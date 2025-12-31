Co jeść i pić na kaca? Sprawdzone sposoby na lepszy poranek

Zwalczanie kaca: 2 szklanki wody przed snem

Z kacem należy zacząć walczyć, zanim go tak naprawdę poczujemy. Jeśli mocno szumi ci w głowie, przed pójściem na spoczynek wypij co najmniej dwie szklanki wody. Postaraj się spać jak najdłużej. Po obudzeniu wypij mocną kawę. Możesz do niej dodać soku z cytryny. W ten sposób zmniejszysz kaca.

Śniadanie: na słodko albo z jajkami

Na śniadanie zjedz jogurt, muesli z bananem, herbatnik lub ciasteczko. Niektórym pomaga też jajecznica, inni ratują się surowym żółtkiem z przyprawami - tzw. polską ostrygą, preriową ostrygą. Ten sposób znany w przedwojennej Polsce, ma swoich zwolenników także w USA, stąd ta druga nazwa. Jajko, a właściwie żółtko, pite na surowo wraca też w innych recepturach - również jako składnik drinka podawanego skacowanym. Warto zatem rozważyć jego dobroczynne działanie.

Uzupełnij płyny i elektrolity

Najważniejsze dla organizmu jest uzupełnienie płynów i elektrolitów. Spożywane potrawy powinny być dość słone, mogą być też kwaskowate. Wskazane są więc zupy: pomidorowa zawierająca duże ilości potasu, drobiowy rosół lub kwaśny żurek. Polecany jest też barszcz - ale czysty i dość kwaskowy.

Gdy masz objawy kaca, możesz też wypić sok z kiszonych ogórków lub kapusty kwaszonej.

Pij dużo niegazowanej wody mineralnej. Sposobem na kaca jest również zielona, osłodzona herbata z cytryną. Sprawdzą się też inne herbaty, ale koniecznie z cukrem, napary z mięty i rumianku.

Niektórzy piją coca-colę - jedna szkoła namawia do picia napoju mocno gazowanego, druga zachęca do odgazowania go. Coca-cola zawiera sporo cukru, trochę substancji pobudzających i ma sprawdzone działanie uspokajające dolegliwości przewodu pokarmowego - dlatego może pomóc w zwalczaniu kaca.