Jak upiec udka z kurczaka, żeby były soczyste? Poznaj najlepsze triki!

Anna Śmiałek
Anna Śmiałek
2026-03-07 8:50

Soczyste, aromatyczne i z chrupiącą skórką – takie powinny być idealne udka z kurczaka prosto z piekarnika. Często jednak zdarza się, że mięso wychodzi suche i twarde. Co zrobić, żeby temu zapobiec? Mam na to kilka sprawdzonych sposobów, które odmienią Twoje obiady! Sekretem jest odpowiednie przygotowanie mięsa przed pieczeniem.

Jak upiec udka z kurczaka, żeby były soczyste? Poznaj najlepsze triki!

i

Autor: Natalyabond/ Shutterstock Gdy zastosujesz się do naszych wskazówek twój pieczony kurczak będzie soczysty i mięciutki

Klucz do soczystości: marynowanie w solance

Zastanawiasz się, dlaczego udka z kurczaka z restauracji są zawsze tak delikatne i pełne smaku? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz – wszystko dzięki marynowaniu! A najlepszą i najprostszą marynatą, która czyni cuda, jest solanka, czyli roztwór wody i soli.

Moczenie mięsa w solance na kilka godzin przed pieczeniem sprawia, że jego włókna wchłaniają wodę. Dzięki temu, nawet podczas pieczenia w wysokiej temperaturze, kurczak pozostaje niesamowicie soczysty i delikatny w środku. Sól nie tylko konserwuje, ale także podkręca naturalny smak mięsa. To stary, sprawdzony trik naszych babć, który dziś wraca do łask!

Przepis na niezawodną solankę:

1 litr zimnej wody4 łyżki soli kamiennej niejodowanej2 łyżki cukru2-3 liście laurowe4-5 ziaren ziela angielskiego2 ząbki czosnku, lekko zmiażdżone

Przygotowanie solanki:Wszystkie składniki umieść w garnku i zagotuj. Mieszaj, aż sól i cukier całkowicie się rozpuszczą. Następnie odstaw solankę do całkowitego wystudzenia – to bardzo ważne, ponieważ mięso można zanurzyć tylko w zimnej marynacie.

Inne sprawdzone triki na soczystego kurczaka

Oprócz solanki istnieje kilka innych metod, które gwarantują, że mięso będzie delikatne i pełne smaku.

1. Marynata na bazie nabiału 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na skruszenie mięsa jest zamarynowanie go w produktach mlecznych, takich jak jogurt naturalny, kefir czy maślanka. Kwas mlekowy zawarty w nabiale delikatnie rozbija strukturę białek w mięsie, co sprawia, że staje się ono niezwykle kruche i soczyste.

Jak to zrobić? Wymieszaj jogurt z ulubionymi przyprawami (świetnie pasuje tu kurkuma, kumin, kolendra i czosnek), a następnie dokładnie natrzyj nim kawałki kurczaka. Marynuj w lodówce przez co najmniej 3-4 godziny.

2. Pieczenie z dodatkiem masła pod skórą 

To klasyczny trik, który stosują najlepsi szefowie kuchni. Tłuszcz umieszczony bezpośrednio pod skórą topi się podczas pieczenia, nawilżając mięso od środka i nadając mu wyjątkowy, maślany smak.

Jak to zrobić? Delikatnie oddziel skórę od mięsa na piersi i udkach, tworząc małe "kieszonki". Wsuń pod nią cienkie plasterki zimnego masła. Dla dodatkowego aromatu możesz wymieszać masło z posiekanymi ziołami, takimi jak rozmaryn czy tymianek.

3. Kontrolowanie temperatury wewnętrznej mięsa 

Najczęstszą przyczyną suchego kurczaka jest po prostu zbyt długie pieczenie. Zamiast sugerować się wyłącznie czasem podanym w przepisie, warto zainwestować w termometr do mięsa.

Jak to zrobić? Piecz kurczaka do momentu, aż temperatura w najgrubszej części mięsa (ale nie przy kości) osiągnie 70-74°C. W tej temperaturze mięso jest już w pełni ugotowane, a jednocześnie zachowuje maksimum soczystości.

Kluczowy krok po upieczeniu: "odpoczywanie" mięsa 

To absolutnie niezbędny etap, o którym wiele osób zapomina! Krojenie mięsa od razu po wyjęciu z piekarnika sprawia, że wszystkie soki, które skumulowały się w jego wnętrzu, natychmiast wypływają na deskę.

Jak to zrobić? Po upieczeniu przełóż kurczaka na deskę lub talerz i przykryj go luźno folią aluminiową. Odstaw na 10-15 minut. W tym czasie soki równomiernie rozprowadzą się po całym mięsie, dzięki czemu pozostanie ono soczyste po pokrojeniu.

Beszamel: Kurczak - wartość odżywcza mięsa z kurczaka, właściwości, zastosowanie kulinarne
Idealne ćwiartki kurczaka z chrupiącą skórką: przepis na pieczone nóżki
Galeria zdjęć 10
pieczony kurczak
kurczaki
kurczak