciasta, lekko je rozpłaszczając. Smażyć partiami na średnim ogniu z obu stron po około 2 minuty. Przekładać na deskę wyłożoną ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

4. Podawać z owocami, orzechami, jogurtem oraz miodem lub dżemem.

