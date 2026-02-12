Drinki na Walentynki – 11 koktajli, które rozgrzeją serce i rozbudzą zmysły!

Anna Szubińska
2026-02-12 11:50

Drinki na Walentynki powinny być lekkie, orzeźwiające i pełne uroku. Idealnie rozluźniają ciało – nie za mocno – wprowadzają radosny nastrój i subtelnie podkręcają zmysły. Chcesz przygotować takie miłosne eliksiry, które oczarują smakiem i wyglądem? Oto 11 przepisów na walentynkowe koktajle, które sprawią, że wieczór we dwoje będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.

Drinki na walentynki

i

Autor: Shutterstock Jakie drinki przygotować na Walentynki?

Lekkość, aromat i magia – koktajle, które rozpalą zmysły

Dobrze skomponowany drink powinien być przede wszystkim... smaczny. Zwłaszcza w taki wieczór jak walentynki nie warto tracić czasu na to co nam nie smakuje i nie odpowiada. Lekkie, orzeźwiające koktajle sprawdzą się na każdej randce, czy to romantyczna kolacja we dwoje czy też wypad ze znajomymi do klubu.

Oczywiście z umiarem, bo jeden czy dwa drinki mogą podkręcić atmosferę, ale pięć może zupełnie zepsuć wieczór. No chyba że lubisz spędzać go w objęciach ceramicznej, zimnej muszli zamiast gorącego ciała drugiej połówki. Tak, tak o gustach się nie dyskutuje, ale pozostań przy dwóch drinkach. to wystarczy, by rozbujać noc.

W galerii mamy dal Was 11 propozycji na pyszne koktajle. Dobra rada: wybierzcie jeden i bądźcie mu wierni, przynajmniej do końca wieczoru ;).

A żeby jeszcze bardziej podkręcić atmosferę rozwiążcie razem nasz walentynkowy quiz: Jedzenie z podtekstem - czy rozpoznasz potrawy i produkty, które się kojarzą?

Galeria: 11 przepisów na drinki idealne na walentynki

Zdaniem eksperta: Czy alkohol tuczy?
