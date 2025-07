Beszamel poleca „Kiszonki. Smaki z natury”. Odkryj ich supermoce i poczuj się lepiej!

Kiszonki to pyszne i zdrowe urozmaicenie diety. Zamiast kupować gotowe słoiki w sklepach, z łatwością można przygotować je w domu. W księgarniach właśnie pojawiła się nowa książka „Kiszonki. Smaki z natury”. Znajdziecie w niej nie tylko dokładne informacje i praktyczne wskazówki. Zawiera szczyptę historii i ciekawostek na temat kiszenia, a przede wszystkim mnóstwo przepisów na kiszonki – zarówno tradycyjne, jak i te niebanalne.

Autor: Wydawnictwo RM Poznaj sprawdzone przepisy na domowe kiszonki. Zainspiruj się książką „Kiszonki. Smaki z natury”.

Dlaczego warto jeść kiszonki?

Kiszonki to pyszny i wszechstronny dodatek do wielu potraw. Można je jeść same, dodawać do sałatek, kanapek, zup i dań głównych mięsnych i wegetariańskich. Warto wiedzieć, że kiszonki to prawdziwa skarbnica zdrowia. Nie bez powodu lekarze i dietetycy zalecają, aby włączyć je do diety. Zawierają nie tylko witaminy i minerały, ale i wiele innych prozdrowotnych substancji odżywczych.

Probiotyki – kiszonki są bogate w naturalne probiotyki, czyli pożyteczne bakterie, które wspierają zdrową florę jelitową. To z kolei wzmacnia odporność, poprawia trawienie i wchłanianie składników odżywczych.

Witaminy i minerały – proces fermentacji zwiększa zawartość niektórych witamin, zwłaszcza witaminy C i witamin z grupy B. Kiszonki dostarczają również minerałów, takich jak potas, magnez i wapń.

Działanie antyoksydacyjne – kiszonki zawierają antyoksydanty, które chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki, opóźniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko chorób przewlekłych.

Wzmacnianie odporności – probiotyki i witamina C, których w kiszonkach nie brakuje, wspierają układ odpornościowy i pomagają w walce z infekcjami.

Wspomaganie trawienia – kiszonki zawierają enzymy trawienne, które ułatwiają rozkład pokarmów i poprawiają trawienie. Pomagają również w łagodzeniu problemów ze strony układu trawiennego.

„Kiszonki. Smaki z natury” – nowa książka z przepisami

„Kiszonki. Smaki z natury” Urszuli Wojciechowskiej to książka dla każdego, kto chce spróbować swoich sił w kiszeniu. Ciekawe przepisy zainteresują także bardziej zaawansowanych kucharzy.

Spróbujcie klasycznych ogórków kiszonych, rzodkiewek, dyni, szparagów czy wiśni. Zainspirujcie się niezwykłymi przepisami na kiszone pączki lipy i zioła. Skosztujcie egzotycznych smaków. Zobaczcie, jak zrobić różne odsłony koreańskiego przysmaku kimchi. Poznajcie proste przepisy na kiszone cytryny. Kiszeniu grzybów poświęcono tu cały rozdział. Receptury na kiszonki zostały uzupełnione pomysłami na smaczne i proste w przygotowaniu potrawy z ich wykorzystaniem.

W nowej książce „Kiszonki. Smaki z natury” Urszuli Wojciechowskiej znajdziecie nie tylko sprawdzone przepisy. Opisano tu szczegółowo i przystępnie cały proces kiszenia oraz potrzebne sprzęty, składniki i techniki. Autorka podpowiada, jaka powinna być temperatura i czas fermentacji, jak przechowywać kiszonki i jak zapobiegać potencjalnym problemom. „Kiszonki. Smaki z natury” dostępna jest w księgarniach internetowych i stacjonarnych na terenie całego kraju.

Zobacz galerię i zobacz, jak zrobić kiszone na sucho pomidorki koktajlowe. Poniżej znajdziesz także szybki quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o kiszeniu ogórków.

