Pączki już Ci się znudziły? Te ciasteczka GĄSKI z twarogiem to idealna alternatywa. Ich smak Cię oczaruje!

Pączki, choć uwielbiane, bywają ciężkie i czasochłonne w przygotowaniu. Ciasteczka "gąski" oferują za to lekkość, subtelny smak i niezwykłą estetykę, która zachwyci zarówno domowników, jak i gości. To idealny sposób, by wprowadzić do tłustego czwartku odrobinę świeżości i zaskoczyć podniebienia.
Czym są ciasteczka "gąski"?
Gąski to delikatne, kruche wypieki, które swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu kształtowi przypominającemu gęsie lub łabędzie szyje. Zazwyczaj przygotowuje się je z ciasta półkruchego lub twarogowego, co nadaje im niezwykłą lekkość i puszystość. Kluczem do ich wyjątkowego smaku jest delikatne nadzienie – często jest to twaróg, marmolada, a nawet owoce – oraz subtelna, chrupiąca skorupka z wierzchu.
Ich historia nie jest tak długa i skomplikowana jak pączków, ale zyskują na popularności jako pyszna i elegancka alternatywa. Są mniej tłuste niż tradycyjne pączki, a ich mniejszy rozmiar sprawia, że można zjeść ich więcej bez wyrzutów sumienia!
Dlaczego "gąski" zamiast pączków?
- Lekkość i delikatność: Jeśli pączki wydają Ci się zbyt ciężkie i tłuste, "gąski" będą idealnym rozwiązaniem. Ciasto jest znacznie lżejsze, a pieczenie zamiast smażenia sprawia, że są mniej kaloryczne.
- Prostota przygotowania: Przygotowanie pączków wymaga sporo czasu i precyzji, zwłaszcza w kwestii smażenia. Ciasteczka "gąski" są znacznie mniej wymagające, co czyni je idealnym wyborem dla każdego, nawet dla początkujących piekarzy.
- Różnorodność nadzienia: Podobnie jak pączki, "gąski" można nadziewać dowolnymi ulubionymi dodatkami. Twaróg z wanilią, powidła śliwkowe, dżem malinowy, a nawet czekolada – możliwości są niemal nieograniczone!
- Uroczy wygląd: Kształt "gąsek" sprawia, że prezentują się niezwykle apetycznie i elegancko na talerzu. To idealny wypiek na specjalne okazje, a Tłusty Czwartek z pewnością do nich należy!
- Mniej bałaganu: Koniec z chlapiącym olejem i intensywnym zapachem smażalni w całym domu! "Gąski" piecze się w piekarniku, co znacznie ułatwia utrzymanie porządku w kuchni.
Jak przygotować ciasteczka "gąski"?
Choć przepisów jest wiele, podstawą jest zazwyczaj ciasto półkruche lub twarogowe.
Gąski na twarogu – szybki przepis
Składniki (na ok. 40–60 sztuk)
- 250 g twarogu półtłustego lub tłustego (najlepiej w kostce)
- 2 jajka (rozm. M)
- 2 łyżki cukru
- 1 łyżeczka cukru wanilinowego lub ekstraktu waniliowego
- 1 łyżka kwaśnej śmietany 18% lub jogurtu gęstego (opcjonalnie, dla miękkości)
- 1 łyżka spirytusu lub octu 10% (opcjonalnie, mniej chłoną tłuszcz)
- ok. 320–360 g mąki pszennej (typ 450–550) — dosypuj stopniowo
- 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli
Do smażenia i wykończenia:
- olej lub smalec do głębokiego smażenia (ok. 700–900 ml, zależnie od garnka)
- cukier puder do posypania
Jak zrobić krok po kroku
1. Zrób ciasto
- Twaróg rozgnieć widelcem lub przepuść przez praskę. Dodaj jajka, cukier, wanilię, sól i (jeśli używasz) śmietanę oraz spirytus/ocet. Wymieszaj.
- Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia i dodawaj partiami, mieszając łyżką, a potem szybko zagnieć ręką. Ciasto ma być miękkie, elastyczne i tylko lekko lepkie. Jeśli będzie zbyt twarde, gąski wyjdą zbite.
2. Formowanie „gąsek”
- Podziel ciasto na 2–3 części. Każdą rozwałkuj na grubość ok. 0,7–1 cm (nie za cienko).
- Potnij na paski ok. 2,5–3 cm szerokości i 8–10 cm długościi uformuj kształt gęsiej szyjki.
3. Smażenie ciasteczek
- Rozgrzej tłuszcz do 175–180°C.
- Smaż partiami po ok. 1–1,5 minuty z każdej strony, aż będą złote. Odsącz na ręczniku papierowym.
4. Wykończenie
- Po przestudzeniu posyp cukrem pudrem (możesz dodać cynamon).
Jeśli w tym roku szukasz odmiany od tradycyjnych pączków, ciasteczka "gąski" to strzał w dziesiątkę. Są pyszne, łatwe w przygotowaniu i z pewnością zachwycą każdego, kto spróbuje. Daj się ponieść nowej, słodkiej tradycji!