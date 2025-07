Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

12:07

Papierówki to prawdziwy smak lata – soczyste, lekko kwaskowate, z cienką skórką i delikatnym miąższem. Dojrzałe stają się słodkie, kruche i niezwykle aromatyczne. Niestety, szybko się psują i trudno je długo przechować. Gdy drzewo obrodzi, łatwo o nadmiar. Jak nie zmarnować tych letnich skarbów? Oto trzy sprawdzone sposoby, by zachować papierówki na zimę i cieszyć się ich smakiem znacznie dłużej.

Autor: Shutterstock Papierówki to plenne i pyszne jabłka, niestety nie są trwałe

Spis treści

Papierówki naturalne

Wystarczy obrać jabłka ze skórek, pozbawić je gniazd nasiennych i pokroić na ósemki. Tak przygotowane jabłka układaj dość ciasto w dużym słoiku. Dobrze zakręć. Wstaw do piekarnika lub garnka z wodą i pasteryzuj. Gdy jabłka się zagotują, gotuje je jeszcze 15 minut. W ten sposób otrzymasz niczym nie dosładzany, naturalny kompot, który można wykorzystać jako deser. Doskonały dla małych dzieci i seniorów.

Papierówki na szarlotkę

Obrane i pozbawione gniazd nasiennych papierówki zetrzyj na tarce. Żeby jabłka nie ciemniały, skrop je sokiem z cytryny. Jabłkowe wiórki ułóż ciasno w średnich słoikach do wysokości 2-3 cm od brzegu słoika i dobrze zamknij. Pasteryzuj słoiki przez 15 minut. Zimą tak przygotowane papierówki wykorzystasz do jabłecznika, czy szarlotki.

Mus z papierówek

Obrane, pozbawione gniazd nasiennych i pokrojone jabłka wrzuć do szerokiego garnka. Gotuj je powoli na bardzo małym ogniu. Prużenie jabłek, czyli poddawanie ich niezbyt wysokiej temperaturze, nie trwa długo. Zazwyczaj około 20-30 minut. Jabłka pod wpływem temperatury rozpadną się na mus. Taki mus to świetny deser dla małych dzieci i seniorów. Można go wykorzystać jako nadzienie do naleśników, tak jak dżem. Świetnie pasuje również do placków ziemniaczanych. Gorącym musem napełnij słoiki, zakręć pokrywki i odstaw do góry dnem do wystygnięcia. To pewny sposób zamknięcia bez pasteryzacji.

Jeśli potrzebujesz więcej pektyn w diecie (więcej rozpuszczalnego błonnika) to możesz przygotować mus z nieobranych papierówek i po uprużeniu jabłek zmiksować masę blenderem. Ponownie zagotować mus i dopiero nałożyć do słoików.

Bez cukru, bez kalorii

Jak pewnie zauważyłeś, nigdzie nie dodawaliśmy cukru. Papierówki są wystarczająco słodkie. Jeśli jednak chcesz dosłodzić przetwory na wystarczy 1 szklanka cukru na 2 kg obranych papierówek. Pamiętaj, że zawsze można je dosłodzić po otwarciu słoika.

Przyprawy do papierówek

Tradycyjnie dodaje się do papierówek: goździków i cynamonu. Najlepiej używać kawałka kory cynamonowej i po ugotowaniu wyjąć ją z przetworu. Cynamon sproszkowany i pozostawiony w przetworach może uczulać.

Papierówki doprawione czarnym pieprzem oraz majerankiem to świetny dodatek do pieczonej wieprzowiny.

Beszamel: Jabłka - Dlaczego są zdrowe, czemu warto jeść jabłka?