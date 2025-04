Magia mozzarelli i burraty - który ser skradnie Twoje serce?

Mozzarella to prawdziwy bohater w kuchni – niezależnie od tego, czy sięgniesz po klasyczny ser mozzarella di bufala, wędzoną wersję czy kremową burratę, zawsze możesz liczyć na wyjątkowe wrażenia. Przyszedł czas na kulinarne eksperymenty – łącz ser z tym, na co masz ochotę i pozwól, by włoska magia rozgościła się na twoim talerzu i zaprowadziła cię w kulinarne rejony, których dotąd nie znałeś!

Historia mozzarelli to nie tylko opowieść o tradycji, ale także o pasji i rzemiośle, które sięgają południowych Włoch, w regiony Kampania i Apulia. Właśnie tam narodził się ser, który zyskał światową sławę, a jego produkcja traktowana jest jak prawdziwa sztuka. Nazwa „mozzarella” pochodzi od włoskiego „mozzare”, czyli „odcinać” – nawiązując do sposobu, w jaki twórcy tego sera odcinają kawałki mozzarelli masy. Wyjątkowy proces wytwarzania to tylko początek historii mozzarelli, której popularność już dawno przekroczyła granice Włoch, a dziś jest znana i kochana na całym świecie.

Rodzaje mozzarelli

Nie każda mozzarella smakuje tak samo. W zależności od surowców i metody produkcji możemy wyróżnić kilka rodzajów tego sera. Warto je poznać, by w pełni docenić wszystkie niuanse mlecznego przysmaku.

Mozzarella di Bufala – królowa mozzarelli

To właśnie ona jest prawdziwą gwiazdą. Wytwarzana jest z mleka bawolego, wyróżnia się bogatym smakiem i kremową konsystencją. Mozzarella di bufala to obowiązkowy składnik każdej sałatki caprese, ale sprawdza się także w połączeniu z makaronami, do pizzy czy po prostu – jako przekąska z odrobiną oliwy z oliwek i świeżą bazylią.

Mozzarella fior di latte – klasyka, która nigdy nie zawodzi

Wytwarzana z mleka krowiego fior di latte, jest nieco delikatniejsza i subtelniejsza w smaku od buffali, ale równie uniwersalna. Często spotykamy ją na pizzy, w zapiekankach czy sałatkach. Właśnie fior di latte jest tym, co widzisz w większości sklepów spożywczych – sprężysta, lekko elastyczna, z charakterystycznym, świeżym smakiem.

Mozzarella affumicata – dla poszukiwaczy nowych smaków

Jeśli zwykła mozzarella już cię nie zaskakuje, czas na coś bardziej… wyrazistego. Mozzarella affumicata to wędzona wersja mozzarelli, która łączy delikatny smak z subtelnym, dymnym aromatem. Jest bardziej wyrazista, ale wciąż zachowuje miękkość i sprężystość tradycyjnej mozzarelli.

Stracciatella – dla tych, którzy lubią luksus

To już nie jest tylko ser, to prawdziwa uczta dla podniebienia. Stracciatella to bardziej kremowa wersja mozzarelli, z delikatnymi, miękkimi kawałkami wnętrza, które rozpływają się w ustach. Możesz ją znaleźć w niektórych wariantach burraty, ale również w czystej postaci.

Jej wysokość burrata

Burrata to mozzarella w wersji deluxe – wyjątkowo kremowa i pełna smaku. To ser, który na zewnątrz przypomina klasyczną mozzarellę, ale w środku kryje kremowe wnętrze, składające się z mieszanki śmietanki i porwanych kawałków mozzarelli zwanych stracciatellą. Burrata ma delikatny, maślany smak z subtelną słodyczą i lekką nutą kwasowości. Jej konsystencja jest niezwykle aksamitna, a przy przekrojeniu z wnętrza wypływa kremowa masa. Niektórzy twierdzą, że burrata jest jak deser ukryty w serze.

Burrata uwielbia połączenia z prostymi, świeżymi składnikami – najlepszym przyjacielem burraty są oliwa z oliwek, pomidory, bazylia, ale również owoce, jak figi czy truskawki. Z burratą możesz zaszaleć – zaserwuj ją na grzankach, z grillowanymi warzywami, na pizzy albo po prostu na talerzu, skropioną odrobiną oliwy. I ciesz się smakiem.

