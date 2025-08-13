Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

2025-08-13 13:13

Restauracje Magdy Gessler, podobnie jak sama restauratorka, cieszą się ogromną popularnością. Dla niej liczy się najwyższa jakość i najlepsze składniki, a to – jak wiadomo – kosztuje. W Słodkim Słonym ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy, a jednak chętnych nie brakuje. A co, jeśli nagle zapragniecie kultowej jagodzianki? Lepiej przygotujcie portfel na prawdziwy cenowy rekord.

Jagodzianki Magdy Gessler
Autor: Shutteratock/ Archiwum prywatne Za jakość u słynnej restauratorki trzeba sporo zapłacić.

Jeśli zamarzy Wam się jagodzianka od Magdy Gessler wystarczy udać się do jej restauracji Słodki Słony, gdzie wśród tortów, ciast i ciasteczek pysznią się również cudownie krągłe bułeczki. W sezonie na jagody również z nadzieniem z tych pysznych owoców. Tylko w sezonie, bo restauratorka nie uznaje półśrodków. Jeśli jagodzianki, to tylko z nadzieniem ze świeżych i dorodnych jagód. To one stanowią serce pysznego ciastka. Wokół niego mamy porcję ciasta drożdżowego - delikatnego i puszystego, a na wierzchu słodką kruszonkę. Całość smakuje naprawdę świetnie.

Ile kosztuje jagodzianka u Magdy Gessler?

Za jakość trzeba oczywiście odpowiednio zapłacić. Bułka z jagodami kosztuje w tym roku 34 zł. Ceny wzrosły w stosunku do ubiegłorocznych, które też nie były niskie, bo jagodzianka u Magdy Gessler kosztowała 31 zł. I nie można się temu dziwić, bo koszty prowadzenia biznesu również mocno wzrosły. Ale może warto zamiast marnego obiadu w sieciówce zjeść czasami pyszną jagodziankę u Magdy Gessler. Decyzja trzeba podjąć samemu. Choć... Jest jeszcze jedna opcja. Przygotować pyszne domowe jagodzianki samemu! Przepisy znajdziecie w galerii.

Galeria: 7 przepisów na jagodzianki w różnych wersjach

Jagodzianki z kruszonką
Zobacz galerię 7 zdjęć
Czarne jagody, czyli borówki czernice: właściwości zdrowotne i odżywcze
SzU

To Cię Zainteresuje

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Jak uratować smak lata? Trzy sposoby na przechowanie papierówek na zimę

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska

Tak NIE pozbywaj się oleju po smażeniu! Sprawdź, jak robić to bezpiecznie dla rur i środowiska

Domowe lody, jakich nie kupisz w sklepie! TOP 20 przepisów na pyszne desery lodowe

Domowe lody, jakich nie kupisz w sklepie! TOP 20 przepisów na pyszne desery lodowe

Pyszne domowe ciasta bez pieczenia. Oto 13 superprzepisów na łatwe desery na herbatnikach

Pyszne domowe ciasta bez pieczenia. Oto 13 superprzepisów na łatwe desery na herbatnikach

QUIZ. Jedzenie na literę G z Polski i ze świata. Rozpoznasz 20/20?

QUIZ. Jedzenie na literę G z Polski i ze świata. Rozpoznasz 20/20?