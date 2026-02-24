Placki owsiane z bananem z 4 składników – zdrowe śniadanie, które pokochasz od pierwszego kęsa

Jak zrobić placki z bananami i płatkami owsianymi?

Przyrządzenie lekkich i dietetycznych placków bananowych z dodatkiem płatków owsianych rozpoczyna się do rozgniecenia dojrzałego banana. Jajka należy zmiksować z płatkami owsianymi, a następnie dodać papkę bananową. Całość miesza się i partiami smaży na patelni na oleju. Usmażone placki dobrze jest przełożyć na deskę lub talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Dzięki temu nadmiar tłuszczu wsiąknie w papier, a placuszki będą lekkie i smaczniejsze.

Przepis na placki z bananami i płatkami owsianymi

To najprostszy przepis na domowe placki. Robi się je w kilku łatwych krokach.

Czas przygotowania placków bananowych nie jest długi, więc można je zrobić nawet rano przed wyjściem do pracy.

Do przyrządzenia śniadania na ciepło wystarczą tylko cztery składniki. Aby zrobić te wyjątkowe placki, potrzebne są płatki owsiane, jajka, banan oraz cukier z prawdziwą wanilią.

Do puszystych placków nie dodaje się mąki pszennej, którą z powodzeniem zastępują płatki owsiane.

Zdrowe placki owsiane można usmażyć na oleju roślinnym o delikatnym smaku. Sprawdzi się też olej kokosowy.

Według tego przepisu można zrobić także placki z bananami w wersji bezglutenowej. Wystarczy użyć płatków owsianych bez glutenu.

Dzięki miksowaniu jajek z płatkami owsianymi placki są bardziej puszyste.

Placki z bananami i płatkami owsianymi mogą jeść osoby na diecie. To zdrowe i pełne dobroczynnych składników danie zaspokoi głód i doda energii.

Z czym podawać placki z bananami i płatkami owsianymi?

Pyszne i zdrowe placuszki świetnie smakują na śniadanie. Danie można podać w towarzystwie świeżych lub suszonych owoców. Doskonale komponują się z posiekanymi orzechami. Ich smak wzbogaci dżem, konfitura czy powidła. Sprawdzi się też jogurt naturalny lub grecki. Placuszki można skropić miodem, syropem klonowym czy polewą czekoladową.

Placki z bananami i płatkami owsianymi – przepis krok po kroku

Składniki:

1/2 szklanki płatków owsianych błyskawicznych

1 duży dojrzały banan

2 średnie jajka

1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią

olej do smażenia

Przygotowanie:

1. Banana obrać i rozgnieść widelcem na papkę.

2. Do miski wbić jajka, wsypać płatki owsiane i cukier z prawdziwą wanilią. Miksować na średnich obronach, aż powstanie piana. Dodać banana i wymieszać łyżką. Odstawić na 15 minut.

3. Na dużej patelni rozgrzać olej i za pomocą łyżki nakładać porcje ciasta, lekko je rozpłaszczając. Smażyć partiami na średnim ogniu z obu stron po około 2 minuty. Przekładać na deskę wyłożoną ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

4. Podawać z owocami, orzechami, jogurtem oraz miodem lub dżemem.