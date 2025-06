Najdroższy grzyb świata w polskich lasach. Pojawił się po 100 latach!

Polskie lasy opanował grzyb, którego próżno była szukać przez prawie sto lat. Gąska sosnowa to nie lada gratka dla prawdziwych grzybiarzy. Nazywana jest nawet Świętym Graalem wśród grzybów. Ma nie tylko niezwykłe walory smakowe, ale i jest warta krocie.

Autor: Shutterstock Ten grzyb wrócił po 100 latach. Grzybiarze są zachwyceni.

Spis treści

Wiosenne grzyby

Grzybiarze zacierają ręce, ponieważ już teraz w polskich lasach można zbierać grzyby. Liczba grup dla miłośników grzybobrania na Facebooku wciąż rośnie. Grzybiarze dzielą się nie tylko zdjęciami znalezionych okazów, ale i wymieniają doświadczeniami. W tym roku prawdziwą sensację wywołała gąska sosnowa, którą trudno było spotkać w naszych lasach przez ostatnie sto lat.

Chociaż sezon na zbieranie grzybów przypada jesienią, już teraz do lasów można wybrać się po pierwsze okazy. Pojawiły się maślaki i smardze. Znalezienie gąski sosnowej wiosną to wyjątkowe wyzwanie, ponieważ grzyb jest bardzo rzadki i szuka się go zazwyczaj jesienią. Tym bardziej znalezienie takiego okazu jest powodem do dumy.

Gąska sosnowa – co to jest?

Gąska sosnowa została odkryta w 1921 roku w Polsce i od tamtego czasu słuch o niej zaginął. Uważano ją nawet za wymarłą. Jednak od 2021 roku co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że w pewnych miejscach można ją znaleźć.

Ten rzadko występujący grzyb ceniony za jest walory smakowe i cynamonowy aromat. Wyróżnia się także pozytywnym wpływem na zdrowie. Szczególnie upodobali go sobie mieszkańcy Azji. Japończycy uważają gąski sosnowe za prawdziwy rarytas i wręczają je sobie w prezencie na specjalne okazje.

To jedne z najdroższych grzybów na świecie. Za kilogram gąsek sosnowych trzeba zapłacić nawet dwa tysiące euro. Grzyba nie można sztucznie wyhodować, więc tym bardziej znalezienie go w naturalnych warunkach jest wielkim osiągnięciem.

Jak wygląda gąska sosnowa?

Gąska sosnowa wyróżnia się brązowym, grubym i stożkowatym kapeluszem z zawiniętymi ku trzonowi brzegami. Jest gładki w dotyku, a w czasie deszczu i mglistych dni staje się śliski. Nóżka ma barwę brązowo- białą i jest sprężysta.

Jak smakuje gąska sosnowa?

Czy gąska sosnowa jest jadalna? Tak, to pyszny jadany grzyb. Miąższ tego rzadkiego grzyba jest jędrny. Wyróżnia się oryginalnym smakiem i mocnym cynamonowym aromatem.

Jak jeść gąskę sosnową?

Gąskę sosnową można jeść tak samo jak inne grzyby. To pyszny składniki zup, który nada ciekawego aromatu. Można dodawać ją do potraw z ryżu. Doskonale komponuje się z jajkami.

Zobacz galerię i dowiedz się, czym różnią się grzyby jadalne od trujących. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o grzybach.

