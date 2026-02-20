Jak smażyć mrożoną rybę, żeby była soczysta? Rozmrażać czy nie – wyjaśniamy

Jak dobrze usmażyć mrożoną rybę?

Mrożona rybę zazwyczaj kupujemy w postaci filetów lub kostki. Jeśli decydujemy się na filety, warto wybrać te ze skórką, bo skórka utrzymuje mięso w całości i sprawia, że jest mniej podatne na rozpadanie. Rybę mrożoną można usmażyć tak, by była miękka i soczysta wewnątrz, a chrupiąca na zewnątrz. Można ją usmażyć bez dodatków lub w panierce. Wiele zależy od odpowiedniego przygotowania filetów. To z kolei uzależnione jest od tego, czy ryby będziemy smażyć zamrożone czy tez najpierw je rozmrozimy.

Czy rybę trzeba rozmrażać przed smażeniem?

Szkoły są trzy. Jedna mówi, że ryba powinna być całkowicie rozmrożona, druga, że najlepiej smażą się filety całkowicie zamrożone. Trzeci sposób to smażenie na wpół rozmrożonych kawałków. Wypróbowałam wszystkie trzy metody. Dwie pierwsze sprawdziły się znakomicie, trzecia trochę gorzej.

Smażenie ryby zamrożonej

Przygotowanie zamrożonej ryby do smażenia zajmuje kilka minut.

Po wyjęciu ryby z zamrażalnika należy przede wszystkim usunąć z niej kawałki lodu lub glazury - im więcej uda się jej usunąć, tym lepiej. Następnie kawałki ryby warto przepłukać pod bieżącą, chłodną woda i dokładnie osuszyć papierowym. W razie potrzeby rybę można podzielić na mniejsze kawałki.

Aby usmażyć rybę, rozgrzewam na patelni tłuszcz. Świetnie sprawdza się do tego masło klarowane, ale oliwa lub olej też się nadają. Patelnię warto najpierw podgrzać na średnim ogniu, po czym wlać tłuszcz. Patelnia i tłuszcz powinny być dobrze rozgrzane, ale nie należy dopuścić dopuścić do tego, by tłuszcz zanadto zbliżył się do punktu dymienia.

Jeśli ryba ma być usmażona w panierce, należy zamrożone kawałki ryby, przygotowane jak wyżej, szybko panierować w jajku lub bułce/mące/panko i układać na rozgrzanej patelni niezbyt blisko siebie.

Nie polecam solenia ryby przed panierowaniem, bo wtedy mięso szybciej się rozmraża i ryba może się rozpadać. Ja obchodzę to w ten sposób, że przyprawy dodaję do panierki.

Rybę przekręcam dopiero wtedy, kiedy panierka od spodu ładnie się zetnie i zrumieni. Smażę z obu stron na rumiano, przekręcając w miarę potrzeby, ale nie za często. Rybę smażę krótko - wystarczy po kilka minut z każdej strony.

Podczas smażenia ryby nie należy przykrywać!

Jeśli rybę smażę bez panierki, pomijam oczywiście ten etap. Nie przyprawiam również ryby przed smażeniem, a dopiero po zdjęciu z patelni.

Usmażoną rybę zdejmuję z patelni, odsączam z nadmiaru tłuszczu i podaję.

Smażenie rozmrożonej ryby

Ryba rozmrożona również daje się ładnie usmażyć, jeśli jest całkowicie i powoli rozmrażana.

Najlepiej jest przełożyć filety lub kostki z zamrażalnika do lodówki. Jeśli zrobi się to odpowiednio wcześnie, ryba rozmrozi się powoli i równomiernie. Rybę przed włożeniem do lodówki najlepiej jest ułożyć na sicie włożonym w garnek, aby podczas rozmrażania od razu ściekał nadmiar wody.

Rozmrożoną rybę, można przepłukać (zwłaszcza jeśli była glazurowana), a następnie dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem.

Kolejne kroki są takie, jak w przypadku ryby nierozmrożonej.

Czy paluszki rybne trzeba rozmrażać?

Nie ma takiej potrzeby, paluszki rybne są półproduktem po wstępnej obróbce. Wystarczy je włożyć na patelnie rozgrzanym tłuszczem i smażyć po 4-5 minuty z każdej strony. Na opakowaniu zawsze znajduje się instrukcja podgrzewania, zalecana przez producenta. Najlepiej jest skorzystać z tych wskazówek.