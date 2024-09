Maślaki: obierać, czy nie obierać? Jak łatwo obrać maślaki?

10:50

Maślaki - leśne grzyby jadalne - są bardzo smaczne. Nadają się do gotowania, smażenia i marynowania. Mają tylko jeden feler... Lepką, barwiącą palce skórkę na kapeluszu. Czy powinniśmy obierać maślaki ze skórki? A może nie obierać? A jeśli obierać to jak? Czytaj dalej!

Autor: Shutterstock.com Maślaki w skrzynce prosto z lasu

Spis treści

Maślaki to rodzina trzech blisko spokrewnionych kuzynów. W Polsce występują: maślak zwyczajny (Suillus luteus), maślak rdzawobrązowy (Suillus collinitus), maślak ziarnisty (Suillus granulatus). Kapelusze wszystkich trzech gatunków maślaków pokryte są śluzowatą grubą skórką. To od niej pochodza wszystkie nazwy regionalne maślaka: maśluk, maślarz, maśloch, maślicha, maślórka, ślimak. W suche dni śluz przysycha i powierzchnia grzyba staje się matowa. Jednak po zanurzeniu w wodzie natychmiast pęcznieje. Powierzchnia kapeluszy ponownie lśni do śluzu.

Dlaczego obierać maślaki?

Istnieje niczym nie poparte przekonanie niektórych grzybiarzy, że skórki z maślaków nie ma po co zdjemować. Obieranie maślaków jest żmudne, brązowe skórki lepią się do palców i barwią je na brunatno. Potem trudno domyć ręce.

Skórkę z kapeluszy maślaków należy bezwzględnie usuwać. Dlaczego? Skróka maślaków w smaku jest kwaśna i gorzka. Jest dla ludzi prakrycznie niejadalna. Śluz produkowany przez skórkę jest wyjątkowo gęsty i lepki. Nasz organizm nie jest w stanie strawić ani skórki, ani śluzu jaki wytwarza.

Po zjedzeniu nieobranych maślaków może dojść do wymiotów i biegunki. Śluz, jaki wytwarza skórka maślaka, dodatkowo może pęcznięć w przewodzie pokarmowy, co prowadzi do zaczopowania światła jelita. Jest to niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka.

Jak łatwo obrać maślaki?

Rozczaruję Was. Nie istnieje łatwy sposób na obranie maślaków z jednym wyjątkiem. Wiem to żmudne i zniechęcające zajęcie. Szczególnie, gdy macie całe kosze maślaków. Można jednak nieco sobie pomóc. Oto kilka rad, jak obrać maślaki bez zbędnych ceregieli:

nie zbieramy maślaków bezpośrednio po deszczu; obeschnięte grzyby łatwiej obierać,

maślaki obieramy w rękawiczkach, nie będziemy musieli bezskutecznie szorować rąk,

nożykiem do grzybów podważamy brzeg skórki i próbujemy zdjąć ją z całego kapelusza za jednym razem

dobrze mieć pod ręką papierowy ręcznik do ocierania ostrza noża i wycierania kapeluszy

Kiedy nie obierać maślaków?

Młodych maślaków przeznaczonych do marynowania można wyjątkowo nie obierać, pod warunkiem usunięcia śluzu. Małe owocniki maślaka o kulistych, drobnych, nierozwiniętych kapeluszach, podobnych do guzików mają stosunkowo cienką skórkę. Natomiast śluz można usunać, mocząc grzyby w solance. Oczyszczone z igliwia i resztek ziemi grzyby należy zalać solanką o stężeniu 10%. Następnie odstawić na 8-10 godzin. Po upływie tego czasu grzyby kilkukrotnie wypłukać. Potem ugotować bez dodatku soli i marynować tak, jak zawsze.

Uwaga! Wymoczone w solance maślaki nadają się tylko do marynowania! Duszone mogą będą zbyt rozmoczone i zrobi się z nich zupa.

Jak przygotować solankę do usunięcia śluzu z maślaków?

Aby przygotować dziesięcioprocentowy roztwór soli należy z objętości 1 litra wody, czyli 1000 ml, odlać 100 ml wody (ok. 1/2 szklanki wody). Dodać 100 g soli (4 łyżki soli gruboziarnistej lub 5 łyżek soli drobnoziarnistej). Wymieszać. I gotowe!