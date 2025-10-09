Zgrabna sylwetka Kasi Cichopek to zasługa tej diety. Nie trzeba się katować

Odpowiednia dieta może zdziałać prawdziwe cuda. Poświadczyć na ten temat może Katarzyna Cichopek, która od lat zachwyca sylwetką. Jednak zgrabna figura to zasługa wielu wyrzeczeń i zmiany codziennych nawyków. Co wiemy o diecie Kasi Cichopek?

Katarzyna Cichopek, znana polska aktora, która obecnie związana jest z programem "halo tu polsat" gdzie wraz ze swoim partnerem, Maciejem Kurzajewskim, prowadzi weekendową śniadaniówkę. Gwiazda 7 października skończyła 43 lata, jednak wciąż zachwyca swoją niesamowitą sylwetką.

Jak jednak udaje się jej zachować młodzieńczy wygląd? Gwiazda w jednym z wywiadów zdradziła, że wiele zawdzięcza odpowiednio dobranej diecie. Jaką dietę stosuje Katarzyna Cichopek?

Sekret diety Katarzyny Cichopek. To dzięki temu wygląda zjawiskowo

Katarzyna Cichopek wybrała przestawienie się na dietę, która uznawana jest za jedną z najzdrowszych na świcie. Chodzi mianowicie o dietę śródziemnomorską, która obfituje przede wszystkim w świeże warzyw i owoce, ale znajdziemy w niej również orzechy, nasiona, chude białko i pełnoziarniste produkty.

Aktorka podkreśla, że ta dieta nie tylko pomogła jej zrzucić zbędne kilogramy, ale również pozytywnie wpłynęła zarówno na jej zdrowie, jak i samopoczucie. W rozmowie z "Faktem" opowiedziała nieco więcej o swoim podejściu do diety.

Od zawsze jestem na diecie, ale nie diecie takiej katującej się, tylko dieta to jadłospis. Uwielbiam dietę śródziemnomorską, bardzo lekką, najzdrowszą w rankingach wszystkich diet

- wyznała Katarzyna Cichopek.

Dieta śródziemnomorska. Na czym polega?

Warto podkreślić, że dieta śródziemnomorska opiera się przede wszystkim na tradycyjnych produktach regiony Morza Śródziemnego. Jest ona niezwykle bogata w błonnik, kwasy omega-3 i antyoksydanty. Oznacza to, że wspiera ona zdrowie serca, trawienie i może być pomocna w ochronie przed chorobami.

Na diecie śródziemnomorskiej powinniśmy wybierać produkty o jak najmniejszym stopniu przetworzenia. Ważne jest również, by pić duże ilości wody, unikając przy tym słodkich napojów. Jakie produkty są zalecane?

Warzywa

Owoce

Tłuszcze np. oliwa z oliwek, olej lniany, awokado

Ziarna np. pieczywo pełnoziarniste, brązowy ryż, kasze, płatki owsiane.

Rośliny strączkowe

Ryby i owoce morza

Nabiał np. jogurt naturalny, grecki jogurt, ser feta.

Napoje takie jak woda, herbata, kawa.

Unikać powinniśmy za to słodyczy, wysokoprzetworzonych przekąsek, produktów smażonych na głębokim tłuszczu, czerwonego i przetworzonego mięsa.

Dieta to nie wszystko. Nie musisz się katować

Dieta jednak nie wystarcza, Katarzyna Cichopek stawia również na regularne ćwiczenia. Już od wielu lat stara się utrzymywać dobrą kondycję. Jak podaje "Jastrząb Post", gwiazda najczęściej: biega, uprawia fitness i ćwiczy na siłowni.

Jak podkreśla połączenie dobrej diety i aktywności fizycznej jest dla niej idealnym sposobem na utrzymanie sylwetki. Aktorka podkreśla jednak, że zmiana nawyków żywieniowych była punktem zwrotnym dla niej. Pozwoliło jej to bowiem na zyskanie większej ilości energii. Jak powiedziała w rozmowie z Party.pl:

Teraz powróciłam do treningów i staram się o to dbać, i dieta. Dieta to jest w ogóle podstawa wszystkiego, i woda. (…) Ja nie należę do osób, które się katują. Absolutnie, ja się nie dam zagłodzić