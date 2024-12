Jak przygotować aromatyczny kompot wigilijny z suszonych owoców?

Kompot wigilijny z suszonych owoców to idealne zwieńczenie świątecznej wieczerzy. Doskonale gasi pragnienie, wspomaga trawienie po obfitym posiłku, a przyrządzony z wysokiej jakości składników może pełnić rolę wyśmienitego deseru. Jak ugotować najlepszy kompot na Wigilię?

Autor: Shutterstock Kompot wigilijny z suszu to nie tylko zwieńczenie posiłku, ale też doskonałe wspomaganie trawienia

Spis treści

Według archeologów kompot z suszu pijemy ponad 1000 lat. Znaleziska pestek na najstarszych stanowiskach archeologicznych z czasów pierwszych Piastów dowodzą, że na pewno raczył się nim Mieszko I.

Jak ugotować wyśmienity kompot w stylu książęcym? Oto nasz niezawodny przepis na wyśmienity napój, nie tylko dla królów. Tradycyjny kompot wigilijny gotowano dawniej z suszonych owoców, ponieważ świeże były kiedyś zimą niedostępne. I choć my już tego problemu nie mamy, wigilijna tradycja zachowała się do dziś.

Kompot z suszu ma charakterystyczny aromat, który podkreślony jest dodatkiem przypraw korzennych. Można ugotować najprostszą wersję z suszonych śliwek, warto jednak wiedzieć, że im więcej różnych owoców dodamy, tym smak kompotu będzie bogatszy i ciekawszy.

Kompot wigilijny - składniki

Do przygotowania kompotu wigilijnego dobrze jest przygotować co najmniej 3 rodzaje owoców: suszone śliwki, morele i jabłka.

Można też dodać 1-2 gruszki i garść fig – będzie wtedy bardziej słodki. W sumie powinno być ok. 0,5 kg owoców na 2 l wody.

Dodajemy też kilka goździków i kawałek laski cynamonu, plasterek cytryny i pomarańczy ze skórką oraz ewentualnie cukier do smaku. Jednak dosładzanie kompotu wigilijnego często jest zbędne, bo owoce oddają do niego całą swoją słodycz, dlatego zalecamy robić to pod koniec gotowania, żeby nie przesłodzić

Ile gotować kompot na wigilię?

Kompot gotujemy krótko - 5-10 minut, jednak aby owoce dobrze napęczniały i po ugotowaniu były odpowiednio miękkie, warto je namoczyć na co najmniej 2-3 godziny przed ugotowaniem (można także na noc). Trzeba też pamiętać, by kompot ugotować odpowiednio wcześnie, aby zdążył ostygnąć i „przegryźć się”, nim zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy.

Jak ugotować kompot wigilijny?

Suszone owoce trzeba sparzyć wrzątkiem, odcedzić na sicie i namoczyć w wodzie na co najmniej 2-3 godziny przed gotowaniem. Potem owoców już nie odcedzamy – gotujemy je wraz z przyprawami i łyżką cukru trzcinowego w tej samej wodzie, w której się moczyły, od zagotowania maksymalnie 10 minut. Pod koniec gotowania dodajemy plasterki cytryny i pomarańczy, ewentualnie dosładzamy. Przed podaniem kompot trzeba dobrze wystudzić.

