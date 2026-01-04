Zupy z mięsną wkładką – zamiast dwudaniowego obiadu. 8 sycących przepisów

Spis treści
Dokładka - mięsno-warzywna uczta
Tej zupy od razu warto zrobić podwójna porcję. Znakomite połączenie wieprzowych żeberek z imponująca porcja warzyw i strączków daje posiłek treściwy, sycący, pełen składników odżywczych, a jednocześnie bardzo smaczny. Rodzina z pewnością zażyczy sobie dokładki. Przepis na zupę dokładkę - krzepiące danie jednogarnkowe
Zupa serowa z mielonym mięsem
To propozycja dla zabieganych, bo jeśli wszystkie, w sumie proste, składniki mamy w domu, to jej przygotowanie zajmie nie więcej niż pół godziny. W zupie czuć wyraźna, serową nutę, która świetnie komponuje się ze smakiem mielonego mięsa . Charakteru, świeżości i nieco ostrości nadaje zupie dodatek porów. Przepis na zupę zerowa z mięsem i porami.
Zupa traperska z wieprzowiną, ziemniakami i zieleniną
Rewelacyjna propozycja na duży głód. Spore porcje mięsa, dużo ziemniaków i jeszcze więcej zieleniny. Zupa jest sycąca, ale jednocześnie lekka, niezawiesista. Za to ja lubię i polecam. Przepis na znakomita zupę traperską na wieprzowinie
Niemiecka zupa pihelsteiner
To mięsna zupa na bogato, bo aż z 3 rodzajami mięsa. Jest gęsta i sycąca, na długo koi głód i dodaje energii. Nic więc dziwnego, ze na cześć tej potrawy niemal od 130 lat obchodzone jest w niemieckim Regene wielkie święto. Ale nie trzeba jechać tak daleko, by pożywić się ta zupą, wystarczy pójść na zakupy, a potem do kuchni. Przepis na pihelsteiner nie jest trudny
Węgierska zupa z makaronem i fasolą
I oczywiście z mięsem, a dokładnie z wieprzową karkówką lub łopatką. Prawdziwa obfitość sycących składników przyprawionych sporą szczypta mielonej papryki. Zupa jest smaczna, niedroga i syci na długo. I o to chodzi. Przepis na węgierską zupę z makaronem i fasolą
Zupa brokułowa z kurczakiem
A teraz coś nieco lżejszego kalibru. Zupa nieco lżejsza, bo przygotowana na mięsie z kurczaka, któremu towarzyszą brokuły i włoszczyzna. Świetna porcja komfortowego jedzenia, koi, rozgrzewa i karmi, nie przeciążając. Brawo! Przepis na zupę brokułowa z kurczakiem
Flaczki z żołądków drobiowych
Tym razem wkładka nie mięsna, ale nie mniej wartościowa. Podroby, w tym żołądki to skarbnica wartości odżywczych w bardzo tanim produkcie. Zupa przygotowana wg tego przepisu jest bardzo smaczna. Świetnie dobrana mieszanka przypraw nadaje jej wyjątkowego aromatu, ale także właściwości rozgrzewających. Nawet, jeśli nie przepadasz za podrobami, wypróbuj, bo może okazać się strzałem w 10! Przepis na flaczki z żołądków drobiowych
Zupa berdyczowska
Zupa berdyczowska to klejnot wśród zup z mięsną wkładką. Gotowana na wołowinie, sycąca i pyszna, kusi zniewalającym aromatem przypraw korzennych i słodkim aromatem miodu i rodzynek. Zupa jest gęsta, aksamitna i pachnąca. Koi zmysły, pociesza duszę i rozgrzewa ciało. Przepis na korzenną zupę bedyczowską