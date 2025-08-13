Jagodzianki u Magdy Gessler biją rekordy cen! Odważycie się kupić?

Restauracje Magdy Gessler, podobnie jak sama restauratorka, cieszą się ogromną popularnością. Dla niej liczy się najwyższa jakość i najlepsze składniki, a to – jak wiadomo – kosztuje. W Słodkim Słonym ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy, a jednak chętnych nie brakuje. A co, jeśli nagle zapragniecie kultowej jagodzianki? Lepiej przygotujcie portfel na prawdziwy cenowy rekord.

Autor: Shutteratock/ Archiwum prywatne Za jakość u słynnej restauratorki trzeba sporo zapłacić.

Jeśli zamarzy Wam się jagodzianka od Magdy Gessler wystarczy udać się do jej restauracji Słodki Słony, gdzie wśród tortów, ciast i ciasteczek pysznią się również cudownie krągłe bułeczki. W sezonie na jagody również z nadzieniem z tych pysznych owoców. Tylko w sezonie, bo restauratorka nie uznaje półśrodków. Jeśli jagodzianki, to tylko z nadzieniem ze świeżych i dorodnych jagód. To one stanowią serce pysznego ciastka. Wokół niego mamy porcję ciasta drożdżowego - delikatnego i puszystego, a na wierzchu słodką kruszonkę. Całość smakuje naprawdę świetnie.

Ile kosztuje jagodzianka u Magdy Gessler?

Za jakość trzeba oczywiście odpowiednio zapłacić. Bułka z jagodami kosztuje w tym roku 34 zł. Ceny wzrosły w stosunku do ubiegłorocznych, które też nie były niskie, bo jagodzianka u Magdy Gessler kosztowała 31 zł. I nie można się temu dziwić, bo koszty prowadzenia biznesu również mocno wzrosły. Ale może warto zamiast marnego obiadu w sieciówce zjeść czasami pyszną jagodziankę u Magdy Gessler. Decyzja trzeba podjąć samemu. Choć... Jest jeszcze jedna opcja. Przygotować pyszne domowe jagodzianki samemu! Przepisy znajdziecie w galerii.