Cioffi to rodzinna firma, która skupia się na rzemieślniczym wytwarzaniu tradycyjnych włoskich serów, takich jak mozzarella i burrata. Burrata Cioffi jest doskonałym wyborem, gdy chcesz poczuć pełnię smaku tego znakomitego sera. Dzięki swojej kremowej, jedwabiście gładkiej konsystencji i intensywnemu, ale subtelnemu smakowi, idealnie łączy się z różnymi składnikami.

Jak rozpoznać dobrą mozzarellę?

Nie każda mozzarella jest warta uwagi – oto kilka wskazówek, jak wybrać produkt najlepszej jakości:

Konsystencja – dobra mozzarella powinna być elastyczna i delikatnie sprężysta, ale nie nazbyt twarda.

– dobra mozzarella powinna być elastyczna i delikatnie sprężysta, ale nie nazbyt twarda. Wilgotność – autentyczna mozzarella ma wilgotną, ale nie wodnistą konsystencję. Po przekrojeniu powinna wydzielać trochę serwatki

– autentyczna mozzarella ma wilgotną, ale nie wodnistą konsystencję. Po przekrojeniu powinna wydzielać trochę serwatki Smak – powinien być mleczny, lekko kwaskowaty i naturalnie słodki.

– powinien być mleczny, lekko kwaskowaty i naturalnie słodki. Skład – im krótszy, tym lepszy. Idealnie, jeśli zawiera tylko mleko, podpuszczkę i sól.

Jak przechowywać mozzarellę, by nie straciła jakości?

W lodówce – najlepiej w zalewie, w temperaturze ok. 4°C. Nie odsączaj jej przed czasem, bo ser wyschnie i straci swoją delikatność.

– najlepiej w zalewie, w temperaturze ok. 4°C. Nie odsączaj jej przed czasem, bo ser wyschnie i straci swoją delikatność. Podawanie – wyjmij mozzarellę z lodówki co najmniej 30 minut przed jedzeniem – w temperaturze pokojowej jej smak jest intensywniejszy.

Grillowana burrata z pomidorami i bazylią na chrupiących grzankach

To prawdziwa włoska klasyka, którą warto zaserwować na każdą okazję. Ciepła, aksamitna burrata w połączeniu z soczystymi pomidorami i chrupiącą grzanką tworzy niezapomniane połączenie.

Składniki:

2 kulki Burrata Cioffi

4 średniej wielkości pomidory

4 kromki chleba lub ciabatty

3 łyżki oliwy z oliwek extra virgin

1 ząbek czosnku

garść świeżej bazylii

sól i pieprz do smaku

opcjonalnie: kilka kropli octu balsamicznego

Przygotowanie:

Rozgrzej grill lub patelnię. Kromki chleba skrop oliwą z oliwek i opiecz je na grillu lub na suchej patelni. Ząbek czosnku przekrój na pół, a następnie przetrzyj nim gorące grzanki. Pokrój pomidory dość grube plastry. Umieść w misce, skrop oliwą z oliwek, dodaj szczyptę soli, pieprzu i odrobinę cukru, jeśli pomidory są bardzo kwaśne. Dobrze wymieszaj, aby pomidory wchłonęły przyprawy. Griluj całe kulki burraty przez około 1-2 minuty z każdej strony, aż skórka delikatnie się przypiecze, ale ser w środku pozostanie miękki i płynny. Na talerzu ułóż grzanki, następnie na każdej z nich umieść kawałki grillowanej burraty. Na wierzch dodaj pomidory, świeżą bazylię i skrop danie jeszcze odrobiną oliwy z oliwek. Opcjonalnie – jeśli masz ochotę na wyraźniejszy smak – dodaj kilka kropli octu balsamicznego. Podawaj od razu, póki burrata jest ciepła i kremowa. Możesz dodać jeszcze szczyptę soli morskiej i świeżo mielonego pieprzu, by podkreślić smaki. To danie idealnie smakuje na ciepło, ale możesz je także podać jako przekąskę na zimno – również będzie pyszne!

Smacznego!

Czas na kulinarne eksperymenty! Burrata i mozzarella oferują nieskończoność możliwości – pozwól, by Twoje kubki smakowe odkryły nowe smaki i połączenia. Zaskocz siebie i swoich bliskich – niech kuchnia stanie się miejscem pełnym niespodzianek!

Dystrybutorem włoskiej buratty Cioffi oraz wielu innych śródziemnomorskich przysmaków jest NORTH COAST, którego produkty dostępne są we wszystkich dobrych hipermarketach i sklepach spożywczych.

