Obiad bez mięsa? Oto szybkie, tanie i pyszne pomysły, które pokochasz
Nawet zapaleni mięsożercy czasem mają ochotę na coś lżejszego, pełnego warzyw i koloru. Warto więc mieć pod ręką kilka sprawdzonych pomysłów na szybki obiad bez mięsa – takich, które nie tylko sycą, ale też naprawdę zachwycają smakiem. Bezmięsne dania mogą być równie pyszne i aromatyczne jak te z mięsem, a przy tym lekkostrawne, tańsze i zdrowsze. Zwłaszcza latem i jesienią, gdy warzywa i owoce są na wyciągnięcie ręki, wystarczy odrobina fantazji, by wyczarować z nich obiad, który pokocha cała rodzina.
Spis treści
Pomysły na bezmięsny obiad z makaronem
Makaron to idealna baza do każdego dania! Sycący, smaczny i szybki w przygotowaniu obiad bez mięsa na bazie makaronu przygotujesz szybko i prosto. Na niektóre z naszych przepisów wystarczy wygospodarować jedynie 15 minut.
- Aksamitny makaron z brokułami w sosie mascarpone
- Makaron ze szpinakiem i orzechami laskowymi
- Pesto ze szczawiu do makaronu
- Niewiarygodnie pyszna zapiekanka makaronowa z twarogiem
- Aromatyczny i lekki makaron z podsmażaną cukinią i tymiankiem
Kotlety na obiad bez mięsa
Kotlety można zrobić nie tylko z mielonego mięsa, ale także z siekanych jajek, gotowanej kaszy, tłuczonych ziemniaków, jajek, kalafiora, strączków, serów, kapusty i... Można by naprawdę długo wymieniać, ale lepiej wypróbować.
- Kotlety ziemniaczane ze szpinakiem
- Kotlety jajeczne z kalafiorem
- Wegetariańskie kotlety z soczewicy i pieczarek
- Pikantne kotlety z tłuczonych ziemniaków i gotowanych jajek
- Marchewkowe klopsiki z pesto
Galeria: Bezmięsne kotleciki - 10 przepisów na warzywne pyszności
Obiady mocno warzywne
Obiad bez mięsa można przygotować również z samych warzyw, albo w przeważającej części. Ciasto z marchewki, gołąbki z ziemniakami czy słodko-kwaśna kapusta? Niezależnie od tego co wybierzesz pewne jest, że będzie pysznie i zdrowo.
- Wytrawne ciasto marchewkowe z porami
- Sycące gołąbki z gotowanych ziemniaków w sosie grzybowym
- Ziemniaki faszerowane brokułami i serem
- Kapusta młoda na słodko-kwaśno
- Kugel warzywny
- Niesamowity kalafior po grecku
Kasza jest super
Kasze to nasze dobro narodowe i wyśmienite superjedzenie. Niezależnie od tego, jaką kaszę wybierzemy, zawsze to wyjdzie nam na zdrowie. Kasze są również bardzo uniwersalne - nie dość, że mamy spory wybór pomiędzy gatunkami, to jeszcze każdą z nich można połączyć z różnymi rodzajami dodatków. Liczka możliwych konfiguracji jest ogromna. Polecamy:
- Kasza z cukinią i pomidorami
- Kasza jaglana ze szparagami
- Kasza gryczana zapiekana z jajkiem i szpinakiem
- Pilaw z bulguru
Ciasto na obiad?
Wegetariańskie ciasta i warzywne zapiekanki to znakomity pomysł na smaczny bezmięsny obiad. Wystarczy wytrawne ciasto kruche lub opakowanie ciasta francuskiego i kilka warzyw lub kawałek sera i pyszne ciasto na słono może być gotowe w pół godziny.
- Babka nadziewana szpinakiem, białym serem i jajkiem
- Rewelacyjny tort omletowy z cukinią i szpinakiem
- Tłuczone ziemniaki zapiekane z fasolką szparagową
Bezmięsny obiad na słodko
Lubisz obiad na słodko? Proszę bardzo pyszne knedle z owocami, kluski, naleśniki, pierogi. Do wyboru do koloru!
- Obłędne knedle serowe z brzoskwiniami
- Zapiekane naleśniki z dżemem truskawkowym
- Fantastyczne pierogi z suszonymi śliwkami skąpane w miodowym sosie
- Kluski leniwe z owocami