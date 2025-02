Romantyczna kolacja we dwoje – gotujcie razem i celebrujcie miłość! Walentynkowe dania, które rozpalą zmysły i uczynią ten wieczór wyjątkowym

Walentynki w domu wcale nie muszą być zwyczajne! To doskonała okazja, by razem przygotować wyjątkową kolację i spędzić romantyczny wieczór pełen smaku i bliskości. Wspólne gotowanie to nie tylko sposób na pyszny posiłek, ale także świetna okazja do zabawy i budowania wspomnień. A gdy już usiądziecie przy stole, aromatyczne dania dopełnią atmosferę. Co ugotować na kolację, która zachwyci Was oboje? Sprawdź najlepsze pomysły!

Autor: Shutterstock Kolacja dla dwojga to najlepszy sposób na świętowanie miłości. Jakie dania walentynki przygotować?

Kolacja dla dwojga

Romantyczna kolacja dla dwojga w domu może okazać się znacznie lepszym pomysłem niż wyjście razem do restauracji. Można potraktować temat w dwojaki sposób. Ugotować w domu elegancką kolację, przygotować odświętne stroje i zastawę. I poczuć się w domu, jak w restauracji.

Można też podejść do sprawy na luzie, ugotować to, co najbardziej lubicie i w ciepłych skarpetkach i wygodnych strojach zjeść posiłek przy kominku lub przy blasku świec. Obie wersje są równie kuszące i obie mają swoje zalety. Pozostaje tylko pytanie, co ugotować na kolację walentynkową, by było smacznie, pobudzająco i seksownie, ale również, żeby nadmiernie nie zmęczyć się przy gotowaniu i zachować siły i entuzjazm na wspólny wieczór.

Dania na walentynki

Dania na kolację walentynkową mogą być bardzo wyszukane lub zupełnie proste, wszystko zależy od naszej pomysłowości, dostępności składników, umiejętności kulinarnych i zasobności portfela. Na pewno warto użyć składników, które są naturalnymi afrodyzjakami, bo są zdrowe, dodają energii i witalności, pobudzają również nasze zmysły. Zawsze sprawdzają się owoce morza, które nie tylko podkreślają odświętność okazji, ale także zaliczane są do afrodyzjaków. Można tez postawić na klasyczne dania mięsne, jeśli takie lubicie najbardziej. Z kolei dla tych, którzy unikająmięsa czy ryb, mamy świetne propozycje warzywne.

Dania z owoców morza na walentynki

Sławą najlepszego afrodyzjaku cieszą się ostrygi, ale dostępność do super świeżych jest niestety w naszym klimacie ograniczona (a tylko naprawdę świeże ostrygi są smaczne i warte swojej ceny). Jednak właściwości pobudzające ma większość owoców morza, więc wybór jest spory. Morskie specjały mają także tę zaletę, że nie potrzebują długiej ani intensywnej obróbki cieplnej oraz wyszukanych przypraw. Krewetki uduszone na maśle z odrobiną wina smakują obłędnie, a zrobimy je w 15 min. Łosoś w sosie teriyaki to smakowy majstersztyk, a smaży się go dosłownie chwilę. Ostrygi jada się na surowo lub krótko piecze z masłem ziołowym.

Walentynkowa mięsna uczta

Jeśli oboje jesteście zwolennikami konkretnych, mięsnych smaków, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na kolację walentynkową przygotować dania z dodatkiem ulubionego mięsa. Niemal każdy rodzaj mięsa można przygotować lekko i z pomysłem, warto jednak zadbać o to, aby danie nie obciążało nadmiernie wątroby, bo zamiast dodać energii może uśpić. Warto wybierać mięso chude - delikatny drób, chudą cielęcinę lub wołowinę. Wieprzowinę można podać w lekkim sosie warzywnym lub owocowym, aby nie dodawać jej kalorii. Oto kilka pomysłów na mięsne potrawy, które pobudzą zmysły.

Warzywne afrodyzjaki

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że znakomite działanie afrodyzjakalne mają uważana za bardzo zwyczajne i niespecjalnie seksowne warzywa korzeniowe. Prym tutaj wiedzie na przykład seler, ale właściwości pobudzające ma również marchewka i pietruszka. Do bardziej znanych warzywnych afrodyzjaków zaliczają się bakłażany, nazywane zresztą przez niektórych miłosną gruszką, pomidory i szparagi. O te ostatnie niestety dość trudno w lutym.

Galeria: Dania na walentynki - przepisy z książki "Kuchnia Afrodyzjaków"

