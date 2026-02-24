Placki owsiane z bananem z 4 składników – zdrowe śniadanie, które pokochasz od pierwszego kęsa

Spis treści
Jak zrobić placki z bananami i płatkami owsianymi?
Przyrządzenie lekkich i dietetycznych placków bananowych z dodatkiem płatków owsianych rozpoczyna się do rozgniecenia dojrzałego banana. Jajka należy zmiksować z płatkami owsianymi, a następnie dodać papkę bananową. Całość miesza się i partiami smaży na patelni na oleju. Usmażone placki dobrze jest przełożyć na deskę lub talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Dzięki temu nadmiar tłuszczu wsiąknie w papier, a placuszki będą lekkie i smaczniejsze.
Przepis na placki z bananami i płatkami owsianymi
- To najprostszy przepis na domowe placki. Robi się je w kilku łatwych krokach.
- Czas przygotowania placków bananowych nie jest długi, więc można je zrobić nawet rano przed wyjściem do pracy.
- Do przyrządzenia śniadania na ciepło wystarczą tylko cztery składniki. Aby zrobić te wyjątkowe placki, potrzebne są płatki owsiane, jajka, banan oraz cukier z prawdziwą wanilią.
- Do puszystych placków nie dodaje się mąki pszennej, którą z powodzeniem zastępują płatki owsiane.
- Zdrowe placki owsiane można usmażyć na oleju roślinnym o delikatnym smaku. Sprawdzi się też olej kokosowy.
- Według tego przepisu można zrobić także placki z bananami w wersji bezglutenowej. Wystarczy użyć płatków owsianych bez glutenu.
- Dzięki miksowaniu jajek z płatkami owsianymi placki są bardziej puszyste.
- Placki z bananami i płatkami owsianymi mogą jeść osoby na diecie. To zdrowe i pełne dobroczynnych składników danie zaspokoi głód i doda energii.
Z czym podawać placki z bananami i płatkami owsianymi?
Pyszne i zdrowe placuszki świetnie smakują na śniadanie. Danie można podać w towarzystwie świeżych lub suszonych owoców. Doskonale komponują się z posiekanymi orzechami. Ich smak wzbogaci dżem, konfitura czy powidła. Sprawdzi się też jogurt naturalny lub grecki. Placuszki można skropić miodem, syropem klonowym czy polewą czekoladową.
Placki z bananami i płatkami owsianymi – przepis krok po kroku
Składniki:
- 1/2 szklanki płatków owsianych błyskawicznych
- 1 duży dojrzały banan
- 2 średnie jajka
- 1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią
- olej do smażenia
Przygotowanie:
1. Banana obrać i rozgnieść widelcem na papkę.
2. Do miski wbić jajka, wsypać płatki owsiane i cukier z prawdziwą wanilią. Miksować na średnich obronach, aż powstanie piana. Dodać banana i wymieszać łyżką. Odstawić na 15 minut.
3. Na dużej patelni rozgrzać olej i za pomocą łyżki nakładać porcje ciasta, lekko je rozpłaszczając. Smażyć partiami na średnim ogniu z obu stron po około 2 minuty. Przekładać na deskę wyłożoną ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
4. Podawać z owocami, orzechami, jogurtem oraz miodem lub dżemem.