Kiedy nie mam proszku do pieczenia, sięgam po te produkty. To świetne i tanie zamienniki

Czym jest proszek do pieczenia?

Proszek do pieczenia to substancja spulchniająca używana głównie do wypieków. Dzięki niemu ciasto rośnie, staje się lżejsze i bardziej puszyste. Proszek do pieczenia powstał w XIX wieku i zrewolucjonizował pieczenie domowych ciast i słodkich wypieków.

Proszek do pieczenia składa się z trzech głównych składników:

Jak działa proszek do pieczenia?

Kiedy proszek do pieczenia jest mieszany z wilgotnymi składnikami ciasta lub innego wypieku, substancja kwasowa reaguje z substancją zasadową, uwalniając dwutlenek węgla. W cieście tworzą się pęcherzyki, które odpowiedzialne są za jego spulchnienie i zwiększenie objętości. Proces ten jest dodatkowo wspomagany przez ciepło piekarnika, dzięki któremu pęcherzyki rozszerzają się. Ciasto pięknie rośnie, a po upieczeniu jest puszyste.

Proszek do pieczenia należy przechowywać w szczelnym pojemniku, w chłodnym i suchym miejscu. Zanim doda się go do ciasta, trzeba sprawdzić datę ważności. Stary proszek do pieczenia może stracić swoje spulchniające właściwości. Przygotowując wypiek, najlepiej dodawać go do suchych składników i dokładnie wymieszać, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie. Nie należy przesadzać z ilością proszku do pieczenia i zawsze stosować się do zalet podanych w przepisie. Zbyt duża ilość może spowodować, że ciasto będzie miało gorzki smak.

Czym zastąpić proszek do pieczenia?

Nawet najlepiej zorganizowanym i doświadczonym może przydarzyć się, że proszku do pieczenia zbraknie. Jednak nie ma co się martwić na zapas, ponieważ ten spulchniacz można zastąpić innymi produktami. Są łatwo dostępne, ich cena nie jest wygórowana i można je kupić w wielu sklepach. Sporo osób zawsze ma je w domu, ponieważ sprawdzają się także w innych przepisach czy w sprzątaniu. Jakie więc produkty zastąpią proszek do pieczenia?

Jakie są zamienniki proszku do pieczenia?

Jeżeli w trakcie przygotowywania ciasta okaże się, że w domu nie ma proszku do pieczenia, można zastąpić go innym produktem. Warto wiedzieć, że wybór jest całkiem spory. Produkty te świetnie spulchniają ciasto i sprawiają, że stają lekkie i puszyste.

