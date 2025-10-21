Podgrzybek brunatny – król jesiennych lasów! Dlaczego warto go jeść i co dobrego robi dla zdrowia?

Podgrzybek brunatny (Boletus badius) to prawdziwy klasyk wśród polskich grzybów – aromatyczny, wszechstronny i niezwykle wartościowy. Spotkać go można niemal w każdym lesie, a jego ciemnobrązowy kapelusz i delikatny, orzechowy smak sprawiają, że od lat króluje w jesiennych kuchniach.

Autor: Archiwum serwisu Podgrzybek brunatny jest wysoko ceniony za swoje walory kulinarne.

Kapelusz podgrzybka

Kapelusz owocników podgrzybka ma barwę, mniej lub bardziej, kasztanowo-brązową. Z wiekiem może stać się nieco jaśniejsza, do płowej. Kapelusz podgrzybka ma średnicę od 3 do 15 cm, jest wypukły, potem rozpostarty, o suchej, matowej powierzchni, podobnej do filcu. Po deszczu zawsze jest lepki. Rurki pod kapeluszem są jasne, oliwkowo-żółte, które po uciśnięciu lub uszkodzeniu zawsze sinieją!

Trzon podgrzybka

Trzon podgrzybka jest walcowaty, o zaostrzonej podstawie, często wybrzuszony, zgięty. Trzon ma barwę żółtawo-brunatną, pokrytą twardymi włókienkami.

Miąższ podgrzybka

Miąższ owocników podgrzybka jest białawy, czasem żółtawy, uszkodzony zawsze sinieje. Jego zapach jest przyjemny, smak łagodny, bardzo grzybowy.

Występowanie podgrzybka

Podgrzybki są pospolitymi grzybami w polskich lasach. Owocniki wyrastają od sierpnia do listopada, pojedynczo lub w grupach po kilka. Występują zarówno w lasach iglastych, jak i liściastych dość starych. Zazwyczaj podgrzybki są bardzo liczne w lasach gdzie przeprowadzono prześwietlenie, ścinając obumarłe dolne gałęzie. Grzybnia podgrzybków rozkłada ścięte drewno.

Zabójcze sobowtóry podgrzybka

Podgrzybka dość trudno pomylić z innymi grzybami, ze względu na to, że jego rurki i miąższ sinieją po dotknięciu lub nacięciu. Po łacinie badius, drugi człon nazwy w systematyce, oznacza po prostu „przepięknie brunatny”.

Czy warto jeść podgrzybki?

Wartość odżywcza podgrzybków skumulowana jest w kapeluszach, które zawierają witaminy: A, B1, B2, C, D, PP i E. Zawiera także wiele soli mineralnych. Podgrzybki w 80% składają się z wody, pozostałe 20% masy to w większości białka i trochę cukrów. Podgrzybki, tak jak wszystkie grzyby, są produktem niskokalorycznym (ale nie lekkostrawnym!).

Ze względu na zawartość białka zbudowanego z łatwo przyswajalnych aminokwasów egzogennych (tj. takich, które nasz organizm nie jest w stanie sam zsyntetyzować i potrzebuje ich dostarczyć z zewnątrz), podgrzybki są dobrym źródłem tych związków dla wegetarian.

Podgrzybki są ważnym źródłem błonnika, który odgrywa istotną rolę w procesie trawienia. Trzeba jednak pamiętać, że tym błonnikiem jest ciężkostrawna chityna. Dlatego podgrzybków nie podaje się dzieciom poniżej 6 roku życia oraz osobom starszymi i schorowanym.

Przydatność podgrzybków

Podgrzybki są cenionym grzybem, z którego przygotowuje się marynaty, używa do zup i sosów, a także suszy.

