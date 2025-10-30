Obiad bez mięsa? Oto szybkie, tanie i pyszne pomysły, które pokochasz

2025-10-30 13:02

Nawet zapaleni mięsożercy czasem mają ochotę na coś lżejszego, pełnego warzyw i koloru. Warto więc mieć pod ręką kilka sprawdzonych pomysłów na szybki obiad bez mięsa – takich, które nie tylko sycą, ale też naprawdę zachwycają smakiem. Bezmięsne dania mogą być równie pyszne i aromatyczne jak te z mięsem, a przy tym lekkostrawne, tańsze i zdrowsze. Zwłaszcza latem i jesienią, gdy warzywa i owoce są na wyciągnięcie ręki, wystarczy odrobina fantazji, by wyczarować z nich obiad, który pokocha cała rodzina.

Obiad bez mięsa
Autor: Shutterstock Gulasz warzywny to świetna propozycja na obiad bez mięsa.

Pomysły na bezmięsny obiad z makaronem

Makaron to idealna baza do każdego dania! Sycący, smaczny i szybki w przygotowaniu obiad bez mięsa na bazie makaronu przygotujesz szybko i prosto. Na niektóre z naszych przepisów wystarczy wygospodarować jedynie 15 minut.

Kotlety na obiad bez mięsa

Kotlety można zrobić nie tylko z mielonego mięsa, ale także z siekanych jajek, gotowanej kaszy, tłuczonych ziemniaków, jajek, kalafiora, strączków, serów, kapusty i... Można by naprawdę długo wymieniać, ale lepiej wypróbować.

Galeria: Bezmięsne kotleciki - 10 przepisów na warzywne pyszności

Kotlety jajeczne z kalafiorem
Zobacz galerię 10 zdjęć

Obiady mocno warzywne

Obiad bez mięsa można przygotować również z samych warzyw, albo w przeważającej części. Ciasto z marchewki, gołąbki z ziemniakami czy słodko-kwaśna kapusta? Niezależnie od tego co wybierzesz pewne jest, że będzie pysznie i zdrowo.

Kalafior – dlaczego warto go jeść? Co można zrobić z kalafiora?

Kasza jest super

Kasze to nasze dobro narodowe i wyśmienite superjedzenie. Niezależnie od tego, jaką kaszę wybierzemy, zawsze to wyjdzie nam na zdrowie. Kasze są również bardzo uniwersalne - nie dość, że mamy spory wybór pomiędzy gatunkami, to jeszcze każdą z nich można połączyć z różnymi rodzajami dodatków. Liczka możliwych konfiguracji jest ogromna. Polecamy:

Ciasto na obiad?

Wegetariańskie ciasta i warzywne zapiekanki to znakomity pomysł na smaczny bezmięsny obiad. Wystarczy wytrawne ciasto kruche lub opakowanie ciasta francuskiego i kilka warzyw lub kawałek sera i pyszne ciasto na słono może być gotowe w pół godziny.

Bezmięsny obiad na słodko

Lubisz obiad na słodko? Proszę bardzo pyszne knedle z owocami, kluski, naleśniki, pierogi. Do wyboru do koloru!

Knedle serowe z brzoskwiniami
Autor: Shutterstock Knedle serowe z brzoskwiniami to pyszne danie na słodko.
Anna Szubińska
Anna Szubińska

