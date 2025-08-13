Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?
Restauracje Magdy Gessler, podobnie jak sama restauratorka, cieszą się ogromną popularnością. Dla niej liczy się najwyższa jakość i najlepsze składniki, a to – jak wiadomo – kosztuje. W Słodkim Słonym ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy, a jednak chętnych nie brakuje. A co, jeśli nagle zapragniecie kultowej jagodzianki? Lepiej przygotujcie portfel na prawdziwy cenowy rekord.
Jeśli zamarzy Wam się jagodzianka od Magdy Gessler wystarczy udać się do jej restauracji Słodki Słony, gdzie wśród tortów, ciast i ciasteczek pysznią się również cudownie krągłe bułeczki. W sezonie na jagody również z nadzieniem z tych pysznych owoców. Tylko w sezonie, bo restauratorka nie uznaje półśrodków. Jeśli jagodzianki, to tylko z nadzieniem ze świeżych i dorodnych jagód. To one stanowią serce pysznego ciastka. Wokół niego mamy porcję ciasta drożdżowego - delikatnego i puszystego, a na wierzchu słodką kruszonkę. Całość smakuje naprawdę świetnie.
Ile kosztuje jagodzianka u Magdy Gessler?
Za jakość trzeba oczywiście odpowiednio zapłacić. Bułka z jagodami kosztuje w tym roku 34 zł. Ceny wzrosły w stosunku do ubiegłorocznych, które też nie były niskie, bo jagodzianka u Magdy Gessler kosztowała 31 zł. I nie można się temu dziwić, bo koszty prowadzenia biznesu również mocno wzrosły. Ale może warto zamiast marnego obiadu w sieciówce zjeść czasami pyszną jagodziankę u Magdy Gessler. Decyzja trzeba podjąć samemu. Choć... Jest jeszcze jedna opcja. Przygotować pyszne domowe jagodzianki samemu! Przepisy znajdziecie w galerii.