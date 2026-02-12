Pączki już Ci się znudziły? Te ciasteczka GĄSKI z twarogiem to idealna alternatywa. Ich smak Cię oczaruje!

Pączki, choć uwielbiane, bywają ciężkie i czasochłonne w przygotowaniu. Ciasteczka "gąski" oferują za to lekkość, subtelny smak i niezwykłą estetykę, która zachwyci zarówno domowników, jak i gości. To idealny sposób, by wprowadzić do tłustego czwartku odrobinę świeżości i zaskoczyć podniebienia.

Czym są ciasteczka "gąski"?

Gąski to delikatne, kruche wypieki, które swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu kształtowi przypominającemu gęsie lub łabędzie szyje. Zazwyczaj przygotowuje się je z ciasta półkruchego lub twarogowego, co nadaje im niezwykłą lekkość i puszystość. Kluczem do ich wyjątkowego smaku jest delikatne nadzienie – często jest to twaróg, marmolada, a nawet owoce – oraz subtelna, chrupiąca skorupka z wierzchu.

Ich historia nie jest tak długa i skomplikowana jak pączków, ale zyskują na popularności jako pyszna i elegancka alternatywa. Są mniej tłuste niż tradycyjne pączki, a ich mniejszy rozmiar sprawia, że można zjeść ich więcej bez wyrzutów sumienia!

Dlaczego "gąski" zamiast pączków?

Lekkość i delikatność: Jeśli pączki wydają Ci się zbyt ciężkie i tłuste, "gąski" będą idealnym rozwiązaniem. Ciasto jest znacznie lżejsze, a pieczenie zamiast smażenia sprawia, że są mniej kaloryczne.

Prostota przygotowania: Przygotowanie pączków wymaga sporo czasu i precyzji, zwłaszcza w kwestii smażenia. Ciasteczka "gąski" są znacznie mniej wymagające, co czyni je idealnym wyborem dla każdego, nawet dla początkujących piekarzy.

Różnorodność nadzienia: Podobnie jak pączki, "gąski" można nadziewać dowolnymi ulubionymi dodatkami. Twaróg z wanilią, powidła śliwkowe, dżem malinowy, a nawet czekolada – możliwości są niemal nieograniczone!

Uroczy wygląd: Kształt "gąsek" sprawia, że prezentują się niezwykle apetycznie i elegancko na talerzu. To idealny wypiek na specjalne okazje, a Tłusty Czwartek z pewnością do nich należy!

Mniej bałaganu: Koniec z chlapiącym olejem i intensywnym zapachem smażalni w całym domu! "Gąski" piecze się w piekarniku, co znacznie ułatwia utrzymanie porządku w kuchni.

Jak przygotować ciasteczka "gąski"?

Choć przepisów jest wiele, podstawą jest zazwyczaj ciasto półkruche lub twarogowe.

Gąski na twarogu – szybki przepis

Składniki (na ok. 40–60 sztuk)

250 g twarogu półtłustego lub tłustego (najlepiej w kostce)

2 jajka (rozm. M)

2 łyżki cukru

1 łyżeczka cukru wanilinowego lub ekstraktu waniliowego

1 łyżka kwaśnej śmietany 18% lub jogurtu gęstego (opcjonalnie, dla miękkości)

1 łyżka spirytusu lub octu 10% (opcjonalnie, mniej chłoną tłuszcz)

ok. 320–360 g mąki pszennej (typ 450–550) — dosypuj stopniowo

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

Do smażenia i wykończenia:

olej lub smalec do głębokiego smażenia (ok. 700–900 ml, zależnie od garnka)

cukier puder do posypania

Jak zrobić krok po kroku

1. Zrób ciasto

Twaróg rozgnieć widelcem lub przepuść przez praskę. Dodaj jajka, cukier, wanilię, sól i (jeśli używasz) śmietanę oraz spirytus/ocet. Wymieszaj.

Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia i dodawaj partiami, mieszając łyżką, a potem szybko zagnieć ręką. Ciasto ma być miękkie, elastyczne i tylko lekko lepkie. Jeśli będzie zbyt twarde, gąski wyjdą zbite.

2. Formowanie „gąsek”

Podziel ciasto na 2–3 części. Każdą rozwałkuj na grubość ok. 0,7–1 cm (nie za cienko).

Potnij na paski ok. 2,5–3 cm szerokości i 8–10 cm długościi uformuj kształt gęsiej szyjki.

3. Smażenie ciasteczek

Rozgrzej tłuszcz do 175–180°C.

Smaż partiami po ok. 1–1,5 minuty z każdej strony, aż będą złote. Odsącz na ręczniku papierowym.

4. Wykończenie

Po przestudzeniu posyp cukrem pudrem (możesz dodać cynamon).

Jeśli w tym roku szukasz odmiany od tradycyjnych pączków, ciasteczka "gąski" to strzał w dziesiątkę. Są pyszne, łatwe w przygotowaniu i z pewnością zachwycą każdego, kto spróbuje. Daj się ponieść nowej, słodkiej tradycji!

