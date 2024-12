Moczenie śledzi – jak długo, w czym i jak to zrobić, aby były idealne w smaku?

15:04

Śledzie to niezwykle wszechstronny składnik, który można przygotować na wiele sposobów – na słono, słodko, kwaśno czy z nutą korzenną. Aby jednak potrawy ze śledzi zachwycały smakiem, kluczowe jest ich odpowiednie moczenie. Podpowiadamy, w czym, jak długo i jak najlepiej moczyć śledzie, by były aromatyczne i pyszne.

Autor: Shutterstock Śledzie warto namoczyć przed przyrządzaniem, by pozbyć się z nich nadmiaru soli

Spis treści

Prawidłowe moczenie śledzi krok po kroku

Sam proces moczenia śledzi nie jest skomplikowany i łatwo się go nauczyć. Śledzie moczymy głównie po to, by pozbyć się ich mocnego rybnego zapachu, a także wyeliminować nadmiar soli. Moczenie śledzi może potrwać od kilkunastu minut do nawet kilku godzin. W czym i jak długo moczyć śledzie? To zależy od rodzaju śledzia i sposobu jego przechowywania.

Śledzie solone, tak zwane z beczki, moczymy około 24 godzin, często zmieniając wodę.

Śledzie z solanki, solone metodą duńską, moczymy około 1 godziny, następnie wymieniamy wodę i moczymy kolejną 1 godzinę.

Śledzie matiasy sprzedawane w oleju możemy moczyć w wodzie krócej, bo nawet 10-15 minut.

Jeśli natomiast chcemy uzyskać delikatniejszy smak, najlepiej jest moczyć śledzie w mleku.

Osoby, które lubią śledzie marynowane , a nie mogą jeść octu, powinny wymoczyć solone ryby w maślance. Nada im ona nieco kwaskowaty smak i specyficzną kruchość.

, a nie mogą jeść octu, powinny wymoczyć solone ryby w maślance. Nada im ona nieco kwaskowaty smak i specyficzną kruchość. Ciekawe efekty można uzyskać mocząc śledzie w alkoholu - w piwie lub w winie. Przepis na śledzie moczone w piwie jest naprawdę prosty.

Czy moczyć śledzie w całości czy tylko filety?

Śledzie możemy namaczać w całości lub już filetowane. Pamiętajmy jednak, że wcześniej namoczone śledzie są bardziej kruche i łatwiejsze do przygotowania. Im dłużej moczymy śledzie, tym stają się łagodniejsze w smaku. Szefowie kuchni, tak jak miłośnicy śledzi, polecają najczęściej matiasy norweskie. Te śledzie mają kremową barwę, są delikatne w smaku i bogate w witaminy.

Polecamy przepisy z solonym śledziem w roli głównej:

Moczenie śledzi: jak namoczyć śledzie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zobacz galerię z najpopularniejszymi przepisami na śledzie!