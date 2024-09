Kalendarz grzybiarza - kiedy szukać grzybów?

13:32

Kiedy na zewnątrz jest ciepło i pada, jest duża szansa, że jesień obdarzy nas bogactwem leśnych skarbów. Grzybobranie to zajęcie bardzo przyjemne i relaksujące, a obfite zbiory dają pole do popisu w kuchni. Najlepszy czas na zbieranie grzybów zaczyna się w połowie lata i przy sprzyjających warunkach trwa do późnej jesieni. Kiedy są największe szanse na zbiory poszczególnych gatunków grzybów?

Autor: Shutterstock Niektóre gatunki grzybów są ściśle związane z określoną porą roku, inne pojawiają się od późnej wiosny do póżnej jesieni - w ależności od sprzyjajacej pogody.

Kiedy wyruszyć na grzybobranie?

Najlepszym terminem dla grzybiarzy jest połowa lata i jesień, pod warunkiem, że latem nie zabrakło ciepłych deszczów. Wtedy to w naszych lasach pojawia się większość popularnych gatunków m.in. podgrzybki, maślaki, koźlarze i kanie.

Kalendarz występowania najpopularniejszych grzybów

Borowiki - od lipca do października (pełnia tworzenia owocnika przypada na wrzesień i październik)

Podgrzybki - od czerwca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na wrzesień i październik)

Maślaki - od czerwca do października (pełnia tworzenia owocnika we wrześniu)

Gąski - od lipca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na październik i listopad)

Kurki - od czerwca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na sierpień, wrzesień i październik)

Koźlarze - od lipca do października (pełnia tworzenia owocnika przypada na sierpień i wrzesień)

Kanie - od czerwca do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na wrzesień i październik)

Rydze - od sierpnia do listopada (pełnia tworzenia owocnika przypada na październik i listopad)

Opieńki - od września do listopada (pełnia tworzenia owocnika w październiku)

Maria Olczak